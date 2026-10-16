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Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов
СК: Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов
Заказчик убийства криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ передал исполнителям преступления 800 тыс. долларов через тайник, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.
«Дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Он передал исполнителям около 800 тыс. долларов за убийство супругов», – заявил Яшков, передает РИА «Новости».
Из этой суммы бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт получил 500 тыс. долларов, а двое других исполнителей – Юрий Шарыпов и Владимир Далекин – по 150 тыс. долларов.
«Деньги передавались исполнителям через закладку. В настоящее время личность заказчика устанавливается», – добавил Яшков. По его словам, Далекин уже скончался в СИЗО после продолжительной болезни.
Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования были арестованы трое фигурантов дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО.
В ноябре прошлого года МВД назвало причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ. В том же месяце в Петербурге арестовали подозреваемого в этом преступлении.