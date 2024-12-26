Лавров объяснил выбор целей на Украине для российских ударов

Лавров: Москва выбирает цели на Украине исходя из угроз безопасности России

Tекст: Вера Басилая

«Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины», – заявил Лавров, передает РИА «Новости» .

Он добавил, что Российская армия поражает те точки, из которых ведется обстрел российских территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане.

Лавров подчеркнул, что цели на территории Украины подбираются с учетом угроз, которые они могут представлять для России. В список потенциальных целей входят военные объекты, предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве. Однако, по словам министра, атаки на гражданские объекты не входят в правила российской стороны.

Ранее президент США Джо Байден выразил «негодование» из-за удара Вооруженных сил России по энергосистеме Украины 25 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет неизменно отвечать на удары по своей территории, как ранее предупреждал президент Владимир Путин.

Лавров заявил, что Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.