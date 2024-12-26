Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.4 комментария
Байден выразил «негодование» из-за удара ВС России по энергосистеме Украины 25 декабря
Действующий президент США Джо Байден выразил недовольство ударом Российской армии по украинским объектам в католическое Рождество, 25 декабря, призвав другие страны к поддержке Киева.
По информации издания The Hill, Байден выразил «возмущение» ударом в католическое Рождество и призвал международное сообщество продолжать поддерживать киевский режим «до победы над Россией», передает RT.
Кроме того, президент США напомнил, что в последние месяцы Соединенные Штаты поставили Украине сотни ракет, и добавил, что еще большая часть вооружений уже направляется в страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.
Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове. Отмечалось, что на всей территории Украины введены веерные отключения электричества.