Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути»

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров подчеркнул, что Россия всегда готова к консультациям, если они затрагивают основные причины конфликта и соответствуют принципам, озвученным президентом Владимиром Путиным в июне текущего года, передает ТАСС.

Министр отметил, что российская сторона не выдвигает предварительных условий для начала таких переговоров, однако требует выполнения ранее достигнутых договоренностей. Лавров указал, что заявления о якобы существующих предварительных условиях являются неверными интерпретациями.

Лавров также упомянул, что западные партнеры России лгали, когда утверждали, что НАТО не будет расширяться на восток, и игнорировали Устав ООН, в котором говорится не только о территориальной целостности, но и о равноправии и самоопределении народов.

В четверг Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей. Кроме того, Лавров накануне обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что России необходим постоянный мир с гарантиями, а не временное перемирие, в будущих переговорах по Украине, которые будут сложными.