Лавров: Перемирие на Украине стало бы «путем в никуда»

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров отметил, что Россия не может удовлетвориться «пустым разговором» по вопросу украинского урегулирования. По его словам, обсуждения перемирия не скрывают своей цели – выиграть время для продолжения снабжения Украины оружием, подготовки дополнительных сил и мобилизации, передает ТАСС.

Лавров заявил, что «перемирие – это путь в никуда». Он подчеркнул, что необходимы окончательные юридические договоренности, которые будут гарантировать безопасность России и учитывающие законные интересы безопасности соседей. Министр добавил, что такие договоренности должны быть закреплены международно-правовыми способами, исключающими возможность их нарушения.

Дипломат также напомнил, что президент Владимир Путин не раз поднимал эту тему, в том числе в ходе прямой линии и на заседаниях клуба «Валдай».

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что России необходим постоянный мир с гарантиями, а не временное перемирие, в будущих переговорах по Украине, которые будут сложными.

Накануне Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.