Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.0 комментариев
Лавров: Перемирие на Украине стало бы «путем в никуда»
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.
Лавров отметил, что Россия не может удовлетвориться «пустым разговором» по вопросу украинского урегулирования. По его словам, обсуждения перемирия не скрывают своей цели – выиграть время для продолжения снабжения Украины оружием, подготовки дополнительных сил и мобилизации, передает ТАСС.
Лавров заявил, что «перемирие – это путь в никуда». Он подчеркнул, что необходимы окончательные юридические договоренности, которые будут гарантировать безопасность России и учитывающие законные интересы безопасности соседей. Министр добавил, что такие договоренности должны быть закреплены международно-правовыми способами, исключающими возможность их нарушения.
Дипломат также напомнил, что президент Владимир Путин не раз поднимал эту тему, в том числе в ходе прямой линии и на заседаниях клуба «Валдай».
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что России необходим постоянный мир с гарантиями, а не временное перемирие, в будущих переговорах по Украине, которые будут сложными.
Накануне Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.