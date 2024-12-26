Военно-политический эксперт Гагин: Переговоры по Украине будут, но они не станут легкими

Tекст: Дарья Григоренко

Гагин выразил уверенность в том, что переговоры по Украине неизбежны, но они не будут легкими. Он подчеркнул, что России нужен постоянный мир, а не временное перемирие. Гагин отметил, что сложно предсказать, как будут идти переговоры с Владимиром Зеленским, так как он в настоящее время не является юридически президентом Украины, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул важность заключения мирных соглашений, которые не повторят ошибки минских договоренностей. По его словам, достижение постоянного мира возможно только путем выполнения целей, поставленных Россией перед началом специальной военной операции. Эксперт считает, что США и страны НАТО устали от продолжительной поддержки Украины и санкций против России, которые негативно сказываются на них самих.

Эксперт предположил, что мирные переговоры могут начаться только после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США. Гагин объяснил, что для Трампа важно стать президентом-миротворцем и сделать значимый шаг в начале своего срока. По мнению эксперта, до инаугурации Трамп не сможет вести официальные переговоры или делать конкретные заявления.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.