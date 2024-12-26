  • Новость часаФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    26 декабря 2024, 08:38 • Новости дня

    Гагин допустил начало мирных переговоров по Украине после инаугурации Трампа

    Военно-политический эксперт Гагин: Переговоры по Украине будут, но они не станут легкими

    Tекст: Дарья Григоренко

    России необходим постоянный мир с гарантиями, а не временное перемирие, в будущих переговорах по Украине, которые будут сложными, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

    Гагин выразил уверенность в том, что переговоры по Украине неизбежны, но они не будут легкими. Он подчеркнул, что России нужен постоянный мир, а не временное перемирие. Гагин отметил, что сложно предсказать, как будут идти переговоры с Владимиром Зеленским, так как он в настоящее время не является юридически президентом Украины, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул важность заключения мирных соглашений, которые не повторят ошибки минских договоренностей. По его словам, достижение постоянного мира возможно только путем выполнения целей, поставленных Россией перед началом специальной военной операции. Эксперт считает, что США и страны НАТО устали от продолжительной поддержки Украины и санкций против России, которые негативно сказываются на них самих.

    Эксперт предположил, что мирные переговоры могут начаться только после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США. Гагин объяснил, что для Трампа важно стать президентом-миротворцем и сделать значимый шаг в начале своего срока. По мнению эксперта, до инаугурации Трамп не сможет вести официальные переговоры или делать конкретные заявления.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    25 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

    Австралийские власти обратились к России из-за задержания наемника Дженкинса в зоне СВО

    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

    «В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за ситуацией», – подчеркнула официальный представитель МИД России. Согласно предварительной информации, речь идет о наемнике по фамилии Дженкинс.

    Ранее Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске. Сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс был допрошен российскими военными, и по данным телеканала ABC, он воевал на стороне Украины.

    Кроме того, известен случай, когда другой австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

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    25 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты, а также подразделениям нацгвардии около Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки в ДНР. Отражены десять контратак вооруженных формирований противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 550 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и американское 105-мм орудие М101.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Липцов и Волчанска в Харьковской области. При этом ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР. Отражена контратака формирований ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ «Захист-АФ», сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Дружковкой, Часовым Яром и Дачным в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 245 военнослужащих, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Зеленого Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, они освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    А в выходные в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    25 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины

    Политолог Скачко: Ради членства в НАТО Киев пугает Запад реваншизмом Украины

    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Пособники нынешних украинских властей и сам Владимир Зеленский пытаются любыми способами затащить Украину в НАТО. И смена риторики на 180 градусов призвана им в этом помочь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтоб она спустя годы не напала на Россию.

    «Причина таких заявлений Кулебы объясняется просто: нынешние украинские власти и все ее бывшие соработники хотят не мытьем, так катаньем затащить Украину в НАТО, чтобы самим попытаться попасть на должности в евроструктуры. Так они намерены обезопасить себя от будущих судов за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год», – объяснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру» .

    «Так что здесь Кулеба работает не только на себя, но и на будущее Зеленского и всей его братии. Это заявление стоит в одном ряду с попытками евроинтеграции Украины. Надежды эти, конечно, призрачные, но запасные аэродромы им жизненно необходимы», – подчеркнул он.

    «Причем заметьте, риторику Кулеба поменял на 180 градусов без промежуточных стадий. Сразу перешел от «Россия нападет на Украину и на всю Европу» к тезису о том, что Украина сама нападет на Россию. Это очевидный показатель паники в руководстве Украины. Киев таким образом закидывает тезис в общественное пространство. Я думаю, они будут его раскручивать», – спрогнозировал эксперт.

    «И это дело может увенчаться каким-то условным успехом, поскольку украинские и западные медиа довольно активно разгоняют миф о мощи украинской армии и о том, что она побеждает Россию. Соответственно, европейской общественности нынешний тезис от Кулебы вполне может зайти. А вот понравится ли он европейским политикам – не уверен. Но трансформация кейсов от Украины-попрошайки до Украины-защитницы их зацепит», – констатировал аналитик.

    Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Independent заявил, что прекращение конфликта с Россией на плохих для обеих сторон условиях приведет к реваншистским настроениям. «Если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать», – заверил он.

    По мнению Кулебы, следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на послевоенном восстановлении страны, однако после них к власти придут люди с реваншистскими лозунгами. «Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике», – добавил он.

    По его словам, примерно через 10 лет он ожидает появления на Украине политиков и политических сил, движимых местью. «Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией», – заявил экс-министр.

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    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления Зеленского о транзите газа через Украину не заслуживают внимания, подчеркнув их нелогичность и неординарность.

    Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

    Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

    Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.

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    25 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Полиция ликвидировала 70 борделей в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Москвы ликвидировала деятельность 70 борделей и выявила 20 квартир, где проживали нелегальные мигранты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк в своем Telegram-канале отметила, что мероприятия проводились в нескольких округах столицы при поддержке Росгвардии.

    В результате операции полицейские провели 90 обысков, изъяли денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации и черновую бухгалтерию. По словам Волк, мероприятия по задержанию лидера и участников преступной группы проводились в Москве, Чувашской республике и Краснодарском крае.

    Предварительно установлено, что ежемесячный криминальный доход организатора составлял более 5 млн рублей, а остальные участники получали по 80 тыс. рублей. Возбуждено десять уголовных дел. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – подписка о невыезде.

    «В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

    В августе на территории Екатеринбурга раскрыли бордель, работавший под видом хостела, его ликвидировали.

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    25 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    @ Ольга Смольская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня утром в 8.28, сообщил Меняйло в Telegram-канале.

    Он добавил, что предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На кадрах с камер наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.

    «По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал Меняйло.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе.

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    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    25 декабря 2024, 17:27 • Новости дня
    Захарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи

    Захарова сообщила о зависимости Киева от внешних поставок для создания ядерного оружия

    Захарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина не может создать ядерное оружие без внешней помощи, так как ей необходимы важные компоненты от других государств.

    По ее словам, киевский режим не способен самостоятельно разработать ядерное оружие, сообщает ТАСС. Она добавила, что создание ядерного арсенала возможно лишь при получении важных компонентов от других стран.

    «Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка», – сказала Захарова. Она подчеркнула, что единственная возможность создания ядерного оружия на Украине заключается в получении необходимых компонентов извне, в случае если киевский режим получит помощь от других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest предположил, что блок НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше на фоне эскалации конфликта с Россией. В статье также отмечалось, что такое размещение возможно на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

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    25 декабря 2024, 10:48 • Новости дня
    Хинштейн: ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгова в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются выяснением последствий и масштабов ущерба.

    Напомним, город Льгов в Курской области в среду подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранее ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, не обошлось без пострадавших.

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    25 декабря 2024, 19:44 • Новости дня
    В Сумах остановились троллейбусы из-за отключения электричества

    В Сумах остановили троллейбусы из-за массовых отключений электроэнергии

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Сумы приостановлено движение троллейбусов, причиной стал дефицит электроэнергии вследствие масштабных отключений после воздушной тревоги и повреждений инфраструктуры.

    Как передает ТАСС, в украинском городе Сумы приостановлено движение троллейбусов из-за отключения электроэнергии. Эту информацию подтвердило издание «Общественное» со ссылкой на компанию «Электроавтотранспорт».

    Ситуация с отключениями электроэнергии возникла на фоне воздушной тревоги, объявленной ранним утром в среду по всей Украине. Сообщалось о многочисленных взрывах, которые произошли в Харькове, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге и Бурштыне, где находится Бурштынская ТЭС. В результате воздушной атаки энергохолдинг «ДТЭК» заявил о серьезных повреждениях оборудования своих ТЭС, что привело к проблемам с электроэнергией.

    Напомним, что на всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    25 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    Зеленский сообщил о запуске Россией более 70 ракет по Украине

    Зеленский: Россия запустила более 70 ракет и сотни дронов по энергообъектам Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    По его словам, основными целями атаки стали объекты энергоинфраструктуры страны, передает RT.

    Зеленский отметил, что вследствие ударов, по состоянию на данный момент, в ряде регионов Украины зафиксированы отключения электроэнергии. «К сожалению, есть попадания», – заявил он.

    На Украине 25 декабря была объявлена воздушная тревога, включая Киевскую область, а в Полтавской области зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света.

    Энергосистема на Украине находится в крайне сложном состоянии, как заявил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

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    25 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перевод Украине 1 млрд долларов из доходов с замороженных российских активов незаконен и может стать поводом для судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что эти деньги, по сути, были сворованы у России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что заблокированные российские авуары удерживаются незаконно, что противоречит международным нормам и правилам.

    Представитель Кремля также отметил, что перевод миллиардного транша Украине может стать основанием для судебных разбирательств в будущем. Российская сторона намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав и собственности, подчеркнул он.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

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    25 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил, что Зеленский назвал саммит по Украине словом из трех букв

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС. Лавров отметил, что Зеленский, отвечая на вопрос о том, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта, заявил, что Россия должна «пойти на три буквы».

    Позже в том же интервью Зеленский сказал, что Россия должна быть приглашена на второй мирный саммит после первого, состоявшегося в Бюргенштоке, Швейцария. Лавров объяснил, что, по его мнению, Зеленский этим высказыванием обозначил название и смысл будущего саммита, намекая на использование слова из трех букв в качестве характеристики мероприятия.

    Второй мирный саммит по Украине планируется провести в контексте попыток поиска дипломатического решения кризиса.

    Напомним, в Швейцарии 15-16 июня прошла «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    25 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Поддубный: ВС России нанесли удар по энергосистеме и ВПК Украины

    Поддубный сообщил о массированном ударе ВС России по энергосистеме и ВПК Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Ранее утром произошло несколько взрывов в Днепропетровске и Кременчуге, где в результате повреждены теплоэлектростанции и ТЭЦ, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.

    В Зеленодольске также отмечены повреждения теплоэлектростанции, а в Кременчуге ТЭЦ полностью выведена из строя. Удары пришлись и по объектам военно-промышленного комплекса. В частности, в Днепропетровске одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

    В Харькове удары пришлись по бронетанковому заводу.

    Ранее  украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников. Также сообщалось, что удары были нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах.

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