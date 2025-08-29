Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.0 комментариев
США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
Белый дом назвал удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины по российским НПЗ
Администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив действия Москвы ответом на удары по российским НПЗ, сообщает Politico.
Белый дом выступил с нейтральным заявлением по поводу российского удара по Киеву, передает Politico.
Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп не был удивлен атакой.
«Он был не рад этому шагу, но и не был удивлен», – заявила Ливитт.
Она также подчеркнула, что считает действия России «понятным ответом» на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям за последний месяц. Ливитт добавила: «Это две страны, которые долгое время находятся в состоянии войны».
Ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, публично осудили атаку, назвав ее проявлением «террора и варварства», и усомнились в искренности намерений Владимира Путина завершить конфликт. Они выразили надежду, что удары по Киеву убедят Трампа занять более жесткую позицию. Официальные лица Европы считают, что Вашингтон должен усилить давление на Москву.
Несмотря на возмущение европейских союзников, администрация Трампа отказалась вводить дополнительные санкции против России. Вместо этого были повышены тарифы на индийские товары как ответ на закупку индийской стороной российской нефти.
Ранее Минобороны сообщило о групповом ударе ВС России по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.
Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре и рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.
В МИД России заявили, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.