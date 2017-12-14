Цукерберг нашел оправдание удалению аккаунтов российских СМИ из Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных «Агентству интернет-исследований», некоторые из которых принадлежали российским СМИ.

По его словам, аккаунты были удалены якобы «не из-за контента», распространяемого с их помощью, а потому что они «контролировались АИИ».

«Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире», – утверждает Цукерберг на своей странице в Facebook.

По версии главы соцсети, удаленные страницы и аккаунты «были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина».

Накануне администрация социальных сетей Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировала аккаунты ряда российских СМИ.

Напомним, Цукерберг присоединился к антироссийской и антитрамповской кампании в сентябре 2017 года. Тогда Facebook заявила о попытках России повлиять на выборы в США через размещение рекламы, которая «которая носила политический характер». Кремль подчеркивал, что не имеет к этому никакого отношения.