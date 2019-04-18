США готовятся отменить свободу для интернета

Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу.

Прошло несколько дней после того, как британское министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту объявило о введении специального регулятора для борьбы с «вредоносным контентом» в соцсетях, мессенджерах и поисковиках. И вот теперь сообщения о готовности к правительственному контролю за интернетом поступают из США и Евросоюза.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью веб-сайту Recode заявила об окончании «эры саморегуляции» в технологическом секторе в части, затрагивающей конфиденциальность и свободу слова в интернете. Речь идет, прежде всего, о Разделе 230 «Закона о телекоммуникациях», принятом в 1996 году. В своей новой книге «26 слов, которые создали интернет» Джефф Коссефф, писатель и специалист по праву в области кибербезопаности, объясняет, что «лишив веб-сайты, платформы и поставщиков услуг судебных исков по поводу материалов, загружаемых их пользователями, Раздел 230 коренным образом изменил американскую жизнь».

Действительно – еще 23 июля 2013 года генеральные прокуроры 47 штатов направили в Конгресс письмо с требованием отменить уголовный и гражданский иммунитет, предоставляемый в соответствии с Разделом 230. В ответ Американский союз защиты гражданских свобод объявил, что если раздел будет изъят из текста закона, то в стране «немедленно исчезнет живая культура свободы слова».

А интернет, который мы знаем, основан на «контенте, созданном не только крупными компаниями, но и пользователями», пишет Коссефф. Он подчеркивает, что среди 10 сайтов с наибольшим количеством посещений в Соединенных Штатах в 2018 году только Netflix в основном предоставляет собственный контент. Все остальные – Facebook, «Википедия», YouTube, Twitter и др. – либо в значительной степени полагаются на пользовательский контент, либо существуют, направляя пользователей к такому контенту (Google, Yahoo).

Нэнси Пелоси является одним из основных претендентов от демократов на президентских выборах 2020 года. И, по ее мнению, свобода выражения мнений, закрепленная в Разделе 230, является «подарком» и «привилегией», которые могут быть отменены, если крупные технологические компании не будут двигаться в правильном направлении. «Для привилегии в рамках Раздела 230 необходима большая мера ответственности, – подчеркнула Пелоси. – И не исключено, что этот раздел вообще следует убрать».

Как и многие демократы, Пелоси убеждена, что Facebook помог Дональду Трампу одержать победу на выборах, недостаточно регулируя политическую рекламу и предоставив российским пользователям повлиять на ход голосования. Вдобавок ко всему американские либералы и прогрессисты призывают к усилению контроля над тем, что они определяют как «разжигание ненависти» (весьма широкое определение, которое может оправдать практически любую цензуру). Но демократы не одиноки в своем стремлении ограничить интернет.

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Видный сенатор-республиканец Тед Круз во время прошлогодних дебатов также фактически призвал к отмене Раздела 230 и установлению вместо него чего-то вроде «Доктрины справедливости для интернета», подразумевающей «большую ответственность» компаний интернет-индустрии. Той же позиции придерживается сенатор Джош Хоули, назвавший в ходе недавней Конференции консервативных политических действий свободу выражения мнений «милой сделкой», которую следует реформировать путем обеспечения некоего равенства точек зрения на платформах социальных медиа.

Сегодня фильтрация информации в интернете осуществляется в США на нескольких уровнях. Прежде всего – в учебных заведениях, согласно «Закону о защите детей от интернета» (2000). Однако желающие ограничить интернет до сих пор занимались этим на уровне отдельных организаций при помощи специального программного обеспечения. Теперь же речь идет о введении регулирования интернета на государственном уровне.

Вообще то, что демократы и республиканцы, либералы и консерваторы начинают находить общий язык в вопросе цензуры в глобальной Сети, есть не очень хороший знак для сторонников безграничной свободы мнений в интернете. А если вспомнить недавнее заявление президента Трампа о необходимости «что-то сделать с социальными сетями», то можно с уверенностью предположить, что существование Раздела 230 находится в реальной опасности.

Между тем, по другую сторону Атлантики Европейский союз утвердил «Директиву по авторскому праву на Едином цифровом рынке», статья 13 которой предусматривает, что интернет-платформы будут нести ответственность за действия своих пользователей. Предполагается, что у интернет-сервисов и соцсетей не будет выбора, кроме как создавать и применять фильтры загрузки. И использовать более жесткий подход к модерированию того, что пользователи публикуют в интернете.

Статья 11, или «налог на ссылки», вызвала ожесточенные споры, так как предоставляет печатным изданиям прямое авторское право на использование их публикаций интернет-платформами. А это, по мнению правозащитников, будет мешать свободному выражению мнения, потому что отныне веб-сайты будут обязаны получать лицензии на публикацию новостей. Как только данные правила официально вступят в силу, у всех стран – членов ЕС будет 24 месяца, чтобы написать и реализовать свои национальные версии закона. По мнению экспертов, возможно, что правила регулирования интернета в Европе еще больше ужесточатся с течением времени, однако уже в нынешнем виде они навсегда изменят облик Сети. Международная федерация журналистов назвала новую директиву ЕС «плохой для журналистики».

Великобритания, ЕС, США – все ведущие западные страны – вступают в новую эпоху регулируемого интернета,

объясняя свои действия защитой пользователей, национальной безопасностью или необходимостью соблюсти интересы правообладателей. Китай еще раньше встал на этот путь и продвинулся по нему дальше всех.

Несмотря на критику, аналогичные шаги российского правительства нельзя рассматривать как некую «катастрофу» и запрет на свободу слова в интернете. Комплекс законов о надежном интернете и защите госсимволов – нормальная мировая практика. Свои аналоги Роскомнадзора появляются практически в каждой стране, это примета нашего времени.

Между тем российское правительство учитывает действующие законы о сохранении персональных данных на территории РФ, а интерес государства к интернету и проблемам безопасности – это дань новому веку технологий и массовых коммуникаций.