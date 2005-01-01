Запад показывает России, как надо регулировать интернет

Критики российского закона о «суверенном интернете», похоже, должны обратить внимание совсем на другую страну. Британия создает собственный аналог Роскомнадзора – и это неудивительно. Королевство всего лишь хочет возглавить закономерный процесс: правительства всего мира рассматривают варианты регулирования содержания глобальной Сети.

Создатели юмористического мультсериала «Южный парк» вряд ли ожидали, что одна из их идей о регулировании свободы в интернете так быстро найдет свое применение в реальности. В сериале фигурировала TROLLFACE.COM – датская правительственная «фабрика по борьбе с троллями», которая отслеживала сетевых хулиганов, разносящих вредный контент, и боролась с ними при помощи деанонимизации.

В сериале слитые датским правительством из благих побуждений персональные данные каждого жителя одного американского города привели к массовым самоубийствам, беспорядкам и хаосу, потому что практически каждому было что скрывать по поводу своей интернет-активности.

А теперь о серьезном. На днях в Великобритании собрались ужесточить контроль за интернетом. Британия стала родиной промышленной революции, движения суфражизма и футбола, а теперь она одной из первых западных стран намерена создать специальный регулятор, который займется удалением «вредоносного контента» в социальных сетях, мессенджерах, поисковиках и хостинг-провайдерах.

Данные шаги можно расценить как попытку британского правительства в условиях жесткого Брексита, вызвавшего серьезную турбулентность в политике и экономике острова, взять под полный контроль все информационное поле.

Британское министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту подчеркнуло, что появление регулятора вызвано благими намерениями: защитить пользователей от «онлайн вреда». Причем теперь

вредоносный контент будут определять не сами интернет-платформы, но правительственный «интернет-кодекс», нарушение которого обернется огромными штрафами.

Критики нового законопроекта заявляют, что нововведение основывается на благих для здоровья общества намерениях. Однако в стремлении сделать интернет «безопасным» правительство, похоже, не осознает, что его кодекс, в конечном итоге, начнет регулировать не социальные сети, но их рядовых пользователей. Британское правительство называет свободу выражения своего мнения в интернете в качестве главной ценности, которую должен защитить регулирующий орган. Однако, несмотря на кажущуюся значимость этой ценности, механизмы для обеспечения ее защиты детально не проговариваются.

Правительство Великобритании явно стремится возглавить международные усилия по регулированию онлайн-контента. Оно явно понимает, что рано или поздно во всем мире социальные сети начнут функционировать по-другому, на основании новой модели регулирования. По сути, тем же самым занимается российский Роскомнадзор, подвергаемый неустанной критике как внутри нашей страны, так и из-за рубежа. Свежий номер издания Süddeutsche Zeitung уже обвинил Россию в том, что она «хочет отделиться от глобального интернета» и начать контролировать свою веб-паутину.

К дискуссии даже подключились российские хоккеисты, выступающие за океаном: Артемий Панарин и Никита Задоров через соцсети высказали свои опасения: «Государство усиливает контроль, это похоже на КНДР. Надо дать людям говорить свободно как в США» и еще несколько тому подобных высказываний.

Похвально, что наши спортсмены интересуются новостями с родины и пытаются проявить гражданскую позицию. К сожалению, они в силу занятости вряд ли читали законопроект о «надежном интернете», а тем более поняли его суть. Иначе бы Панарин и Задоров узнали, что этот законопроект стал нашим ответом на принятую в сентябре 2018 г. Стратегию кибербезопасности США. В ней Россию прямо и бездоказательно обвиняют в совершении хакерских атак, а также декларируется принцип «сохранения мира силой».

Россия вынуждена реагировать адекватно с целью сохранения бесперебойной работы своих интернет-ресурсов на случай происшествий на иностранных линиях связи, минимизации передачи за рубеж данных российских пользователей и недопущения умышленного ограничения связи для нашей страны.

И, кстати, смешно слышать про свободу людей в США, где тихие ботаники из АНБ контролируют буквально каждый шаг любого гражданина. Неужели историй Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа недостаточно, чтобы снять, наконец, розовые очки и внимательно взглянуть на мир Большого западного брата, мир диктата и тотального контроля?

Что касается наказания за оскорбление госсимволов и государственных институтов – это нормальная практика каждого уважающего себя государства.

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В Израиле за сожжение флага виновному грозит либо штраф в 15 тыс. долларов, либо тюремное заключение сроком до 3 лет; в Канаде за произнесение или публикацию клеветы в адрес главы правительства, а также заговор с целью подрыва государственной деятельности руководства страны вводится уголовное наказание вплоть до 14 лет лишения свободы; в Германии за выражение презрения к стране, ее флагу, гербу – солидный штраф или три года тюрьмы; в Польше за публичное оскорбление президента – срок до 4 лет, за оскорбление госслужащего при исполнении обязанностей виновный либо выплатит штраф, либо окажется за решеткой на два года, а за публичное высмеивание польского народа, Польской республики и государственной политики инкриминируется тюремный срок от 1 до 10 лет.

Более того, недавно в Польше завели уголовное дело за оскорбление Папы Римского, по сути, главы иностранного государства. Список стран, наказывающих за оскорбление государственных институтов, можно продолжать еще долго. Интересно, такая «свобода» пришлась бы по вкусу нашим многочисленным блоггерам и авторкам, любящим порассуждать о том, как им тяжело живется под гнетом российской цензуры?

Вспомним историю г-на Павленского: здесь он был художником-акционистом, «борцом с репрессивным российским режимом», а во Франции за аналогичные выходки в лучших традициях советской карательной психиатрии Павленский был помещен в тюремный спецблок для психически больных.

Само по себе регулирование интернет-пространства – это не плохо и не хорошо. Это данность, без которой в мире 5G-сетей нового поколения ни одно государство не сможет защитить своих граждан, свою экономику, армию и традиции от промышленного и военного шпионажа, информационных атак и идеологических вирусов. Британия дает ясный сигнал всем: делай как я!