Запад показывает России, как надо регулировать интернет

Взгляд
11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
Разделы

Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
Перейти а раздел…

США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
Перейти а раздел…

Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...

Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
      Подробности...

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Израильский космический аппарат разбился при попытке прилунения
            Арест стал огромной удачей для АссанжаКто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»Турчинов увидел признаки подготовки России к «полномасштабной войне»«Нафтогаз» рассказал о действиях после прекращения транзита газа
            Литва решила отозвать посла из РоссииВыяснилось, как Долина уволили из ВГТРККиев назвал условия новой попытки «прорыва» через Керченский проливСмогут ли F-35 и С-400 работать в одной упряжке
            Грузия приняла «историческое решение» в ответ на неплатежи России в ПАСЕВассерман: Нынешним оккупантам Одессы стоит учесть опыт 75-летней давностиАвтомобилям Lada закрыли путь в ЕвропуШтаб Зеленского объявил об отказе соблюдать важнейший пункт Минска-2

            Главная тема


            Москва начинает менять свое отношение к Лукашенко

            армия и вооружение


            Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

            помешал проехать на «красный»


            Опубликовано видео избиения американца футболистом «Спартака»

            «Мисс чувственность»


            Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты

            Видео

            «обнаглели до такой степени»


            Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через Белоруссию нефтепроводы

            особый случай


            Соцсети гневно отреагировали на оправдания матери сбившего курсанта МЧС воронежца

            бывший олигарх


            Ходорковский нервно отреагировал на публикацию в газете ВЗГЛЯД

            ключевой договор


            США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

            прекращение транзита


            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?

            Запад показывает России, как надо регулировать интернет

            Свою модель охоты на «троллей» Англия подглядела в сериале «Южный парк»   11 апреля 2019, 22:30
            Фото: «Южный Парк»/Comedy Central
            Текст: Артем Филиппов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Критики российского закона о «суверенном интернете», похоже, должны обратить внимание совсем на другую страну. Британия создает собственный аналог Роскомнадзора – и это неудивительно. Королевство всего лишь хочет возглавить закономерный процесс: правительства всего мира рассматривают варианты регулирования содержания глобальной Сети.

            Создатели юмористического мультсериала «Южный парк» вряд ли ожидали, что одна из их идей о регулировании свободы в интернете так быстро найдет свое применение в реальности. В сериале фигурировала TROLLFACE.COM – датская правительственная «фабрика по борьбе с троллями», которая отслеживала сетевых хулиганов, разносящих вредный контент, и боролась с ними при помощи деанонимизации.

            В сериале слитые датским правительством из благих побуждений персональные данные каждого жителя одного американского города привели к массовым самоубийствам, беспорядкам и хаосу, потому что практически каждому было что скрывать по поводу своей интернет-активности.

            А теперь о серьезном. На днях в Великобритании собрались ужесточить контроль за интернетом. Британия стала родиной промышленной революции, движения суфражизма и футбола, а теперь она одной из первых западных стран намерена создать специальный регулятор, который займется удалением «вредоносного контента» в социальных сетях, мессенджерах, поисковиках и хостинг-провайдерах.

            Данные шаги можно расценить как попытку британского правительства в условиях жесткого Брексита, вызвавшего серьезную турбулентность в политике и экономике острова, взять под полный контроль все информационное поле.

            Британское министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту подчеркнуло, что появление регулятора вызвано благими намерениями: защитить пользователей от «онлайн вреда». Причем теперь

            вредоносный контент будут определять не сами интернет-платформы, но правительственный «интернет-кодекс», нарушение которого обернется огромными штрафами.

            Критики нового законопроекта заявляют, что нововведение основывается на благих для здоровья общества намерениях. Однако в стремлении сделать интернет «безопасным» правительство, похоже, не осознает, что его кодекс, в конечном итоге, начнет регулировать не социальные сети, но их рядовых пользователей. Британское правительство называет свободу выражения своего мнения в интернете в качестве главной ценности, которую должен защитить регулирующий орган. Однако, несмотря на кажущуюся значимость этой ценности, механизмы для обеспечения ее защиты детально не проговариваются.

            Правительство Великобритании явно стремится возглавить международные усилия по регулированию онлайн-контента. Оно явно понимает, что рано или поздно во всем мире социальные сети начнут функционировать по-другому, на основании новой модели регулирования. По сути, тем же самым занимается российский Роскомнадзор, подвергаемый неустанной критике как внутри нашей страны, так и из-за рубежа. Свежий номер издания Süddeutsche Zeitung уже обвинил Россию в том, что она «хочет отделиться от глобального интернета» и начать контролировать свою веб-паутину.

            К дискуссии даже подключились российские хоккеисты, выступающие за океаном: Артемий Панарин и Никита Задоров через соцсети высказали свои опасения: «Государство усиливает контроль, это похоже на КНДР. Надо дать людям говорить свободно как в США» и еще несколько тому подобных высказываний.

            Похвально, что наши спортсмены интересуются новостями с родины и пытаются проявить гражданскую позицию. К сожалению, они в силу занятости вряд ли читали законопроект о «надежном интернете», а тем более поняли его суть. Иначе бы Панарин и Задоров узнали, что этот законопроект стал нашим ответом на принятую в сентябре 2018 г. Стратегию кибербезопасности США. В ней Россию прямо и бездоказательно обвиняют в совершении хакерских атак, а также декларируется принцип «сохранения мира силой».

            Россия вынуждена реагировать адекватно с целью сохранения бесперебойной работы своих интернет-ресурсов на случай происшествий на иностранных линиях связи, минимизации передачи за рубеж данных российских пользователей и недопущения умышленного ограничения связи для нашей страны.

            И, кстати, смешно слышать про свободу людей в США, где тихие ботаники из АНБ контролируют буквально каждый шаг любого гражданина. Неужели историй Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа недостаточно, чтобы снять, наконец, розовые очки и внимательно взглянуть на мир Большого западного брата, мир диктата и тотального контроля?

            Что касается наказания за оскорбление госсимволов и государственных институтов – это нормальная практика каждого уважающего себя государства.

            В Израиле за сожжение флага виновному грозит либо штраф в 15 тыс. долларов, либо тюремное заключение сроком до 3 лет; в Канаде за произнесение или публикацию клеветы в адрес главы правительства, а также заговор с целью подрыва государственной деятельности руководства страны вводится уголовное наказание вплоть до 14 лет лишения свободы; в Германии за выражение презрения к стране, ее флагу, гербу – солидный штраф или три года тюрьмы; в Польше за публичное оскорбление президента – срок до 4 лет, за оскорбление госслужащего при исполнении обязанностей виновный либо выплатит штраф, либо окажется за решеткой на два года, а за публичное высмеивание польского народа, Польской республики и государственной политики инкриминируется тюремный срок от 1 до 10 лет.

            Более того, недавно в Польше завели уголовное дело за оскорбление Папы Римского, по сути, главы иностранного государства. Список стран, наказывающих за оскорбление государственных институтов, можно продолжать еще долго. Интересно, такая «свобода» пришлась бы по вкусу нашим многочисленным блоггерам и авторкам, любящим порассуждать о том, как им тяжело живется под гнетом российской цензуры?

            Вспомним историю г-на Павленского: здесь он был художником-акционистом, «борцом с репрессивным российским режимом», а во Франции за аналогичные выходки в лучших традициях советской карательной психиатрии Павленский был помещен в тюремный спецблок для психически больных.

            Само по себе регулирование интернет-пространства – это не плохо и не хорошо. Это данность, без которой в мире 5G-сетей нового поколения ни одно государство не сможет защитить своих граждан, свою экономику, армию и традиции от промышленного и военного шпионажа, информационных атак и идеологических вирусов. Британия дает ясный сигнал всем: делай как я!


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............