Концепция «надежного Рунета» получила поддержку в Государственной думе

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором, основном чтении законопроект о надежной работе российского сегмента интернета в случае угрозы внешнего отключения от глобальной сети.

Глава комитета Леонид Левин сообщил, что корректировками перед вторым чтением уточнено, что Роскомнадзор «определяет порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи технических средств противодействия угрозам», передает ТАСС.

«Если в ходе рассмотрений претензий абонента выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора оказания услуг, может быть связано со сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам, то оператор связи вправе направить в Роскомнадзор запрос о предоставлении сведений о функционировании данных средств», – сказал он.

Левин пояснил, что если недовольный обслуживанием гражданин обратился в суд, не договорившись с оператором, то оператор имеет право направить в Роскомнадзор представление, что сбой был связан с деятельностью технических средств. При этом вовсе не обязательно, что Роскомнадзор подтвердит это.

Порядок и сроки рассмотрения претензий операторов к функционированию технических средств противодействия угрозам и запросов операторов установит правительство, говорится в поправках.

Именно Роскомнадзор «координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет»,

подчеркнул Левин. По его словам, кабмин должен утвердить порядок ведения надзорным ведомством реестра точек обмена трафиком.

В поправках к законопроекту говорится, что «правительство определяет виды угроз устойчивости безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети интернет».

Ранее гендиректор РАЭК Сергей Плуготаренко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что законопроект о надежности Рунета призван обеспечить отказоустойчивость внутренней сети, инфраструктуры и базирующихся на них российских интернет-ресурсов в случае «внешних проблем».

Он также отмечал, что при создании системы надежного Рунета появится возможность экспорта технологий за границу. В пример он привел восточно-азиатские страны – Япония и Южная Корея смогли развить свои собственные платформы, экосистемы, и теперь активно «экспортируют» эти решения на весь мир.

Напомним, Закон о надежности интернета в России разработала группа сенаторов для защиты его работы в случае угрозы из-за рубежа. В пояснительной записке отмечалось, что документ подготовлен с учетом агрессивного характера новой Стратегии национальной кибербезопасности США. В первом чтении закон об устойчивости рунета был принят Госдумой в феврале.

Возможное отключении России от глобальной сети приведет к серьезным последствиям как в экономике, так и в обществе. Сейчас день без интернета будет стоить России 20 млрд рублей, в дальнейшем последствия только возрастут. В нацпроекте «Цифровая экономика» предусмотрены деньги на реализацию законопроекта – 20 млрд рублей по проекту «Информационная безопасность». Расходы, таким образом, сопоставимы с потерями от отключения интернета в стране всего на один день.

Вслучае отключения страны от глобальной сети россияне потеряют доступ к сайтам и онлайн-клиентам банковских приложений, кроме того, отключится система предоставления электронных госуслуг, сервисы такси, гостиничного бронирования и т.д. Также окажется парализован электронный документооборот, проведение сделок с недвижимостью, оплата налогов. Россияне не смогут расплачиваться кредитными картами.

Для защиты от этих последствий закон предлагает подключить операторов связи к национальной системе DNS, которая гарантирует доступ к российским сайтам в случае попытки отключить интернет извне.

Создается и центр мониторинга на случай нештатных ситуаций, который будет координировать действия операторов связи. Управление сетями останется в руках операторов связи.

Добавим также, недавно ВЦИОМ провел опрос на тему «Независимый от США интернет: иллюзия или реальность?». Из опроса следует, что предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС нашло поддержку 58% россиян, против выступили 29%.

49% россиян считают, что отдельный интернет стран БРИКС повысит уровень безопасности данных граждан страны и лучше защитит от международных хакеров. 41% опрошенных опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета, если эта инициатива будет реализована.

При этом 42% россиян согласны с тем, что интернет используется зарубежными странами против России. С утверждением, что интернет является угрозой политической стабильности в стране, согласны 24% россиян.