Эксперт рассказал о пользе закона об устойчивости Рунета для развития IT-сферы

«Законопроект об устойчивости Рунета призван обеспечить отказоустойчивость внутренней сети, инфраструктуры и базирующихся на них российских интернет-ресурсов в случае «внешних проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя дискуссии вокруг закона об устойчивости Рунета.

Речь идет о таких случаях, как возможное отключение России от внешних или международных серверов, осуществляющих поддержку целостности Сети, маршрутизацию и так далее, пояснил эксперт. По его мнению, создание системы противодействия угрозам устойчивости Рунета положительно скажется на развитии этой сферы высоких технологий в стране, которая отмечает свое 25-летие.

Однако при реализации инициативы пользователи не должны почувствовать ухудшения скорости, качества интернета или работы интернет-сервисов. Также важно сделать так, чтобы созданная система не использовалась в конкурентной нерыночной борьбе, оговорился эксперт.

«Если говорить о самом процессе создания чего-то нового или национального, будь то система собственных серверов, маршрутизаторов, реестров и ПО для них, будь то отечественная ОС или мобильная ОС, я лично отношусь положительно к таким «локализованным» разработкам. Они позволяют создавать новые компетенции, мобилизовать высшую школу на подготовку новых специалистов, произвести и оттестировать конечный продукт», – сказал Плуготаренко.

По его словам, при создании системы устойчивого Рунета появится возможность экспорта технологий за границу, что станет отдельным успехом. Плуготаренко добавил, что подобные примеры были в восточно-азиатских странах – Япония и Южная Корея смогли развить свои собственные платформы, экосистемы, и теперь активно «экспортируют» эти решения на весь мир.

Напомним, Закон об устойчивости интернета в России был разработан группой сенаторов для защиты его работы в случае угрозы из-за рубежа. Как говорится в пояснительной записке, документ подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. В феврале Госдума приняла закон об устойчивости рунета в первом чтении.

В минувшие выходные, как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отметила 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. По мнению специалистов, отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам.