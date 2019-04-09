Эксперт рассказал о пользе закона об устойчивости Рунета для развития IT-сферы

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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 01:47  |  vz.ru
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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

У России не будет оснований учитывать Европейскую конвенцию о правах человека, пояснил ПушковФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.  Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...

Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
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Почему конформизм Зеленского – это хорошо

Глеб Простаков, журналист
Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
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            Эксперт рассказал о пользе закона об устойчивости Рунета для развития IT-сферы

            9 апреля 2019, 00:25

            Текст: Дарья Рыночнова,
            Оксана Борисова

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            «Законопроект об устойчивости Рунета призван обеспечить отказоустойчивость внутренней сети, инфраструктуры и базирующихся на них российских интернет-ресурсов в случае «внешних проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя дискуссии вокруг закона об устойчивости Рунета.

            Речь идет о таких случаях, как возможное отключение России от внешних или международных серверов, осуществляющих поддержку целостности Сети, маршрутизацию и так далее, пояснил эксперт. По его мнению, создание системы противодействия угрозам устойчивости Рунета положительно скажется на развитии этой сферы высоких технологий в стране, которая отмечает свое 25-летие.

            Однако при реализации инициативы пользователи не должны почувствовать ухудшения скорости, качества интернета или работы интернет-сервисов. Также важно сделать так, чтобы созданная система не использовалась в конкурентной нерыночной борьбе, оговорился эксперт.

            «Если говорить о самом процессе создания чего-то нового или национального, будь то система собственных серверов, маршрутизаторов, реестров и ПО для них, будь то отечественная ОС или мобильная ОС, я лично отношусь положительно к таким «локализованным» разработкам. Они позволяют создавать новые компетенции, мобилизовать высшую школу на подготовку новых специалистов, произвести и оттестировать конечный продукт», – сказал Плуготаренко.

            По его словам, при создании системы устойчивого Рунета появится возможность экспорта технологий за границу, что станет отдельным успехом. Плуготаренко добавил, что подобные примеры были в восточно-азиатских странах – Япония и Южная Корея смогли развить свои собственные платформы, экосистемы, и теперь активно «экспортируют» эти решения на весь мир.

            Напомним, Закон об устойчивости интернета в России был разработан группой сенаторов для защиты его работы в случае угрозы из-за рубежа. Как говорится в пояснительной записке, документ подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. В феврале Госдума приняла закон об устойчивости рунета в первом чтении.

            В минувшие выходные, как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отметила 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. По мнению специалистов, отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам.


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