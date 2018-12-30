«Нельзя в переполненном театре кричать: «Пожар!» Зачем нужен закон о борьбе с фейками

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
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США нанесли новый удар по сближению России и Германии

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Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

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Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
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Так и возникает здоровое гражданское общество

Андрей Медведев, Политический обозреватель
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            «Нельзя в переполненном театре кричать: «Пожар!» Зачем нужен закон о борьбе с фейками

            Теперь за распространение фейковых новостей нарушителям грозит серьезная ответственность   7 марта 2019, 18:20
            Фото: Sascha Steinach/DPA/Global Look Press
            Текст: Евгений Романов

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            Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о блокировке фейковых новостей и о штрафах за распространение искаженных фактов. Депутаты также одобрили законопроект о блокировке материалов, оскорбляющих государственные символы и институты власти России, таким образом распространив на Сеть правила «обычного» публичного пространства. Эксперты оценили важность нововведений.

            В четверг Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении два резонансных законопроекта – о борьбе с фейковыми (то есть искажающими факты) новостями и о борьбе с оскорблением государственных символов.

            Авторами обеих инициатив, напомним, выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый зам – сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Позднее к разработчикам присоединилась целая группа парламентариев.

            Как напоминает ТАСС, закон о борьбе с «фейк-ньюс» предполагает запрет на «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации», которую вбрасывают «под видом достоверных сообщений».

            Речь идет о той информации, «которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Также к фейковым новостям относят то, что может создать помехи или нарушить функционирование работы «объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», банков, объектов энергетики, промышленности или связи.

            «Новый закон будет действовать только против фальшивок, которые могут реально навести массовую панику

            в каком-нибудь городе», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов.

            Закон о борьбе с оскорблением символов государства должен определить «порядок ограничения доступа к информации», которая «выражена в неприличной форме... оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» и содержит «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции России или «органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

            Накануне законопроекты были приняты во втором чтении с несколькими поправками.

            В частности, интернет-СМИ дали право самостоятельно удалить ложную информацию во избежание блокировки. Зарегистрированные издания, имеющие лицензию, будь то сайт телеканала или самостоятельное интернет-СМИ, получат право в течение суток после получения соответствующего предписания удалить недостоверную информацию. Поправками также был уточнен список случаев, при которых доступ к недостоверной информации может ограничиваться. Из законопроекта убрали размытую формулировку «иные тяжкие последствия», предоставив четкий список. Более того, СМИ не грозит отзыв лицензии, так как исключено внесение поправок в «Закон о СМИ».

            Ответственность теперь четко разделена в зависимости от тяжести последствий. За создание угрозы – один размер штрафов, а в случае повторного правонарушения, или если созданы помехи функционированию объектов, штрафы очень серьезные. В случае массовых волнений, потери здоровья или гибели людей в результате вызванных фейковыми новостями волнений штрафы вырастут уже до 1,5 млн рублей.

            «Теперь последствия четко обозначены, и их список закрытый, исчерпывающий. Ничего туда добавить невозможно»,

            – констатирует Ашманов.

            Возбуждаемые за распространение фейков дела будут под особым контролем прокуратуры. Только по представлению генпрокурора можно будет требовать удаления недостоверной информации или блокировать ресурсы, где она размещена. При этом прокуратура консолидирует все случаи возбуждения и рассмотрения дел, что позволит исключить злоупотребления на местах, когда положения закона могут интерпретироваться в угоду местным начальникам.

            Назначать наказание за фейковые новости будет только суд, что гарантирует возможность поставить весь процесс под общественный контроль. При этом под действие норм закона не попадет информация, которая была распространена до его вступления в силу, поэтому никаких архивных дел быть не может.

            «Сам по себе закон взвешенный, и, скорее всего, он не приведет к ложным срабатываниям, – считает Игорь Ашманов. – Каждый закон – это система распознаваний, он не должен давать ложных тревог и при этом не должен пропускать описываемые явления. Его как систему распознавания надо применять на реальных данных и настраивать, «тюнить», что называется. И в этом смысле ко второму чтению закон «оттюнили». Он стал лучше, но с проблемой мутных выдумок, которые захлестывают Рунет, он справляться не будет. Он про другое – про то, что нельзя в переполненном театре кричать: «Пожар!» Такие вещи способны причинить ущерб целой массе других людей», – сказал Ашманов.

            Собеседник пояснил, что большинство обычных фейков под новый закон не подпадут, так что авторов таких выдумок он не касается. «Помните, в Рунет вбрасывался фейк о том, что в Петербурге установлена социальная норма в 300 граммов хлеба на человека в день. Это ведь меньше, чем было в блокаду: ужас! Или вот недавно – а знаете, что в Бельгии фашистам пенсии платят, и они даже больше, чем наши пенсии. Такие фейки, большинство из них, направлены на формирование негативного отношения к власти, к государству, но и прямо не связаны с катастрофами, поэтому закон их не касается», – напомнил эксперт.

            Председатель московского отделения Союза журналистов, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что фейковые новости действительно создают «большую угрозу даже столько не обществу, сколько традиционным СМИ, которые работают по закону о СМИ, проверяют и дают такую информацию, которая соответствует действительности». По его словам, распространение ложной информации через соцсети наряду с проверенной и достоверной информацией (которую распространяют традиционные СМИ) дезориентирует граждан.

            «Случаев фейков со стороны традиционных СМИ мы видим очень мало», – сказал Гусев. По его мнению, основные фейки идут через социальные сети и незарегистрированные интернет-каналы. «Поэтому Союз журналистов Москвы, например, на обсуждении с представителями Госдумы и журналистами высказал предложение: разделить СМИ и выделить в этом законопроекте те средства информации, которые зарегистрированы и всегда работали в нормальном направлении», – отметил глава Союза журналистов Москвы.

            Предложенные поправки, по оценке Гусева, «конечно, для традиционных СМИ сделают этот закон более удобоваримым». С другой стороны, собеседник упомянул бытующие опасения относительно того, что применение закона может создать помехи в свободе распространения информации.

            Как говорил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов, законы, которые уберегли бы общество от «фейк-ньюс», необходимы. «Проблема существует – это реальная опасность, связанная с обеспечением массовых мероприятий», – уверен собеседник.

            Что касается оскорбления госсимволов, то при обнаружении в интернете подобных материалов генпрокурор или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления». В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно определить провайдера хостинга такого сайта, сообщить ему о нарушении и зафиксировать дату и время направления уведомления.

            Провайдер будет обязан незамедлительно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы. Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

            Интернет стал публичным пространством, поэтому там должны действовать те же правила поведения, что и в обычном публичном пространстве, в том числе и запрет на оскорбление государственных символов, считает соавтор законопроектов депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.


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