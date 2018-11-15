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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

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Банк Франции страшнее ФСБ

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          «Все признали: проблема есть, и ею надо заниматься»

          За прошедший год было зафиксировано более 20 тысяч вбросов фейковых новостей   14 января 2019, 20:05
          Фото: Imago/Global Look Press
          Текст: Олег Исайченко

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          «Все признали: проблема есть, и надо ею заниматься», – сказал депутат Дмитрий Вяткин, соавтор двух законопроектов, которые в понедельник бурно обсуждались в профильном думском комитете. Законы о борьбе с фейками и об ответственности за оскорбление символов государства в интернете должны закрыть брешь, которой пользуются пранкеры и провокаторы. Поэтому законодатели должны действовать аккуратно и выверенно.

          «Сегодня каждый гражданин может быть источником информации, репортером или корреспондентом... Значит, он может оказывать точно такое же влияние на общество». Об этом напомнил глава думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонид Левин, открывая в понедельник заседание, участники которого оценили законопроекты о наказаниях за распространение фейков и оскорбление символов России в интернете.

          На расширенном заседании комитета, которое продолжалось без малого три часа, присутствовали двое из трех разработчиков этих законопроектов: глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Свое мнение высказали представители Минцифры – недавно созданного министерства цифровой экономики, представители Роскомнадзора, Генпрокуратуры,  президентского Совета по правам человека, а также журналисты и деятели IT-отрасли.

          «Надо отметить, что многие пользователи интернета на сегодня не обладают достаточными знаниями и навыками, и уровнем цифровой грамотности, достаточным чтобы проверять всю ту информацию, которую они получают из интернет-СМИ и социальных медиа. Вред от распространения фейков во время резонансных ситуаций может нести реальную угрозу – все мы были этому свидетелями в 2018 году», – заметил директор Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров, предваряя показ презентации, которую подготовили его коллеги. В этой подборке случаев разрушительных фейковых новостей, разумеется, был упомянут и пожар в «Зимней вишне» (и беспорядки, которые чуть не спровоцировал украинский пранкер, вбросивший «дезу» о 300 погибших), и взрыв газа в Магнитогорске – трагедия, которую также сопровождала волна слухов, тиражировавшихся не только в блогах, но и в сетевых изданиях.

          «Количество фейков с каждым годом все возрастает. Согласно данным компании «Медиалогия», только за прошедший год, в сравнении с 2017 годом количество заведомо ложных новостей увеличилось на 32% – было порядка 15 тысяч публикаций, стало 20,9 тыс. публикаций», – заметил  ведущий эксперт ИРИ Виктор Ливанов.

          Современные информационные технологии, распространение высокоскоростного интернета, мобильных устройств – все это в корне поменяло информационную среду общества, заметил депутат Левин.

          Но наказание за распространение заведомо ложных сведений для «новых медиа» не существует, да и традиционные СМИ порой пренебрегают фактчекингом – проверкой информации из нескольких независимых источников. Стало очевидно, что пора принимать законы о наказании за фейк-ньюс.

          Напомним, что авторы инициативы предлагают: за распространение заведомо ложной информации предлагается ввести штрафы для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей.

          Депутат Дмитрий Вяткин, один из разработчиков законопроектов, заметил:

          «Совершенно очевидно, что контроль в интернете должен осуществляться наряду с контролем за  деятельностью СМИ, за распространением информации. Практически все регулируется законодательством, но применительно к интернету мы хотим только начать законодательное регулирование».

          К интернету необходимо адаптировать те нормы общежития и ответственности, которые действуют в «офлайне». В частности, этим вызвано появление второго законопроекта – об ответственности за оскорбление символов и институтов власти (заметим, не конкретных чиновников). Действующее законодательство – уголовное и административное – подразумевает ответственность за надругательство над государственными символами в публичных местах. Поскольку интернет уже давно стал общественным пространством, «законопроект Клишаса-Вяткина-Боковой» предлагает распространить эти же правила и на Сеть.

          При этом законодатели должны учесть, что не должна вводиться  ответственность за выражение своего мнения, в том числе мнения критического. Разработчики законопроектов подчеркивают, что они учли этот момент.

          В регулировании интернета не все можно решать «топором и кувалдой», – подчеркнул депутат Левин. Он указал: нужно «уже на этапе обсуждения, подготовки закона» о противодействии фейк-ньюс, прописать нормы так, чтобы при его применении не нарушались права граждан.

          «У нас, как у законодателей, всегда есть риски того, что правоприменители, и особенно правоохранительные органы, могут злоупотреблять теми или иными положениями закона...», – отметил в своем выступлении один из разработчиков законопроектов, сенатор Андрей Клишас.

          Депутат привел в качестве негативного примера прежнюю судебную практику по 282-й статье УК – по которой в том числе возбуждались пресловутые дела «о лайках и репостах». Напомним, в декабре Госдума утвердила законопроекты президента Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи. Итак, нужно с одной стороны не допустить нарушений конституционных прав граждан, а с другой – добиться того, чтобы интернет перестал быть территорией, где не действуют юридические и этические нормы.

          «Предложения, которые сформулированы нами, безусловно, подлежат достаточно подробному обсуждению... Мы готовы к конструктивному обсуждению, если будут какие-то поправки, замечания, дополнения. Мы с профильным комитетом готовы отрабатывать каждое содержательное замечание», – подчеркнул сенатор Клишас. Он все же предположил, что законопроект может быть принят уже в первом чтении. Впрочем, другие участники дискуссии отметили, что с обсуждением поправок может пройти два чтения, или же потребует дополнительной доработки.

          В любом случае, законы, которые уберегли бы общество от фейк-ньюс, необходимы, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД один из участников обсуждения, член СПЧ Кирилл Кабанов. «Проблема существует – это реальная опасность, связанная с обеспечением массовых мероприятий», – уверен собеседник. «Вопрос нужно дорабатывать, в том числе и самому журналистскому сообществу», – отметил он, добавив, что одной лишь «саморегуляции» этого сообщества недостаточно. «Я сегодня журналистов спрашивал, много ли примеров саморегулирования они знают – ну, пожурить могут. Поэтому юридические механизмы нужны; как они будут разрабатываться, это уже другой вопрос», – заметил Кабанов.

          «Что касается сегодняшнего заседания, то состоялся обмен мнениями, это нормально.

          Все признали, что проблема есть

          и ею надо заниматься», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, соавтор законопроектов Дмитрий Вяткин. Интернет стал публичным пространством, поэтому там должны действовать те же правила поведения, что и в обычном публичном пространстве, считает депутат, – в том числе и запрет на оскорбление государственных символов. При этом, с точки зрения правоприменения новых правил больших проблем, по его мнению, возникнуть не должно. «Однако у других – свои взгляды на то, как в Сети все должо происходить. Истинный ответ, видимо, находится посередине», – поделился Вяткин.

          «Наша с вами задача – понять перспективы двух данных законопроектов», – подводя итог заседанию, сказал глава думского комитета по информполитике Леонид Левин. Перспективы «во многом, конечно же, будут зависеть от позиции правительства, – пояснил он. – Мы будем ждать позицию правительства по данным законопроектам. И только после этого возобновим, соответственно, обсуждение этих законопроектов в комитете».


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