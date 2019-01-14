В Госдуме призвали не решать вопросы в сфере интернета «топором и кувалдой»

Не все вопросы в сфере регулирования интернета можно решить радикальными методами – «топором и кувалдой», заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время обсуждения законопроекта об ответственности за оскорбление государственной символики в Сети.

Комитет в понедельник проводит расширенное заседание по двум законопроектам, одним из которых предлагается наказывать за посты, выражающие неуважение к государственной символике, а другой касается штрафов за недостоверную информацию в СМИ. Говоря о первой инициативе, Левин привел в пример судебную практику по 282 статье УК РФ, по которой возбуждают дела об экстремизме.

«Если мы хотим иметь перспективу этого законопроекта, то, конечно, нам нужно стараться сделать так, чтобы мы этим законопроектом не доводили до той судебной практики, которая вызывала общественный резонанс, как это было с 282 статьей о репостах. Чтобы мы постарались исключить эту ситуацию уже на этапе обсуждения, подготовки закона … Чтобы потом назад, как это обычно бывает, мы не откручивали ситуацию», – заявил Левин в ходе заседания комитета.

Он отметил, что в регулировании интернета не все можно решать «топором и кувалдой». Глава думского комитета заявил, что появление законопроектов стало результатом того, что современные информационные технологии, в частности распространение высокоскоростного интернета, мобильных устройств в корне поменяло информационную среду общества, передает РИА «Новости».

«Сегодня каждый гражданин может быть источником информации, репортером или корреспондентом. Любой, кто владеет основами современных технологий, имеет возможности, не уступающие традиционным СМИ, а значит, может оказывать точно такое же влияние на общество», – сказал Левин.

По его словам, открытость и доступность имеют положительный эффект, поскольку позволяют многим людям получать больше оперативной и правдивой информации и обсуждать актуальные проблемы, но обратной стороной медали стали феномены манипулирования общественным сознанием и сознательного нагнетания панических настроений в обществе.

«Проекты являются попыткой найти решение проблемы информационного хаоса, но любые изменения в законодательстве не должны ограничивать права граждан на свободу слова и распространения информации», – отметил Левин.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда, один из авторов документа Андрей Клишас заявил, что российский законопроект о фейковых новостях в интернете намного лояльнее зарубежных аналогов.

На прошлой неделе Министерство связи и массовых коммуникаций России не поддержало внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект об административном наказании за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете.