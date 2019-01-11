Минкомсвязи не поддержало идею наказаний за оскорбление властей в интернете

Министерство связи и массовых коммуникаций России не поддержало внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект об административном наказании за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам, сообщил замглавы ведомства Алексей Волин.

Волин заявил «Ведомостям», что используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть.

У россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, напомнил чиновник. «Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», – подчеркнул он.

В понедельник этот законопроект будет рассматриваться на расширенном заседании Государственной думы.

В декабре в Госдуму был внесен пакет законопроектов о штрафах за нарушение запрета на распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркивал, что данные проекты законов не умаляют конституционные права граждан.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете.