Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

Пакет законов, карающий за распространение фейков и оскорбление государственных институтов и символов, внесен в Госдуму. За то и другое предлагается наказывать административно. Что произойдет, если пакет будет принят? Его авторы утверждают, что лишь дополняют уже имеющееся законодательство. Кроме того, законодательные изменения вполне соответствуют европейской и мировой практике.

В Госдуму внесен пакет законопроектов, которые касаются регулирования интернета. Если они обретут силу закона, блогерам и средствам массовой информации под страхом административного наказания запретят распространять фейки – лживые сообщения, которые создают угрозу жизни и здоровью россиян. Кроме того, будет установлена административная ответственность за распространение материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам власти».

Предполагается, что после обнаружения информации, подпадающей под запрет, провайдеру и гражданину, который ее разместил, направляется требование о ее удалении. Если требование не выполняется, следует наказание в виде штрафа от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Чиновникам придется платить до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – до миллиона.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

Авторы этого пакета законопроектов – глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин – объяснили, почему они предлагают подобные меры.

«Те изменения, которые мы предлагаем – там практически воспроизводится статья о мелком хулиганстве. Просто она не для общественных мест, а для информационного пространства в Сети», – сказал Вяткин в интервью радиостанции «Говорит Москва». При этом он подчеркнул, что речь в законопроекте идет «совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении».

Авторы законопроектов особое внимание обращают на то, что они не собираются нарушать свободу слова и способствовать цензуре в интернете. Их цель – лишь защитить граждан. «Реализация права свободно распространять информацию законным способом предполагает недопустимость нарушения прав и свобод других лиц», – цитирует ТАСС сенатора Клишаса.

На эту тему

Этой же цели подчинена и борьба с фейками. Ими в законопроекте названа недостоверная общественно значимая информация под видом достоверных сообщений, чье распространение может создать угрозу жизни и здоровью граждан. Также фейками признаются те сообщения, которые грозят массовыми беспорядками, прекращением «функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступлением иных тяжких последствий».

Классический пример такого рода фейков – ложное сообщение пранкера Евгения Вольнова о якобы сотнях погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Украинский пранкер Вольнов, по всей видимости, полагает себя борцом за неограниченную свободу выражения мнения, «как в Европе». Но в реальной Европе фейки «отлавливают» все тщательнее.

Напомним, весной этого года руководство ЕС провело переговоры о добровольном сотрудничестве с крупнейшими игроками на интернет-рынке, такими как Google, Facebook, Twitter и Mozilla. Теперь же Еврокомиссия ожидает от онлайн-платформ выполнения своих обязательств, сообщает DW. Речь идет об обеспечении прозрачности политической рекламы, закрытии фейковых аккаунтов и маркировке сообщений, распространяемых ботами. Начиная с января 2019 года компании должны будут публиковать отчеты о выполнении своих обязательств каждый месяц.

Что же касается наказаний за то, что еще в римском праве называлось «оскорблением величия», то подобные законы есть во многих странах Европы. «Причем за преступления, совершенные в отношении высших должностных лиц, один уровень наказания, за оскорбление иных госслужащих может быть административная ответственность и более легкие виды уголовного наказания», – рассказала газете ВЗГЛЯД директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

Так, в большинстве европейских стран есть те или иные наказания за оскорбление высших должностных лиц и монарших особ. Скажем, в Германии публичное оскорбление президента считается уголовным, а не административным преступлением и карается заключением на срок до пяти лет. Это даже больше, чем за оскорбление символов государства: флага и герба.

Здесь максимальным наказанием является тюремное заключение на срок до трех лет. Правда, чтобы возбудить уголовное дело за оскорбление президента, требуется санкция самого президента.

Интересная деталь: в большинстве стран наказывается оскорбление именно института власти, а не конкретного человека. То есть в суде надо доказать, что оскорбительное высказывание касается именно президента как должностного лица, в связи с исполнением им своих обязанностей. Поэтому, кстати, в той же Германии статья, наказывающая за оскорбление высших должностных лиц, крайне редко применяется.

Можно сделать вывод, что пакет законопроектов Клишаса, Боковой и Вяткина соответствует европейским стандартам, так как в предложении российских законодателей речь идет об оскорблении именно государственных институтов, а не конкретных личностей, олицетворяющих эти институты.

Добавим, что решение о блокировке такой информации может принимать только генпрокурор или его заместители, а наказание определяет лишь суд.

Впрочем, и в Европе имеют место приговоры за оскорбление в интернете не только отдельных высокопоставленных лиц, но и государственных институтов. Самый последний пример такого рода – приговор 2017 года испанскому рэперу, выступающему под псевдонимом Вальтоник. Он сравнивал правящую королевскую династию Бурбонов с мафией, а в одной из его композиций содержалась строчка: «У короля на шее петля». В этом призыве прокуратура усмотрела еще и поддержку баскской левацкой террористической группировки ЭТА, что не так далеко от истины: Вальтоник не скрывает свое увлечение ультралевыми идеями. В итоге его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Бывает, что за оскорбление институтов власти наказания получают и политики. Так, в 2014 году во Франции к девяти месяцам заключения и штрафу в 50 тысяч евро была приговорена выступавшая кандидатом от «Национального фронта» Анн Софи Леклер. Она поделилась в Facebook фотоколлажем, в котором министр юстиции Кристиан Тобира сравнивалась с обезьяной. Отягчающим и, вероятно, решающим для вынесения столь строгого наказания обстоятельством для Леклер стало то, что ее действия, как было признано на суде, имеют расистскую и антиэмигрантскую подоплеку. Тобира – чернокожая уроженка Гвианы.

Проблема такого рода оскорблений, так же как и проблема «фейк-ньюс», – проблема общемировая, констатировала в комментарии газете ВЗГЛЯД секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

«На прошлой неделе я участвовала в германо-российском медиафоруме в Петербурге. Мы с коллегами разговаривали о «фейк-ньюс» и в целом о том, каким образом появляются лживые сообщения и каким образом журналисты с ними борются. Я рассказывала про наш печальный опыт, например связанный с трагедией в Кемерово, когда фейки вбросили через социальные сети и через мессенджеры. Я как раз говорила о том, что сейчас люди, которые получают информацию в мессенджере, начинают распространять эту информацию», – отметила Загитова.

Коллеги задали вопрос по поводу того, почему нет закона о том, что нужно бороться с «фейк-ньюс», отмечает собеседница.

«И вот буквально недавно я узнала, что может появиться подобный закон, – рассказывает Загитова. – Мне кажется, он сможет обезопасить людей, потому что социальные сети быстрее распространяют информацию, чем медиа. Люди не понимают, каким образом проверять факты».

Инициатива наших законодателей, с точки зрения развитых европейских стран, абсолютно нормальна и логична.

«При высокой популярности социальных сетей, медиа и мессенджеров начинать обращать внимание на неправдивую информацию нужно», – указывает Загитова.