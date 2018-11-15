Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

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13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 00:17  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленнымиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
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Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
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Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

          Проблема дезинформации и оскорблений в Сети – проблема общемировая   12 декабря 2018, 22:20
          Фото: imago stock&people/Global Look Press
          Текст: Анна Кукушкина,
          Олег Москвин

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          Пакет законов, карающий за распространение фейков и оскорбление государственных институтов и символов, внесен в Госдуму. За то и другое предлагается наказывать административно. Что произойдет, если пакет будет принят? Его авторы утверждают, что лишь дополняют уже имеющееся законодательство. Кроме того, законодательные изменения вполне соответствуют европейской и мировой практике.

          В Госдуму внесен пакет законопроектов, которые касаются регулирования интернета. Если они обретут силу закона, блогерам и средствам массовой информации под страхом административного наказания запретят распространять фейки – лживые сообщения, которые создают угрозу жизни и здоровью россиян. Кроме того, будет установлена административная ответственность за распространение материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам власти».

          Предполагается, что после обнаружения информации, подпадающей под запрет, провайдеру и гражданину, который ее разместил, направляется требование о ее удалении. Если требование не выполняется, следует наказание в виде штрафа от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Чиновникам придется платить до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – до миллиона.

          Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

          Авторы этого пакета законопроектов – глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин – объяснили, почему они предлагают подобные меры.

          «Те изменения, которые мы предлагаем – там практически воспроизводится статья о мелком хулиганстве. Просто она не для общественных мест, а для информационного пространства в Сети», – сказал Вяткин в интервью радиостанции «Говорит Москва». При этом он подчеркнул, что речь в законопроекте идет «совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении».

          Авторы законопроектов особое внимание обращают на то, что они не собираются нарушать свободу слова и способствовать цензуре в интернете. Их цель – лишь защитить граждан. «Реализация права свободно распространять информацию законным способом предполагает недопустимость нарушения прав и свобод других лиц», – цитирует ТАСС сенатора Клишаса.

          Этой же цели подчинена и борьба с фейками. Ими в законопроекте названа недостоверная общественно значимая информация под видом достоверных сообщений, чье распространение может создать угрозу жизни и здоровью граждан. Также фейками признаются те сообщения, которые грозят массовыми беспорядками, прекращением «функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступлением иных тяжких последствий».

          Классический пример такого рода фейков – ложное сообщение пранкера Евгения Вольнова о якобы сотнях погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 

          Украинский пранкер Вольнов, по всей видимости, полагает себя борцом за неограниченную свободу выражения мнения, «как в Европе». Но в реальной Европе фейки «отлавливают» все тщательнее.

          Напомним, весной этого года руководство ЕС провело переговоры о добровольном сотрудничестве с крупнейшими игроками на интернет-рынке, такими как Google, Facebook, Twitter и Mozilla. Теперь же Еврокомиссия ожидает от онлайн-платформ выполнения своих обязательств, сообщает DW. Речь идет об обеспечении прозрачности политической рекламы, закрытии фейковых аккаунтов и маркировке сообщений, распространяемых ботами. Начиная с января 2019 года компании должны будут публиковать отчеты о выполнении своих обязательств каждый месяц.

          Что же касается наказаний за то, что еще в римском праве называлось «оскорблением величия», то подобные законы есть во многих странах Европы. «Причем за преступления, совершенные в отношении высших должностных лиц, один уровень наказания, за оскорбление иных госслужащих может быть административная ответственность и более легкие виды уголовного наказания», – рассказала газете ВЗГЛЯД директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

          Так, в большинстве европейских стран есть те или иные наказания за оскорбление высших должностных лиц и монарших особ. Скажем, в Германии публичное оскорбление президента считается уголовным, а не административным преступлением и карается заключением на срок до пяти лет. Это даже больше, чем за оскорбление символов государства: флага и герба.

          Здесь максимальным наказанием является тюремное заключение на срок до трех лет. Правда, чтобы возбудить уголовное дело за оскорбление президента, требуется санкция самого президента.

          Интересная деталь: в большинстве стран наказывается оскорбление именно института власти, а не конкретного человека. То есть в суде надо доказать, что оскорбительное высказывание касается именно президента как должностного лица, в связи с исполнением им своих обязанностей. Поэтому, кстати, в той же Германии статья, наказывающая за оскорбление высших должностных лиц, крайне редко применяется.

          Можно сделать вывод, что пакет законопроектов Клишаса, Боковой и Вяткина соответствует европейским стандартам, так как в предложении российских законодателей речь идет об оскорблении именно государственных институтов, а не конкретных личностей, олицетворяющих эти институты.

          Добавим, что решение о блокировке такой информации может принимать только генпрокурор или его заместители, а наказание определяет лишь суд.

          Впрочем, и в Европе имеют место приговоры за оскорбление в интернете не только отдельных высокопоставленных лиц, но и государственных институтов. Самый последний пример такого рода – приговор 2017 года испанскому рэперу, выступающему под псевдонимом Вальтоник. Он сравнивал правящую королевскую династию Бурбонов с мафией, а в одной из его композиций содержалась строчка: «У короля на шее петля». В этом призыве прокуратура усмотрела еще и поддержку баскской левацкой террористической группировки ЭТА, что не так далеко от истины: Вальтоник не скрывает свое увлечение ультралевыми идеями. В итоге его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. 

          Бывает, что за оскорбление институтов власти наказания получают и политики. Так, в 2014 году во Франции к девяти месяцам заключения и штрафу в 50 тысяч евро была приговорена выступавшая кандидатом от «Национального фронта» Анн Софи Леклер. Она поделилась в Facebook фотоколлажем, в котором министр юстиции Кристиан Тобира сравнивалась с обезьяной. Отягчающим и, вероятно, решающим для вынесения столь строгого наказания обстоятельством для Леклер стало то, что ее действия, как было признано на суде, имеют расистскую и антиэмигрантскую подоплеку. Тобира – чернокожая уроженка Гвианы.

          Проблема такого рода оскорблений, так же как и проблема «фейк-ньюс», – проблема общемировая, констатировала в комментарии газете ВЗГЛЯД секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

          «На прошлой неделе я участвовала в германо-российском медиафоруме в Петербурге. Мы с коллегами разговаривали о «фейк-ньюс» и в целом о том, каким образом появляются лживые сообщения и каким образом журналисты с ними борются. Я рассказывала про наш печальный опыт, например связанный с трагедией в Кемерово, когда фейки вбросили через социальные сети и через мессенджеры. Я как раз говорила о том, что сейчас люди, которые получают информацию в мессенджере, начинают распространять эту информацию», – отметила Загитова.

          Коллеги задали вопрос по поводу того, почему нет закона о том, что нужно бороться с «фейк-ньюс», отмечает собеседница.

          «И вот буквально недавно я узнала, что может появиться подобный закон, – рассказывает Загитова. – Мне кажется, он сможет обезопасить людей, потому что социальные сети быстрее распространяют информацию, чем медиа. Люди не понимают, каким образом проверять факты».

          Инициатива наших законодателей, с точки зрения развитых европейских стран, абсолютно нормальна и логична.

          «При высокой популярности социальных сетей, медиа и мессенджеров начинать обращать внимание на неправдивую информацию нужно», – указывает Загитова.


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