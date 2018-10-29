Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, что должно остановить вал дел о репостах и лайках. При этом российское общество уже может ощутить эффект нового закона, несмотря на то, что поправки еще не вступили в силу. Как такое возможно?

В четверг Госдума одобрила в первом чтении президентские поправки по декриминализации 282-й статьи УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ожидается, что после принятия законопроекта резко снизится поток уголовных дел за репосты и лайки в Сети.

Согласно поправкам, предлагается исключить из УК нарушения по части 1 статьи 282, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, и перенести их в Кодекс об административных правонарушениях. Административная ответственность за такие правонарушения будет включать штрафы для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для юрлиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Но если такие деяния были совершены лицом повторно после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года, то они будут признаваться уголовно наказуемыми.

При этом вторая часть ст. 282, которая применяется в случаях, если следователи решат, что «возбуждение ненависти» происходило с применением или угрозой насилия, с использованием служебного положения или в составе организованной группы, сохраняется без изменений. Наблюдатели назвали подобные меры знаком взвешенной политики главы государства, который не допускает неоправданное ужесточение антиэкстремистского законодательства, но и не допускает чрезмерной либерализации, поскольку преступления экстремистов остаются серьезной угрозой обществу.

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Нвер Гаспарян назвал это очевидным шагом вперед по сравнению с действующей нормой. «В первый раз предусматривается всего лишь административная ответственность, то есть гражданину дается время и возможность сделать необходимые выводы. А если допускается рецидив, то только тогда наступает ответственность уголовная. Статья 282 УК РФ, как бы она многим ни не нравилась, выполняет важную сдерживающую функцию от действия центробежных сил, от внесения раскола в многонациональное и многоконфессиональное государство и общество», – сказал Гаспарян газете ВЗГЛЯД.

Депутат Сергей Шаргунов, который в свое время одним из первых заговорил о перегибах с применением 282-й статьи, назвал «большим шагом в сторону здравого смысла» поддержку президентского законопроекта. «По крайней мере впервые обвиняемых в экстремизме не будут превращать в уголовников. Это уже немаловажно», – сказал Шаргунов газете ВЗГЛЯД. Он отметил, что параллельно вносил и свой законопроект, который предлагает полную декриминализацию 282-й статьи, его инициативу поддержали более 90 депутатов.

Напомним, в начале лета во время прямой линии президент России Владимир Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда». Так он отреагировал на слова Шаргунова, который отметил, что в отдельных случаях «доходит буквально до маразма». «Если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то надо посмертно осудить Пушкина, Достоевского, Маяковского, а их произведения изъять», – посетовал писатель.

На эту тему

Путин предложил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) проанализировать происходящее, а Верховному суду – «определиться с понятиями». Верховный суд России в ответ разъяснил , что не считает пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

В ОНФ подготовили доклад о правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» и представили его президенту 15 сентября. В октябре Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные 282-й статьей; в частности, к ним относятся публикации в Сети.

По статистике Генпрокуратуры, «львиную долю» уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Только в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно Сети.

Важно отметить, что поправки «будут иметь обратную силу». Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил ТАСС, что пакет законопроектов после его принятия будет распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры. «Все так называемые уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры – пересмотрены», – подчеркнул депутат.

Зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что пересмотр ранее возбужденных по 282-й статье дел не будет происходить как по амнистии – «люди должны будут обращаться в суды с просьбой пересмотреть тот или иной приговор».

Депутат подчеркнула, что Народный фронт уже сейчас зафиксировал закрытие ранее возбужденных дел в нескольких субъектах страны. «Поэтому было

важно, что именно президент внес поправки, которые мы предложили в рамках своего отчета по исполнению этого поручения. Сигнал сразу пошел в правоохранительные органы. Верховный суд дал судам свои указания, чтобы они рассматривали текущие дела с учетом позиции президента по этому вопросу»,

– отметила депутат.

Действительно, во многих регионах страны следователи начали прекращать уголовные дела в отношении тех, кого обвиняли в распространении в Сети материалов, разжигающих ненависть или вражду. Например, в начале ноября Индустриальный районный суд Барнаула вернул дело Марии Мотузной в прокуратуру для уточнения обстоятельств. В картинках девушки в соцсети «ВКонтакте» эксперты обнаружили «признаки унижения представителей негроидной расы» и «выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Мотузная изначально не признавала своей вины и после возвращения дела в прокуратуру уехала из России на Украину.

В начале октября было прекращено уголовное дело в отношении 35-летнего красноярца Андрея Безбородого, обвиненного в возбуждении ненависти посредством размещения картинок в Сети, посвященных главе государства, патриарху, главному раввину России, а также жителям Кавказа и Средней Азии.

Саратовское следственное управление СК в начале октября прекратило уголовное дело, возбужденное по этой же статье, в отношении местной предпринимательницы Натальи Ковалевой. Решение было принято в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Как заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, основная масса преступлений совершается гражданами из-за их незнания тех или иных законов. «А так люди будут понимать, что при рецидиве к ним может быть применена норма уголовного права. Это полностью отражает позицию государства не привлекать граждан к ответственности, а разъяснять и работать над предотвращением таких преступлений», – резюмировал Карабанов.