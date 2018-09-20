Верховный суд разъяснил, когда репост не является преступлением

Уголовный кодекс России не предусматривает ответственности за репосты, а только за возбуждение вражды; потому бездумные репосты признанных экстремистскими материалов не являются преступлением при условии, что не было умысла на разжигание ненависти, заявил судья Верховного суда Владимир Давыдов.

«Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит. Надо доказывать умысел», – приводит его слова РИА «Новости».

В четверг суд принял соответствующее постановление пленума.

В постановлении говорится, что ВС России призывает суды при рассмотрении дел об экстремизме не слепо доверять экспертам, а самостоятельно решать, является ли размещенная в интернете информация призывом к экстремизму или нарушению территориальной целостности России. Данный вопрос относится исключительно к компетенции суда, подчеркивается в решении.

Верховный суд также рекомендовал судьям, рассматривающим дела об экстремизме, изучать личную страницу подозреваемого в социальной сети, чтобы оценить контекст, наличие и содержание комментариев со стороны данного лица, сведения о деятельности обвиняемого до и после размещения информации, в том числе о совершении действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории.

Пленум также рекомендовал изучать данные о личности обвиняемого, в частности, приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее к административной или уголовной ответственности.

Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщал, что в России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей и цифрового права в целом.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как следует поменять наказание за репосты экстремистских картинок.