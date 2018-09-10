В России задумались о создании судов в сфере соцсетей

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Левые не сумели воспользоваться на выборах «подарком» единороссов

«Единая Россия» сохранила уровень поддержки избирателей практически во всех регионах страныФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Они приписывают себе заслуги в «ликвидации последствий» Великой рецессии, умалчивая о том, что эта ликвидация привела к беспрецедентному сокращению среднего класса и росту имущественного неравенства. Подробности...

Русская культура придавлена каблуком модной туфли

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре. Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало культурную тусовочку? Подробности...
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Православный мир стоит на грани раскола

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Папа Римский возводит свои полномочия к апостолу Петру, то патриарх Варфоломей обращается к славе православной империи, которой уже давно нет, и если нам искать ее аналоги в современном мире, то это во всяком случае не Турция. Подробности...
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          В России задумались о создании судов в сфере соцсетей

          10 сентября 2018, 13:00

          Текст: Ольга Никитина

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          Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей и цифрового права в целом могут появиться в России в будущем, сообщил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

          Песков согласился с мнением, что активные действия в социальных сетях могут представлять угрозу для общества. Отчасти это может быть манипулированием сознанием, уточнил он.

          «Мы видим, как такие стабильные политические сообщества, как истеблишмент Соединенных Штатов Америки, демонстрируют удивительные реакции на активные действия в социальных сетях. Поэтому тема, безусловно, существует, механизмы реагирования на такие вещи надо вырабатывать», – сказал он РИА «Новости».

          Песков сказал, что практика уголовных дел за репосты и лайки свидетельствует о том, что нельзя в этой сфере использовать действующую систему. «Должен быть тонко настроенный оценочный механизм», – заметил спецпредставитель президента. По его словам, такой механизм можно выработать только из практики.

          Напомним, что все больше людей в стране получают наказания, в числе которых реальные сроки, за посты и репосты в социальных сетях. В августе 2018 года были заведены дела на журналистку за иллюстративный материал к интервью с изображением свастики, пенсионерку из Тольятти за посты, жителя Санкт-Петербурга за анекдот и другие.

          Владеющая соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» компания Mail.ru Group выступила за декриминализацию подобных случаев и предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты.

          Телеведущий Владимир Соловьев, напротив, считает правильным уголовное наказание за репосты экстремистских материалов в соцсетях. «А почему вы считаете, что не должно быть репостов с получением срока? Или вы тупой и не понимаете, что репостите?» – говорил Соловьев.

          Он призвал обратить внимание на массив дел в сфере соцсетей, который появился за последнее время, и отделить те, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, от тех, где они использовались только для того, чтобы получить лайк.

          «Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу», – сказал Песков, добавив, что нынешняя система работает не очень эффективно. Он напомнил, что ранее в отдельные направления отделились арбитраж и суды в области торгового права.

          «По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций», – сказал Песков. При этом он подчеркнул, что появление отдельных судов – вопрос не сегодняшнего дня.

          Представитель главы государства также рассказал, что не встречался с руководством Telegram, но считает изменение мессенджером политики конфиденциальности правильным шагом вперед.

          Напомним, Telegram обновил политику конфиденциальности, оговорив, в частности, возможность передачи спецслужбам по распоряжению суда IP-адреса и номера телефона подозреваемых в терроризме. Эта опция, однако, не будет распространяться на запросы российских служб.

          Отвечая на замечание о том, что нововведения были реализованы не для российского рынка, Песков отметил, что «важен прецедент». «В этом смысле это все равно шаг в правильную сторону», – добавил он.

          По словам Пескова, государственный мессенджер для чиновников не имеет перспектив, поскольку в нем будет мало функций и спрос на него будет небольшим.

          Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказывал, что частные компании работают над мессенджером для чиновников, уже рассматриваются две разработки.

          По мнению Пескова, госмессенджером будут пользоваться «только тогда, когда вы будете всех заставлять». Однако если появится разработка крупной отечественной компании, которая «безопасна, функциональна и работает на достаточно большой рынок», в этом есть перспектива, считает он.

          В то же время представитель главы государства подчеркнул, что рынок мессенджеров развивается невероятными темпами. «Быть пятым, шестым уже практически невозможно», – сказал он. По словам Пескова, куда лучше иметь системное партнерство с одним из лидеров.

          «Некоторые компании ведут внутренние разработки такого рода. Но лучше это будет рыночная история, которую государство потом сможет эксплуатировать, чем государство вложит бюджетные деньги, а мессенджер окажется невостребованным», – уверен он.

          Песков призвал учиться на ошибках, в том числе на примере государственного браузера (проект «Спутник»), и не рисковать государственными средствами.

          Он также рассказал, что в России работают над новым механизмом идентификации в интернете – облачной подписью. Представитель главы государства отметил, что существующая ныне электронная подпись – это «долго, сложно, дорого, неудобно».

          «А нам нужна простая и понятная облачная подпись, с помощью которой человек мог бы регистрировать все свои действия в интернете, проводить сделки», – уверен он.


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