В Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России

Tекст: Дарья Григоренко

Григоров в эфире канала «Рада» сообщил, что эвакуация населения проводится очень активно, особенно в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах, передает ТАСС.

Он напомнил, что обязательная эвакуация объявлена в 202 населенных пунктах региона. За последнюю неделю более 500 человек были эвакуированы, соответствующая разъяснительная работа среди жителей продолжается.

Григоров отметил, что при дальнейшем осложнении ситуации власти готовы немедленно расширять зоны эвакуации. «В случае осложнения ситуации мы немедленно будем принимать соответствующие меры для проведения эвакуационных мероприятий», – подчеркнул он.

Несмотря на интенсивные усилия администрации, многие жители отказываются покидать свои дома, случаи отказа от эвакуации не единичны, отметил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает усиление активности российских войск в Сумской области.

Во вторник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, линия соприкосновения в Сумской области была отодвинута силами ВС России от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров.