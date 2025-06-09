Связь с судном Madleen с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян

Связь с судном с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян

Tекст: Ирма Каплан

Израильские силы высадились на благотворительное судно Madleen, пытавшееся добраться до сектора Газа вопреки израильской морской блокаде, сообщила Коалиция флотилии свободы утром в понедельник, передает Reuters.

Среди тех, кто находился на борту судна, были шведская активистка по защите климата Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан.

Израильские военные не дали никаких комментариев. Незадолго до заявления Коалиции флотилии свободы министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео в соцсети X, на котором израильские ВМС общаются с Madleen по громкоговорителю, призывая его изменить курс.

«Морская зона у побережья Газы закрыта для морского движения в рамках законной морской блокады. Если вы хотите доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, вы можете сделать это через (израильский) порт Ашдод», – сказал израильский военный.

Яхта с экипажем из 12 человек перевозила символический груз гуманитарной помощи, включая рис и детское питание.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье приказал военным не допустить Madleen в Газу, назвав миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня гуманитарное судно с Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак. Еще в мае Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединиолись к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC).