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Связь с судном Madleen с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян
Связь с судном с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян
Коалиция «Флотилия свободы» заявляет, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.
Израильские силы высадились на благотворительное судно Madleen, пытавшееся добраться до сектора Газа вопреки израильской морской блокаде, сообщила Коалиция флотилии свободы утром в понедельник, передает Reuters.
Среди тех, кто находился на борту судна, были шведская активистка по защите климата Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан.
Израильские военные не дали никаких комментариев. Незадолго до заявления Коалиции флотилии свободы министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео в соцсети X, на котором израильские ВМС общаются с Madleen по громкоговорителю, призывая его изменить курс.
«Морская зона у побережья Газы закрыта для морского движения в рамках законной морской блокады. Если вы хотите доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, вы можете сделать это через (израильский) порт Ашдод», – сказал израильский военный.
Яхта с экипажем из 12 человек перевозила символический груз гуманитарной помощи, включая рис и детское питание.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье приказал военным не допустить Madleen в Газу, назвав миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня гуманитарное судно с Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак. Еще в мае Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединиолись к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC).