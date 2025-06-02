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Яхта «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг отплыла к Газе
Гуманитарное судно с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак.
Парусная яхта Madleen покинула итальянский порт Сан-Джованни-Ли-Кути и направилась к берегам Газы с гуманитарной помощью, передает Anadolu.
На борту находятся 12 человек, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ирландского актера Лиама Каннингема. Перед отправлением митингующие собрались у порта с палестинскими флагами и лозунгами поддержки.
Грета Тунберг заявила: «Если у человечества осталась хотя бы капля совести, мы обязаны бороться за Палестину и за ее свободу. Я здесь, потому что это наш моральный долг… Насколько бы ни была опасной эта миссия – молчание мира перед лицом геноцида опаснее в разы».
По информации Freedom Flotilla Coalition, яхта Madleen перевозит детское питание, медицинские принадлежности и прочие необходимые гуманитарные грузы. Планируется проход по международным водам без захода в территориальные воды ЕС с целью достичь побережья Газы. Организаторы подчеркивают ненасильственный и невооруженный характер миссии, а любое вмешательство считают незаконным нападением на гражданских.
Ожидается, что судно достигнет Газы примерно через неделю. При этом существует опасение повторения инцидента, произошедшего с другим судном коалиции – Conscience, которое в прошлом месяце было атаковано беспилотниками недалеко от Мальты. В результате атаки корпус корабля был поврежден, а на носу вспыхнул пожар. В этот район ранее заходил принадлежащий Израилю самолет C-130, однако, как сообщило израильское телевидение KAN, он вернулся на базу до атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, известные представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе.
Грета Тунберг ранее столкнулась с обвинениями в неповиновении полиции после участия в несанкционированной акции в защиту Палестины в Стокгольме.