Армия Израиля получила приказ остановить судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг

Tекст: Ольга Иванова

Израильский министр обороны Израэль Кац распорядился заблокировать судно «Мадлен», следующее к сектору Газа с гуманитарной помощью и группой активистов, сообщает Politico. В числе пассажиров корабля находится шведская экоактивистка Грета Тунберг. В заявлении министра отмечается, что Израильские силы обороны должны «принять любые необходимые меры», чтобы не допустить прибытия флотилии к берегам Газы.

Кац заявил: «Израиль будет противодействовать любым попыткам нарушить блокаду или помочь террористическим организациям – на море, в воздухе и на суше». Судно «Мадлен» управляется коалицией Freedom Flotilla Coalition и ранее в этом месяце вышло из Италии. Организаторы называют свою миссию мирным актом гражданского сопротивления и подчеркивают, что на борту находятся предметы первой необходимости, медицинские принадлежности и детские протезы.

По данным организаторов, судно находилось примерно в 160 морских милях от Газы. Представители Freedom Flotilla Coalition заявили: «Мы не позволим себя запугать», обвинив министра в угрозе незаконным применением силы против гражданских лиц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль не позволит паруснику Madleen с Гретой Тунберг и гуманитарной помощью приблизиться к Газе.

В начале июня гуманитарное судно с Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак. Еще в мае Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединиолись к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Мюнхене, что раз Европа терпела выступления Греты Тунберг, то адаптируется и к выражениям Илона Маска.