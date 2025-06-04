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Израиль допустил, что не позволит кораблю Греты Тунберг добраться до Газы
Independent: Израиль допустил блокировку гумпомощи в Газу на судне Греты Тунберг
Израиль не позволит паруснику Madleen с Гретой Тунберг и гуманитарной помощью приблизиться к Газе, сообщил телеканал Kan, ссылаясь на израильские службы безопасности, которые решили заблокировать судно с гумпомощью и не позволить ему добраться до осажденного анклава.
Израильские власти заявили о намерении не допустить судно Madleen с гуманитарной помощью и активистами, включая Грету Тунберг, до Газы, не уточнив, как они собираются это реализовать, передает Al Jazeera.
Представитель армии Израиля, бригадный генерал Эффи Эдфрин, подчеркнул, что страна готова к пресечению попыток доставки помощи морским путем и располагает необходимым опытом.
«Мы готовы и к этому случаю. За последние годы мы приобрели опыт», – приводит его слова Independent.
Ранее в этот день Jerusalem Post сообщила, что Madleen подал сигнал бедствия, когда команда заметила беспилотник, пролетающий над судном, однако сигнал бедствия оказался ложным, так как дрон принадлежал греческой береговой охране.
Напомним, судно Madleen вышло из итальянского порта Катания и за прошедшее время преодолело 381 морскую милю. На борту находились Грета Тунберг и еще одиннадцать активистов, которые собирались доставить «символическую» партию гумпомощи сектору Газа, где разразился тяжелый гуманитарный кризис.
В мае Израиль частично снял блокаду Газы, разрешив ограниченные операции под руководством ООН, однако гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Ранее другое судно с помощью было атаковано беспилотниками у берегов Мальты, а распределительные центры Красного Креста были вынуждены приостановить работу после гибели десятков людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе.