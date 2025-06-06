К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?17 комментариев
Володин призвал немецкие партии освежить память Мерцу
Володин: Правящая верхушка Германии провоцирует столкновение с Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».
Володин направил официальное обращение президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии. Поводом стали высказывания канцлера, который, посещая США, исказил исторические итоги Второй мировой войны и поддержал действия киевского режима. В частности, Мерц заявил, что ВСУ якобы «атакуют на территории России только военные объекты».
«Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны», – заявил Володин. По его словам, «политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем».
Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей, которые, как подчеркнул Володин, «умышленно бьют по мирным городам» России и совершают теракты. Володин заявил: «Тому есть доказательства, и это требует обязательной оценки Бундестага».
Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений между двумя странами, и задался вопросом, поддерживают ли такие действия жители Германии. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера.
Мерц заявлял, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США.