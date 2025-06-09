Tекст: Елизавета Шишкова

Ядерная война может стать итогом попыток Киева и НАТО забрать новые российские регионы, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT, передает ТАСС.

По его словам, если конфликт остановится по линии фронта и не будет заключен полноценный мир, ситуация может повторить судьбу спорного региона Карабаха между Арменией и Азербайджаном.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то этот регион превратится в огромный Карабах», – подчеркнул Мединский. Он добавил, что спустя время Украина вместе с НАТО попытается вернуть эти территории, что приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.

Мединский отметил, что попытки вернуть российские регионы могут привести к концу планеты и ядерной войне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Донбасс и Новороссия являются частью России и вопрос их принадлежности не обсуждается в рамках переговоров по конфликту на Украине.

Достижение мира на Украине возможно только при условии, что украинские военные выведут свои силы с территорий Донбасса и Новороссии, которые закреплены в Конституции России как неотъемлемые части страны.