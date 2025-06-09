Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.7 комментариев
Мединский заявил об угрозе ядерной войны при попытках Киева забрать регионы РФ
Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне из-за попыток забрать новые регионы России.
Ядерная война может стать итогом попыток Киева и НАТО забрать новые российские регионы, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT, передает ТАСС.
По его словам, если конфликт остановится по линии фронта и не будет заключен полноценный мир, ситуация может повторить судьбу спорного региона Карабаха между Арменией и Азербайджаном.
«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то этот регион превратится в огромный Карабах», – подчеркнул Мединский. Он добавил, что спустя время Украина вместе с НАТО попытается вернуть эти территории, что приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.
Мединский отметил, что попытки вернуть российские регионы могут привести к концу планеты и ядерной войне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Донбасс и Новороссия являются частью России и вопрос их принадлежности не обсуждается в рамках переговоров по конфликту на Украине.
Достижение мира на Украине возможно только при условии, что украинские военные выведут свои силы с территорий Донбасса и Новороссии, которые закреплены в Конституции России как неотъемлемые части страны.