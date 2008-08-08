Соловьев поддержал уголовное наказание для «сопляков» за репосты

В эфире программы «Полный контакт» на радио телеведущий Владимир Соловьев одобрил уголовное наказание в виде лишения свободы за репосты экстремистских материалов в соцсетях.

«За репосты картинки «ВКонтакте» дают реальный срок. И правильно делают! А почему вы считаете, что не должно быть репостов с получением срока? Или вы тупой и не понимаете, что репостите?» – заявил ведущий в эфире радио «Вести ФМ».

В пример Соловьев привел картинку с надписью «Смерть всем». По его мнению, за репост такого контента необходимо давать реальный срок, в том числе подросткам.

«Вообще, использование сопляков – это тема такая известная. Но каждый раз когда очередной необразованный сопляк с завышенной самооценкой и без всякого представления о морали начинает кричать что он есть будущее, и с ним надо вступать в диалог... Почему я должен вести диалог с человеком, родители которого просто не воспользовались вовремя противозачаточными средствами?» – сказал Соловьев.

Он отметил, что слово «репост» ничем не отличается от слова «распространение». По его мнению, выступающие против уголовного наказания за картинки в интернете люди лишь «играются».

«За репосты все-таки не надо сажать? Серьезно? А за какие именно репосты не надо сажать? За любые репосты не надо сажать? давайте тогда за пропаганду ИГИЛ* не будем сажать», – заключил Соловьев.