МИД Израиля сообщил о состоянии здоровья экипажа яхты Madleen с Гретой Тунберг

Министерство иностранных дел Израиля сообщило о состоянии экипажа Madleen

Tекст: Ирма Каплан

«Все пассажиры «селфи-яхты» (так в Израиле иронично называют Madleen – прим. ВЗГЛЯД) живы и невредимы. Им были предоставлены бутерброды и вода. Шоу окончено», – сказано в посте с видео экипажа яхты.

За полчаса до этого в аккаунте израильского МИД сообщили, что «селфи-яхта» знаменитостей направляется к берегам Израиля.

«Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны. В то время как Грета и другие пытались организовать провокацию в средствах массовой информации, единственной целью которой было добиться известности», – написали в аккаунте МИД Израиля.

До этого там появлялась информация о том, что военно-морские силы Израиля поддерживают связь с яхтой, используя международную гражданскую систему связи, и о том, что военно-морские силы Израиля приказали Madleen сменить курс в связи с приближением к запретной зоне.

«Министерство иностранных дел хотело бы разъяснить следующее: морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов в рамках юридической морской блокады в соответствии с международным правом», – говорится в одном из постов министерства до того, как в интернете стали появляться сообщения о нападении на яхту, исчезновении связи с экипажем и прочее.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.