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    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    41 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    14 комментариев
    12 июня 2025, 07:44 • Новости дня

    Лидеры ряда стран направили Путину поздравления по случаю Дня России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид по случаю Дня России направили поздравительные послания президенту России Владимиру Путину.

    «Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей», – приводит слова Лукашенко ТАСС.

    Он отметил важнейшее значение развития отношений союзничества и стратегического партнерства, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов России и Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что на международной арене Россия стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового мирового порядка, передает РИА «Новости».

    Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам России – мира и благополучия.

    Токаев отметил «высокий уровень отношений дружбы и добрососедства» России и Казахстана. Он пожелал Путину «дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны».

    Бердымухамедов заявил, что его страна «придает большое значение развитию стратегических отношений» с Россией. Он выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Бердымухамедов пожелал Путину здоровья, счастья и успехов, а народу России – благополучия и процветания.

    Ким Чен Ын, обращаясь к Путину, заявил: «Я и КНДР всегда будем с Вами и Российской Федерацией». Он назвал Путина «самым близким товарищем», а народ России и российское правительство братскими. Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «от всей души радуются успехам братского государства».

    По словам Ким Чен Ына, отношения двух стран еще более укрепились благодаря «боевому товариществу, скрепленному кровью в справедливом сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности России».

    «Выражаю твердую уверенность в том, дело правительства и народа Вашей страны по защите суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, а также строительство сильной России непременно завершится победой», – заявил Ким Чен Ын.

    Додик заявил, что День России служит поводом для того, чтобы еще раз вспомнить путь, который прошла страна. Он также подчеркнул, что надеется на укрепление сотрудничества. «Выражая дружбу и уважение братскому народу Российской Федерации, с надеждой на еще более широкое сотрудничество во всех сферах передаю вам выражения моего глубокого уважения и признательности», – заявил он.

    Султан Омана «пожелал президенту Путину счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу России – дальнейшего развития и процветания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России состоится церемония награждения лауреатов государственных премий за 2024 год и обладателей золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Награды вручит президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в День России Путин проведет встречу с участниками программы «Время героев».

    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

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    10 июня 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

    Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Как указывается в сопроводительных материалах, протокол, подписанный в Астане в ноябре, должен способствовать улучшению юридической основы для временного нахождения сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин 27-28 ноября совершил государственный визит в Казахстан, где обсудил развитие стратегического партнерства и принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.


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    11 июня 2025, 18:55 • Видео
    Германия ждет нападения России на Эстонию

    Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    9 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года

    Военный эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ особое внимание получат беспилотные системы

    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия – великая морская держава. Для защиты интересов государства нужен современный и мощный флот, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года.

    «Наша страна – великая морская держава, омываемая водами трех океанов. Поэтому стратегия развития ВМФ России – крайне важный документ. В истории отечественного флота были подобные программы, но не такие долгосрочные, как разработанная сейчас», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Президент уделяет особое внимание совершенствованию флота, и утверждение подробной стратегии его дальнейшего развития – логический шаг на данном пути. Произошло это на фоне напряженной обстановки в Балтийском море, где Эстония фактически занялась «пиратством», а также в связи с осмыслением опыта СВО.

    «Исторически сложилось, что четыре флота и Каспийская флотилия изолированы друг от друга. Вопрос стоит о самодостаточности этих объединений или о наращивании скорости переброски сил и средств. В этой связи огромное значение имеет развитие Северного морского пути», – считает Дандыкин.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подводные лодки совершали едва ли не «кругосветку» для того, чтобы из Тихого океана попасть в зону боевых действий на Северный флот. Он допускает, что вопрос переброски сил мог найти отражение в Стратегии.

    Еще один пункт касается кораблестроения и модернизации судостроительных мощностей. «Сейчас регулярно вводятся в строй многоцелевые подлодки. Но важно также прописать, какие корабли нужны ВМФ», – пояснил собеседник. В документе, вероятно, затронут и состав береговой охраны ФСБ, ведь в случае боевых действий все эти машины переходят под руководство Военно-морского флота.

    «Возможна установка более мощного вооружения на суда данной категории, которых нужно очень много на всех наших направлениях водных госграниц», – подчеркнул спикер. По его мнению, особое внимание будет уделено развитию беспилотных систем: и надводной, и подводной, и воздушной. Эксперт напомнил, что в составе Военно-морского флота уже создаются полки беспилотных систем.

    «Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников. Носителями этих беспилотных систем окажутся и надводные, и авианесущие корабли», – рассуждает эксперт. Дандыкин добавил: должна развиваться и морская авиация, речь может пойти о создании новых летательных аппаратов с учетом вызовов.

    Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он напомнил, что решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.

    «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», – добавил он. Авторы Стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента.

    Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.

    Как отметил Патрушев, «подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории». «Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», – подчеркнул помощник президента.

    Напомним, в апреле Путин на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота сообщал, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей. По его словам, эти средства должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений.

    «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день, в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Вместе с тем очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика Военно-морского флота», – подчеркивал глава государства.

    Отметим, в России создан Технический совет по развитию морских беспилотных систем, который займется внедрением беспилотных технологий в деятельность Военно-морского флота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    10 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились

    Политолог Асафов: В борьбе ценностей мы не отгораживаемся, а продвигаем свою картину мира

    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противостояние великих держав ведется не только в военной, но и культурной сфере. Запад пытается навязать собственные ценности всему миру – так он подтачивает суверенитет других государств. В ответ Россия должна продвигать собственную картину мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Во вторник прошло заседание Совета безопасности РФ, посвященное традиционно-нравственным ценностям.

    «Традиционные ценности, как и историческая память, важный компонент для нашей цивилизации. Нельзя позволить, чтобы они источились. Для этого и необходимо наращивать вес в культурной войне. Давно известно, что Запад сделал ставку на применение мягкой силы, с помощью которой он разрушает обычаи и основы быта других народов», – считает политолог Александр Асафов.

    «Осознание россиян в качестве большого «Мы», принятие гражданами того факта, что они являются наследниками тысячелетней цивилизации, поможет отстоять наш привычный образ жизни. Это и есть основа традиционных ценностей. Президент прекрасно осознает важность работы на этом направлении», – добавляет эксперт.

    «Борьба за защиту ценностей сегодня как никогда актуальна. Противник пытается повлиять на нашу культуру, моду, кинофильмы, образование. Влияние Запада в этих сферах глобально, и оно «подтачивает» устои многих обществ мира. Но у нас нет права на ошибку. Важно отстоять то, что близко нам, россиянам», – говорит Асафов.

    По его словам, речь идет об осмысленных и обдуманных действиях: это поддержка искусства, уроки патриотического воспитания. «Правительство давно организовывает соответствующие мероприятия, но заседание Совбеза предаст новый импульс этой работе», – считает собеседник.

    «Важно и то, что мы не пытаемся от кого-то отгородиться, а действуем с помощью продвижения собственной картины мира. И в этой борьбе Россия не одинока. Страны БРИКС также отстаивают традиционные ценности, которые во многом схожи с нашими. Мы будем идти рука об руку с этими странами, развивать с ними сотрудничество в культурном плане», – заключил Асафов.

    Во вторник прошло заседание Совета безопасности, посвященное традиционно-нравственным ценностям. В ходе заседания президент Владимир Путин отметил, что речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. «Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности», – подчеркнул президент.

    Кроме того, глава государства назвал основные ценности россиян: единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям. Он также отметил, что сегодня во всем мире активно продавливаются «неолиберальные, а по своей сути тоталитарные» модели мировоззрения.

    Путин отметил, что если народ лишается своих ценностей, убеждений, его становится проще подчинить. Поэтому России необходимо противодействовать попыткам навязывания чуждых установок. Особенно данная проблема актуальна для молодежи.

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    11 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений.

    Глава государства напомнил, что подобный уровень оснащенности считается рекордным среди всех стран, обладающих ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».

    «Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира», – сказал президент.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений.

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    9 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил, что не стал бы мастером спорта при современных взносах

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему стартовых взносов в спорте, подчеркнув, что подобные расходы были бы непосильными для семьи в годы его юности.

    Владимир Путин заявил, что при существующих в наши дни стартовых взносах не смог бы в юности стать мастером спорта по самбо и дзюдо, передает ТАСС.

    Глава государства объяснил, что в его семье не было средств оплачивать участие в соревнованиях: «Сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена. Просто невозможно было бы».

    Путин подчеркнул, что важно добиться социальной справедливости для всех российских семей, чтобы спорт был доступен каждому ребенку. Он отметил необходимость продолжать работу в этом направлении.

    Министр спорта Михаил Дегтярев в ответ заверил, что вопрос будет урегулирован совместно со всеми профильными ведомствами. Он напомнил, что Минспорт с 1 мая отменил все стартовые взносы на соревнованиях для детей до 18 лет, чтобы поддержать семьи и обеспечить равный доступ к спортивным занятиям для юных россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, глава Минспорта России заявил о создании специального фонда для поддержки российского спорта. Владимир Путин подчеркнул готовность страны организовывать престижные спортивные соревнования с достойными призовыми фондами.

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    10 июня 2025, 09:37 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

    Песков: Путин примет участие в пленарной сессии и дискуссии ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в панельной дискуссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 20 июня, передает ТАСС.

    По его словам, глава государства по традиции примет участие не только в заседании, но и в панельной дискуссии форума.

    Песков также отметил, что решение о модераторе дискуссии пока не принято.

    Форум в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня, а пленарное заседание запланировано на 20 июня.

    Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году соберет делегации от более 92 государств и территорий.

    Песков заявлял, что представители компаний из Европы и США проявляли интерес к форуму, однако предпочитали не афишировать свое участие.

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    9 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин сравнил работу в парламенте и правительстве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым обратил внимание на разницу между работой в парламенте и в органах исполнительной власти.

    Дегтярев ранее возглавлял комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи в Государственной думе, а теперь работает в правительстве. «Сфера спорта для вас не нова, вы работали еще в Государственной думе, этим всем занимались. Но все-таки работа в правительстве – это другая работа», – сказал Путин, открывая встречу, передает ТАСС.

    Президент добавил, что в исполнительных органах власти применяются иные подходы, а вопросы становятся более конкретными.

    Ранее Путин выразил готовность организовывать в стране престижные спортивные события с достойными призовыми фондами.

    В понедельник Дегтярев сообщил на встрече с российским лидером о подготовке к запуску Российского спортивного фонда.

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    10 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

    Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил медработников с их профессиональным праздником, который отмечается 15 июня.

    Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с наступающим Днем медицинского работника, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник – День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, ...хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», – сказал глава государства в ходе открытия объектов здравоохранения по видеосвязи.

    Путин поблагодарил медработников за труд и отметил важность их работы для здоровья нации. «От вас напрямую зависит здоровье нации. От напряженной работы всех, кто трудится и в первичном звене, и на федеральном уровне. От наших ученых, от ведущих научных центров, которые создают передовые технологии диагностики и лечения, разрабатывают отечественные лекарства и медицинское оборудование. И все вы ставите свой врачебный, профессиональный долг во главу угла, отдаете пациентам силы, энергию, эмоции, опыт. Благодарю вас. Успехов вам и всего наилучшего. С праздником!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно. Президент также сообщил, что на обновление медучреждений в ближайшие шесть лет выделят более триллиона рублей.

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    11 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений

    Путин поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений

    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию специальных рабочих совещаний, посвященных рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, сообщил Кремль.

    «Сегодня наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин отметил необходимость максимально использовать опыт специальной военной операции и других региональных конфликтов, а также учитывать современные мировые тенденции военных технологий. Он подчеркнул, что рост числа стран, инвестирующих в развитие вооружений, свидетельствует о формировании новых центров научного и индустриального развития в условиях многополярного мира.

    Ранее Путин заявил о необходимости опережать мировые армии.

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    9 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин заявил о планах России проводить престижные соревнования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность организовывать в стране престижные спортивные события с достойными призовыми фондами.

    На встрече с главой Минспорта Михаилом Дегтяревым Путин заявил о готовности страны к проведению интересных и достойных международных спортивных соревнований с хорошим вознаграждением, передает ТАСС.

    По словам Путина, важно поддерживать Национальный олимпийский комитет.

    Глава государства отметил: «Самое главное – поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу на международных площадках. Приглашайте сюда наших друзей, будем с ними работать, проводить соревнования, интересные, достойные, с хорошим вознаграждением, престижные».

    Президент подчеркнул необходимость достойной презентации международных соревнований для зрителей и любителей спорта в России и во всем мире, чтобы продемонстрировать развитие физкультуры и спорта в стране.

    В апреле прошлого года Путин подписал закон, регулирующий вопросы подготовки и проведения «Всемирных игр дружбы» в стране.

    Напомним, сроки проведения международных соревнований «Всемирные игры дружбы» изменились, мероприятия временно перенесены без указания новой даты.

    Международный олимпийский комитет выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы.

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    9 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность спорта для вернувшихся с ранениями бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность создания условий для спортивной реабилитации военнослужащих, получивших ранения и вернувшихся домой после СВО.

    Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым затронул вопрос развития адаптивного спорта для бойцов, возвращающихся с фронта, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что даже получившие увечья военнослужащие должны иметь возможность заниматься спортом.

    Путин заявил: «В том числе в связи с окончанием службы наших ребят, бойцов, которые возвращаются домой с ранениями. И многие из них хотят заниматься спортом».

    Президент попросил министра спорта предоставить отчет по состоянию дел с адаптивными видами спорта.

    Путин предложил обсудить с министром спорта дальнейшие шаги по развитию адаптивного спорта в России, чтобы все, кто желает, могли заниматься физической активностью независимо от перенесенных ранений.

    Кроме того, Путин обратил внимание на развитие детского и юношеского спорта, а также на прозрачность деятельности спортивных организаций и готовность спортивных сооружений в регионах. По его словам, эти направления требуют постоянного контроля и совершенствования.

    В марте в Кузбассе стартовала программа «Реабилитация через спорт» для ветеранов СВО.

    В прошлом году в Ставрополе прошел спортивный турнир для ветеранов СВО.

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    9 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президенты сразу переходят к обсуждению сути вопросов во время своих регулярных телефонных контактов, передает ТАСС.

    Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ненужных иллюзий и несбывшихся ожиданий, поскольку позиции сторон озвучиваются прямо.

    Он также отметил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся в более правильном и нормальном положении, чем во времена администрации Джо Байдена. Министр напомнил, что после саммита Путина и Байдена в Женеве в 2021 году американская сторона практически полностью перекрыла все существовавшие каналы общения.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Телефонный разговор Путина и Трампа стал частью дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Госдепе.

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