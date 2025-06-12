Лидеры ряда стран направили Путину поздравления по случаю Дня России

Tекст: Антон Антонов

«Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей», – приводит слова Лукашенко ТАСС.

Он отметил важнейшее значение развития отношений союзничества и стратегического партнерства, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов России и Белоруссии.

Лукашенко отметил, что на международной арене Россия стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового мирового порядка, передает РИА «Новости».



Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам России – мира и благополучия.

Токаев отметил «высокий уровень отношений дружбы и добрососедства» России и Казахстана. Он пожелал Путину «дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны».

Бердымухамедов заявил, что его страна «придает большое значение развитию стратегических отношений» с Россией. Он выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Бердымухамедов пожелал Путину здоровья, счастья и успехов, а народу России – благополучия и процветания.

Ким Чен Ын, обращаясь к Путину, заявил: «Я и КНДР всегда будем с Вами и Российской Федерацией». Он назвал Путина «самым близким товарищем», а народ России и российское правительство братскими. Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «от всей души радуются успехам братского государства».

По словам Ким Чен Ына, отношения двух стран еще более укрепились благодаря «боевому товариществу, скрепленному кровью в справедливом сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности России».

«Выражаю твердую уверенность в том, дело правительства и народа Вашей страны по защите суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, а также строительство сильной России непременно завершится победой», – заявил Ким Чен Ын.

Додик заявил, что День России служит поводом для того, чтобы еще раз вспомнить путь, который прошла страна. Он также подчеркнул, что надеется на укрепление сотрудничества. «Выражая дружбу и уважение братскому народу Российской Федерации, с надеждой на еще более широкое сотрудничество во всех сферах передаю вам выражения моего глубокого уважения и признательности», – заявил он.

Султан Омана «пожелал президенту Путину счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу России – дальнейшего развития и процветания».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России состоится церемония награждения лауреатов государственных премий за 2024 год и обладателей золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Награды вручит президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в День России Путин проведет встречу с участниками программы «Время героев».