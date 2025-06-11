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    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 12:50 • Новости дня

    Песков анонсировал совещания с Путиным по программе вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести в среду и четверг несколько совещаний по государственной программе вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В среду президент работает в Кремле, у него запланировано множество рабочих встреч, а также совещания непубличного характера, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Кроме того, сегодня и завтра Путин проведет серию специальных совещаний по различным вопросам, связанным с государственной программой вооружений», – заключил представитель Кремля.

    Во вторник глава государства утвердил стратегический план развития Военно-морского флота России до 2050 года с учетом опыта спецоперации на Украине.

    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    9 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ

    ВС России уничтожили 26 из 31 танков Abrams у ВСУ

    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину американские танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    «По подсчетам РИА «Новости», с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams. Первый такой танк бойцы группировки «Центр» уничтожили 26 февраля 2024 года на авдеевском направлении», – сказано в материале.

    В 2023 году действовавший тогда президент США Джо Байден заявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. С момента уничтожения первой машины в феврале 2024 года, по подсчетам агентства, российские военные уничтожили 26 американских танков. В арсенале ВСУ их осталось пять.

    Основной боевой танк США Abrams начали производить в феврале 1980 года, он назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

    С 2020 года в армию США поступают модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3, одной из особенностей которых является комплекс активной защиты Trophy, способный перехватывать боеприпасы противника с помощью радиолокационной станции и поражающих элементов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины, сообщило Министерство обороны.

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    10 июня 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

    Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Как указывается в сопроводительных материалах, протокол, подписанный в Астане в ноябре, должен способствовать улучшению юридической основы для временного нахождения сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин 27-28 ноября совершил государственный визит в Казахстан, где обсудил развитие стратегического партнерства и принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.


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    10 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Дипломат: Балтийское море превращается в арену военного противостояния

    Замглавы МИД Грушко предупредил о военном противостоянии и эскалации на Балтике

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат отметил, что из-за антироссийских шагов ситуация в Балтийском море может перерасти в вооруженный конфликт в любой момент.

    Об опасности возникновения вооруженного конфликта в Балтийском море предупредил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».  Выступая на «Форуме будущего – 2050», он заявил: «Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя».

    Грушко подчеркнул, что не преувеличивает риск эскалации, поскольку Балтика долгое время считалась спокойным регионом с точки зрения безопасности. Он обратил внимание на возросшую плотность военной активности и маневров в этом районе.

    Ранее помощник президента Николай Патрушев высказывал мнение, что Запад использует Швецию и Финляндию для усиления давления на Россию в регионе и попыток лишить Россию выхода в Балтику. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отмечала, что страны НАТО не смогут добиться полного контроля над Балтийским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утверждена Стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания альянса из-за постоянной угрозы подводной инфраструктуре.

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что для защиты интересов России требуется современный и мощный флот. Помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил долгосрочную стратегию развития ВМФ.

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    9 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые в современной истории утвержден стратегический план развития Военно-морского флота России до 2050 года с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

    Решение о подготовке новой стратегии было принято летом прошлого года. Министерство обороны разработало проект, а доработкой занималась Морская коллегия при участии федеральных ведомств. Итоговая редакция была представлена президенту, и 30 мая он утвердил ее, рассказал Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

    Он отметил, что это первый подобный стратегический документ в современной истории России. По его словам, принятие стратегии подчеркивает приоритетность развития современного и мощного флота, а позиции России, как одной из ведущих морских держав мира, постепенно восстанавливаются.

    В документе содержится анализ военно-политической ситуации в мире, оценка рисков возникновения вооруженных конфликтов и потенциала других крупнейших флотов. Патрушев отметил: «Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции».

    Стратегия определяет главные задачи флота в мирное и военное время, а также критерии формирования его перспективного облика, чтобы Россия могла эффективно защищать национальные интересы в Мировом океане.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России. Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    9 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года

    Военный эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ особое внимание получат беспилотные системы

    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия – великая морская держава. Для защиты интересов государства нужен современный и мощный флот, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года.

    «Наша страна – великая морская держава, омываемая водами трех океанов. Поэтому стратегия развития ВМФ России – крайне важный документ. В истории отечественного флота были подобные программы, но не такие долгосрочные, как разработанная сейчас», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Президент уделяет особое внимание совершенствованию флота, и утверждение подробной стратегии его дальнейшего развития – логический шаг на данном пути. Произошло это на фоне напряженной обстановки в Балтийском море, где Эстония фактически занялась «пиратством», а также в связи с осмыслением опыта СВО.

    «Исторически сложилось, что четыре флота и Каспийская флотилия изолированы друг от друга. Вопрос стоит о самодостаточности этих объединений или о наращивании скорости переброски сил и средств. В этой связи огромное значение имеет развитие Северного морского пути», – считает Дандыкин.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подводные лодки совершали едва ли не «кругосветку» для того, чтобы из Тихого океана попасть в зону боевых действий на Северный флот. Он допускает, что вопрос переброски сил мог найти отражение в Стратегии.

    Еще один пункт касается кораблестроения и модернизации судостроительных мощностей. «Сейчас регулярно вводятся в строй многоцелевые подлодки. Но важно также прописать, какие корабли нужны ВМФ», – пояснил собеседник. В документе, вероятно, затронут и состав береговой охраны ФСБ, ведь в случае боевых действий все эти машины переходят под руководство Военно-морского флота.

    «Возможна установка более мощного вооружения на суда данной категории, которых нужно очень много на всех наших направлениях водных госграниц», – подчеркнул спикер. По его мнению, особое внимание будет уделено развитию беспилотных систем: и надводной, и подводной, и воздушной. Эксперт напомнил, что в составе Военно-морского флота уже создаются полки беспилотных систем.

    «Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников. Носителями этих беспилотных систем окажутся и надводные, и авианесущие корабли», – рассуждает эксперт. Дандыкин добавил: должна развиваться и морская авиация, речь может пойти о создании новых летательных аппаратов с учетом вызовов.

    Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он напомнил, что решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.

    «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», – добавил он. Авторы Стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента.

    Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.

    Как отметил Патрушев, «подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории». «Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», – подчеркнул помощник президента.

    Напомним, в апреле Путин на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота сообщал, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей. По его словам, эти средства должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений.

    «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день, в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Вместе с тем очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика Военно-морского флота», – подчеркивал глава государства.

    Отметим, в России создан Технический совет по развитию морских беспилотных систем, который займется внедрением беспилотных технологий в деятельность Военно-морского флота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    10 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились

    Политолог Асафов: В борьбе ценностей мы не отгораживаемся, а продвигаем свою картину мира

    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противостояние великих держав ведется не только в военной, но и культурной сфере. Запад пытается навязать собственные ценности всему миру – так он подтачивает суверенитет других государств. В ответ Россия должна продвигать собственную картину мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Во вторник прошло заседание Совета безопасности РФ, посвященное традиционно-нравственным ценностям.

    «Традиционные ценности, как и историческая память, важный компонент для нашей цивилизации. Нельзя позволить, чтобы они источились. Для этого и необходимо наращивать вес в культурной войне. Давно известно, что Запад сделал ставку на применение мягкой силы, с помощью которой он разрушает обычаи и основы быта других народов», – считает политолог Александр Асафов.

    «Осознание россиян в качестве большого «Мы», принятие гражданами того факта, что они являются наследниками тысячелетней цивилизации, поможет отстоять наш привычный образ жизни. Это и есть основа традиционных ценностей. Президент прекрасно осознает важность работы на этом направлении», – добавляет эксперт.

    «Борьба за защиту ценностей сегодня как никогда актуальна. Противник пытается повлиять на нашу культуру, моду, кинофильмы, образование. Влияние Запада в этих сферах глобально, и оно «подтачивает» устои многих обществ мира. Но у нас нет права на ошибку. Важно отстоять то, что близко нам, россиянам», – говорит Асафов.

    По его словам, речь идет об осмысленных и обдуманных действиях: это поддержка искусства, уроки патриотического воспитания. «Правительство давно организовывает соответствующие мероприятия, но заседание Совбеза предаст новый импульс этой работе», – считает собеседник.

    «Важно и то, что мы не пытаемся от кого-то отгородиться, а действуем с помощью продвижения собственной картины мира. И в этой борьбе Россия не одинока. Страны БРИКС также отстаивают традиционные ценности, которые во многом схожи с нашими. Мы будем идти рука об руку с этими странами, развивать с ними сотрудничество в культурном плане», – заключил Асафов.

    Во вторник прошло заседание Совета безопасности, посвященное традиционно-нравственным ценностям. В ходе заседания президент Владимир Путин отметил, что речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. «Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности», – подчеркнул президент.

    Кроме того, глава государства назвал основные ценности россиян: единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям. Он также отметил, что сегодня во всем мире активно продавливаются «неолиберальные, а по своей сути тоталитарные» модели мировоззрения.

    Путин отметил, что если народ лишается своих ценностей, убеждений, его становится проще подчинить. Поэтому России необходимо противодействовать попыткам навязывания чуждых установок. Особенно данная проблема актуальна для молодежи.

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    9 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    В районе населенного пункта Яблоновка в ДНР ликвидирован бронетранспортер Sisu XA-180 финского производства с помощью FPV-дрона.

    Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил колесный бронетранспортер финского производства Sisu XA-180 в районе населенного пункта Яблоновка в Донецкой народной республике, сообщает официальный канал Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что беспилотник использовали для точного поражения цели. Бронетранспортер Sisu XA-180 считается одной из ключевых моделей бронетехники, поставляемых западными странами на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины. А в Сумской области бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 после артиллерийского удара.

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    9 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Десантники захватили шведскую БМП CV90 в зоне СВО

    Уссурийские десантники уничтожили экипаж и доставили БМП на рембазу в зоне СВО

    Tекст: Евгения Караваева

    В Сумской области бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 после артиллерийского удара.

    Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Уссурийска захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 в Сумской области в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    По словам командира ремонтной роты, бойцы третьего батальона обнаружили БМП, после чего артиллерия открыла по ней огонь по приказу командования.

    «Военнослужащие 3-го батальона выдвинулись к машине, экипаж отказался сдаться и был ликвидирован», – сообщил офицер.

    Захваченную БМП удалось завести и своим ходом доставить на ремонтную базу десантников после установки новых аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы. Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области. Силами Черноморского флота были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

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    9 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил, что не стал бы мастером спорта при современных взносах

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему стартовых взносов в спорте, подчеркнув, что подобные расходы были бы непосильными для семьи в годы его юности.

    Владимир Путин заявил, что при существующих в наши дни стартовых взносах не смог бы в юности стать мастером спорта по самбо и дзюдо, передает ТАСС.

    Глава государства объяснил, что в его семье не было средств оплачивать участие в соревнованиях: «Сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена. Просто невозможно было бы».

    Путин подчеркнул, что важно добиться социальной справедливости для всех российских семей, чтобы спорт был доступен каждому ребенку. Он отметил необходимость продолжать работу в этом направлении.

    Министр спорта Михаил Дегтярев в ответ заверил, что вопрос будет урегулирован совместно со всеми профильными ведомствами. Он напомнил, что Минспорт с 1 мая отменил все стартовые взносы на соревнованиях для детей до 18 лет, чтобы поддержать семьи и обеспечить равный доступ к спортивным занятиям для юных россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, глава Минспорта России заявил о создании специального фонда для поддержки российского спорта. Владимир Путин подчеркнул готовность страны организовывать престижные спортивные соревнования с достойными призовыми фондами.

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    10 июня 2025, 06:32 • Новости дня
    NI перечислил преимущества российского Ту-160 в сравнении с американским B-1

    National Interest сравнил Ту-160 с американским бомбардировщиком B-1

    NI перечислил преимущества российского Ту-160 в сравнении с американским B-1
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) может стать наиболее актуальным оружием в современном небе, чего нельзя сказать об американском B-1, пишет National Interest в сравнительном обзоре.

    Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – это ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, способный нести обычные боеприпасы и ядерное оружие.

    Конструкция изменяемого крыла Ту-160 отражает конструкцию американского сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1. Эта особая компоновка позволяет крыльям отклоняться вперед и обеспечивать большую подъемную силу во время полета на малой скорости, а затем поворачиваться назад на более высоких скоростях для повышения производительности, пишет National Interest (NI).

    Однако, отмечает издание, в отличие от B-1, российский самолет не был предназначен для использования в качестве бомбардировщика на малых высотах.

    «Вместо этого Ту-160 отдает приоритет скорости, которую он способен развивать до  2,0 Маха (умноженной на скорость звука) в полете. Для сравнения, B-1 может летать только с максимальной скоростью 1,25 Маха», – говорится в статье.

    Российский бомбардировщик также намного больше своего американского аналога, примерно на 30 футов (9 м) длиннее и имеет взлетный вес примерно на 130 тыс. фунтов (58,9 тыс. кг) тяжелее.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, самолет Ту-160 в публикации американского портала назван мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стратегические бомбардировщики сильнее БПЛА.

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    10 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Чемезов сообщил об отказе России от доллара при оружейных сделках

    Tекст: Александра Юдина

    Россия полностью отказалась от использования доллара в взаиморасчетах по оружейным контрактам с зарубежными партнерами, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

    По его словам, госкорпорация начала заключать международные оружейные контракты преимущественно в рублях и национальных валютах, а не в долларах, передает ТАСС.

    Чемезов отметил, что из-за санкций тема военно-технического сотрудничества стала менее публичной, и о результатах заключенных контрактов сейчас рассказывают редко. При этом большинство контрактов подписывается в новых условиях расчетов.

    Он также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество не ограничивается поставками готовой продукции, а включает совместные разработки и локализацию производств за рубежом. В качестве примера глава Ростеха привел контракт с Индией на выпуск двигателей для индийских танков Т-72.

    По итогам 2024 года выручка Ростеха превысила 3 трлн рублей, сообщил Чемезов. Треть этого объема обеспечило гражданское производство. Чемезов отметил, что корпорация остается крупнейшей машиностроительной компанией России, в которой трудятся более 700 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии. Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.

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    10 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    Глава Ростеха назвал британский танк Challenger кастрюлей

    Чемезов объяснил отсутствие интереса к технологиям танков Leopard и Challenger

    Tекст: Александра Юдина

    Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик» рассказал, что был бы заинтересован увидеть британский танк Challenger, однако заранее считает его малопригодным к реальным боям.

    Чемезов выразил мнение, что было бы интересно посмотреть на британский танк Challenger, однако, по его словам, этот танк можно назвать «кастрюлей, не очень пригодной к реальным боям», передает ТАСС.

    Он отметил, что главной проблемой большинства иностранных боевых машин остается сложность конструкции и трудоемкое обслуживание, приводящие к затруднениям на практике. Чемезов добавил, что такую ситуацию наглядно демонстрирует опыт украинских военных.

    Он также сообщил, что российские конструкторы внимательно изучили немецкий танк Leopard, но не нашли в нем инноваций, которые стоило бы внедрять в отечественную бронетехнику.

    По его словам, несмотря на современность компонентов Leopard и наличие мощного двигателя, никаких революционных конструкторских решений в этой машине эксперты не обнаружили.

    Телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

    Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.

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