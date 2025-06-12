  • Новость часаМежмуниципальный режим ЧС объявлен из-за разлива топлива на Енисее
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что заставило Зеленского забрать тела отправленных на смерть военных
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки
    Путин заявил о реализации мер по увеличению поставок вооружений для задач СВО
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    США подтвердили участие в «Интервидении»
    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    41 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    14 комментариев
    12 июня 2025, 08:50 • Новости дня

    Министр обороны Германии Писториус прилетел в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус приехал в украинскую столицу, там планируется обсуждать продолжение военной помощи киевскому режиму, сообщают немецкие СМИ.

    Писториус намерен обсудить в Киеве дальнейшую военную помощь Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesschau.

    Ранее Писториус заявлял, что ВСУ в скором времени получат немецкие дальнобойные системы.

    11 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.

    Коментарии (11)
    11 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    @ t.me/vr_medinskiy

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

    По информации из его Telegram-канала, Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен российская сторона получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    «Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», – написал Мединский.

    Кроме того, он объявил, что в четверг Россия и Украина приступят к срочным «санитарным обменам», предусматривающим передачу тяжелораненых военнопленных с линии фронта.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мединский объяснял, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

    Коментарии (22)
    11 июня 2025, 18:55 • Видео
    Германия ждет нападения России на Эстонию

    Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

    Коментарии (20)
    11 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области

    Депутат Рады Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области

    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наступление российских войск в Сумской области призвано привести к атаке на украинскую столицу, полагает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее мнению, целью продвижения российских подразделений якобы является не сам областной центр Сумы, а непосредственно украинская столица, пишет издание «Страна».

    Безуглая отметила: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния».

    Депутат подчеркнула, что приблизительное расстояние между нынешними позициями российских войск в Сумской области и Киевом составляет около 300 км.

    Ранее в Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

    Коментарии (21)
    11 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией

    Германский политолог Рар удивился запоздалости манифеста СДПГ о диалоге с Россией

    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией
    @ Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой. При этом инициативу могут поддержать другие европейские левые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Удивительно, почему такой манифест, реалистично отражающий ситуации на Украине и в Европе, не появился в недрах Социал-демократической партии (СДПГ), когда они под лидерством Шольца находились у власти. Тогда можно было договориться о дипломатическом решении конфликта. Куда они смотрели три года назад? Или Германия делала только то, что требовали США и Британия?» – задался вопросом немецкий политолог Александр Рар.

    Впрочем, по его словам, СДПГ не возглавляет правительство, и канцлер Фридрих Мерц не захочет брать документ за основу своей политики. «Сейчас воинствующие немецкие СМИ при поддержке «Зеленых» попытаются расколоть СДПГ, обливая грязью авторов манифеста. При этом инициатива партии должна вызвать поддержку со стороны других европейских левых», – спрогнозировал он. Спикер обратил внимание, что параллельно с выходом манифеста Мерц обвинил Москву в «военных преступлениях», усилив таким образом эскалацию конфликта.

    «Со своей стороны СДПГ будет и далее склоняться к мирному решению украинского кризиса, что идет в одном векторе с усилиями президента США Дональда Трампа. Думаю, российские политические силы также могли бы оказать поддержку манифесту», – продолжил собеседник.

    «Документ представляет собой редкую форму респектабельного выражения альтернативного мнения по внешнеполитическим вопросам внутри немецких элит. Свой заряд критики он уже получил, однако количество и статус подписантов определяет его восприятие, отличное от схожих инициатив из оппозиционного лагеря», – добавляет политолог-международник Артем Соколов в своем Telegram-канале German Wings.

    По его оценке, для СДПГ появление такого документа является и вопросом преодоления последствий неудачных выборов в феврале 2025 года. «С учетом высококонкурентного левого фланга немецкой политики, внешнеполитические компетенции социал-демократов остаются значимым «уникальным торговым предложением» для избирателей и инструментом самопозиционирования в политическом пространстве ФРГ», – указал спикер.

    «Заявка на решительный отказ от традиций «новой восточной политики» после 2022 года дивидендов не принесла. Возврат к ее подходам освежит немецкую внешнеполитическую дискуссию. Правда, с учетом отсутствия у СДПГ контроля над МИД практическое воплощение обсуждаемых новаций будет ограничено», – уверен аналитик.

    Ранее ряд влиятельных членов СДПГ подписали манифест под названием: «Обеспечение мира в Европе посредством обороноспособности, контроля над вооружениями и взаимопонимания», где призвали к немедленному изменению внешней политики ФРГ, пишет издание Stern.

    Документ поддержали, в частности, бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, эксперт по внешней политике Ральф Штегнер, экс-лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс, а также бывший министр финансов ФРГ Ганс Айхель.

    Авторы выступили за переговоры с Россией как альтернативу перевооружению бундесвера, запланированному министром обороны Борисом Писториусом. Также в СДПГ высказались против планов по развертыванию на немецкой территории новых американских ракет средней дальности и назвали «нерациональным» выделение 5% ВВП Германии на нужды НАТО.

    «Военная риторика и масштабные программы вооружения не создают безопасность для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и наращиванию взаимных угроз между НАТО и Россией», – говорится в тексте.

    Социал-демократы призывают к сближению с Россией после прекращения огня и «интенсификации дипломатических усилий всех европейских государств». «Поддержка Украины должна сочетаться с интересами всей Европы в плане безопасности», – подчеркивают авторы.

    В конце июня СДПГ проведет федеральную партийную конференцию, где обсудит причины и последствия своего поражения на выборах. Примерно в это же время в Гааге состоится саммит НАТО, на котором Германия намерена взять на себя обязательство по значительному увеличению расходов на оборону.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Мерц после победы на парламентских выборах получил в качестве партнера социал-демократов, которые обещали купировать его наиболее опасные шаги в отношении России.

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе своего визита в Киев сербский президент Александар Вучич пообещал продемонстрировать украинцам поддержку и восстановить несколько укрансиких городов или регионов.

    На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе Вучич уделил особое внимание необходимости ускорить диалог между сторонами ради скорейшего достижения мира, передает ТАСС. Он заявил: «Я говорил о все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов».

    Глава сербского государства отметил, что, по его мнению, «мир находится на историческом перепутье» и нынешнее поколение несет ответственность за последующее будущее. Вучич также особо подчеркнул значимость дипломатического подхода, заявив, что «решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче – чтобы мы могли лучше понимать друг друга».

    Сербский лидер также заявил, что Белград готов оказать «помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку».

    Ранее Вучич предсказал корейский сценарий для Украины.

    В октябре Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Позже он пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Коментарии (25)
    11 июня 2025, 17:35 • Новости дня
    Захарова: Глава СБУ Малюк совершил «явку с повинной» и признание в терроризме
    Захарова: Глава СБУ Малюк совершил «явку с повинной» и признание в терроризме
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель украинской службы безопасности (СБУ) Василий Малюк, заявивший о подготовке новых террористических актов в России, совершил «явку с повинной», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией», – сказала Захарова, передает ТАСС.

    Она добавила, что поскольку киевский режим финансируется из-за рубежа, то действия СБУ квалифицируются как международный терроризм.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что операцию по атаке на российские аэродромы СБУ готовило более полутора лет, операцию курировал Малюк.

    Коментарии (12)
    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мединский предложил отправить Рютте учебник истории
    Мединский предложил отправить Рютте учебник истории
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский предложил отправить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот мог узнать, что в XII веке Украины не существовало.

    Мединский отметил, что Рютте ранее публично говорил о необходимости сменить переговорщиков с Украиной, сославшись на то, что среди них есть историк, разбирающийся в истории Украины XII века, передает ТАСС.

    Мединский подчеркнул, что Рютте изучал историю в университете, однако, по его словам, бывший премьер-министр Нидерландов мог бы извлечь пользу из школьного учебника, где ясно указано, что подобного государства в указанный период не было.

    До этого Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

    Коментарии (5)
    11 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Украина разрешила эксгумацию останков поляков подо Львовом
    Украина разрешила эксгумацию останков поляков подо Львовом
    @ Milla Morisson/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское министерство культуры одобрило проведение эксгумации и переноса останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году в Львовской области.

    Разрешение на эксгумацию и перезахоронение останков польских военных, погибших в 1939 году и захороненных в бывшем селе Збоища, передано польской стороне, передает ТАСС. Документ позволяет провести работы по поиску и последующему переносу тел на новое место захоронения.

    Ранее специалисты из Польши завершили первый этап эксгумационных работ в селе Пузники Тернопольской области, где были обнаружены останки 42 человек. Согласно заявлению польской стороны, всего в марте 1945 года в Пузниках боевиками Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) могли быть убиты от 50 до 120 поляков, а захоронены – 79 жертв.

    Работы по эксгумации стали возможны после решения украинских властей в ноябре 2024 года разблокировать процесс перезахоронения поляков, убитых в годы Второй мировой войны во время Волынской резни, что до этого было приостановлено Институтом национальной памяти Украины в 2017 году.

    В ноябре пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что в весной 2025 года могут возобновиться работы по эксгумации останков жертв Волынской резни, приостановленные в 2017 году.

    Коментарии (2)
    12 июня 2025, 03:29 • Новости дня
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделениям российской армии удалось выбить вооруженные силы Украины из села Ступочки к югу от Часова Яра в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В самих Ступочках уже нет украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Однако, как сообщил Марочко, в окрестностях все еще сохраняются и разрозненные отряды, и боеспособные подразделения ВСУ. Украинские войска пытаются помешать продвижению российских сил к Константиновке.

    По его словам, в Ступочках ситуация остается «очень сложной», но инициатива полностью принадлежит российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Марочко на днях сообщал, что за последнюю неделю российские войска расширили зону контроля возле населенного пункта Ступочки, также был занят участок местности севернее этого населенного пункта.

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 11:58 • Новости дня
    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск

    Военный аналитик Онуфриенко: В ЛНР осталось освободить несколько десятков километров

    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Командование ВС России не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ЛНР нет. Российские бойцы планомерно решают задачи, сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал оперативную обстановку на стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    «На стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области идут тяжелые бои. Дело в том, что там противником выстроена мощная линия обороны. Кроме того, в Киеве понимают не только военное, но и политическое значение продвижения наших войск за пределы Луганской и Донецкой народных республик и оказывают сопротивление», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее на этом участке фронта наблюдается наступление российской армии. Определяется оно тем, «где противник допускает слабину», пояснил собеседник. Так, несмотря на то что карман вокруг Петровского (украинское название – Грековка) и Нововодяного несколько «застыл», южнее и севернее него есть существенное продвижение.

    «Сейчас у противоборствующей стороны нет возможности насыщать необходимым количеством резервов свои группировки. Но, повторюсь, он не сдается и упорно бьется», – указал Онуфриенко. При этом, по его оценкам, остается несколько десятков километров территории в ЛНР, которую контролируют ВСУ. Задача по ее освобождению решается планомерно и с учетом сохранения жизней российских бойцов.

    «Остался очень узкий участок между Редкодубом (ДНР) и Райгородкой (ЛНР). Но наше командование не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ущерб общему положению дел на фронте нет. Отмечу, что параллельно мы наступаем, в частности в Сумской области, а также на Константиновку в ДНР», – заключил аналитик.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

    Вместе с тем российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям военных ВСУ в районе Петровского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке.

    Отметим, в конце марта Владимир Путин сообщал, что российские войска освободили 99% территорий ЛНР. Он подчеркивал: на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках армии России.

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Объявлено о первом визите Вучича на Украину после начала СВО

    Первый визит Вучича на Украину после начала СВО анонсирован 11 июня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александар Вучич 11 июня посетит Украину с однодневным визитом для участия в саммите, посвященном сотрудничеству Юго-Восточной Европы.

    Президент Сербии Александар Вучич 11 июня совершит однодневный визит на Украину, сообщает ТАСС. Глава сербского государства принимает участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходит в этот день.

    Это официально подтвердила пресс-служба сербского лидера. Это первый визит президента Сербии на Украину с начала спецоперации России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет действовать в интересах своей страны, несмотря на давление со стороны Европейского союза по вопросу России и Украины.

    Вучич ожидал критики на саммите Европейского политического сообщества в Тиране из-за своей поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.

    Коментарии (7)
    11 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербский президент Александр Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Вучич отверг обвинения в том, что «предал» Россию, приняв участие в саммите: «Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины – и опять я единственный, кто не принял декларацию».

    Вучич подчеркнул, что, в отличие от других, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России. Он сказал, что прежде подвергался критике за «пророссийскую позицию», сейчас его обвиняют в противоположном, передает ТАСС со ссылкой на «Танюг».

    Он отметил, что Киев не стал приглашать на саммит представителей непризнанного Косова. По его мнению, Сербия должна быть благодарна Украине за это. «А что мне тут критиковать? Мне позволили быть здесь, воздержаться и не подписывать – и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите – и от Украины, и от нас?» – сказал он.

    Вучич заявил, что горд «самостоятельностью» и «независимостью» Сербии, страна продолжит придерживаться этого курса.

    Вучич отметил, что на саммите призвал к усилению диалога и скорейшему достижению мира. Он провел отдельную встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались вопросы геополитики, экономики и сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Вучич пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Коментарии (7)
    11 июня 2025, 09:43 • Новости дня
    МИД: Потенциал ядерных сил России не понес ущерба после атак Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба в результате атаки украинских дронов на военные аэродромы страны, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, масштабы последствий атаки украинской стороны, по его мнению, сознательно преувеличиваются. Он заявил, что пострадавшая техника может быть восстановлена, и лишь часть этой техники относится к платформам, которые учитываются в договоре о СНВ, передает РИА «Новости».

    Рябков также отметил, что Россия приостановила выполнение договора о СНВ в 2023 году из-за действий США, однако определенные виды вооружения и техники, определенные договором, могут считаться стратегической авиацией.

    Он пояснил, что остальные системы не попадают под определение стратегических или тяжелых бомбардировщиков по смыслу договора о СНВ. Замминистра подчеркнул, что никаких изменений в возможностях России по ядерному сдерживанию не произошло.

    Газета ВЗГЛЯД писала об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», в ходе которой террористы нанесли удар FPV-дронами по аэродромам стратегической авиации в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    По мнению американской газеты The Wall Street Journal, эти атаки показали, что стратегические бомбардировщики США, сосредоточенные на нескольких военных базах, тоже уязвимы перед подобными налетами.

    Коментарии (0)
    Главное
    Посол России в Турции объявил об уходе с должности
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    Иноагенты Плющев и Тимченко объявлены МВД в розыск
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    Милонов поддержал запрет курьеров на электробайках в центре Петербурга
    В России обнаружили опасную плесень в египетской клубнике
    Производитель объяснил наличие ДНК свиньи в колбасе «Мусульманская»

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации