Минобороны: Россия ожидает решения Киева по обмену в ближайшее время

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра обороны Александр Фомин подчеркнул, что Россия ожидает, что в ближайшее время Киев примет необходимые решения по обмену пленными и телами погибших, передает ТАСС.

По его словам, Москва подтверждает готовность выполнять все достигнутые договоренности, поскольку российская сторона всегда придерживается своих обязательств.

По словам Фомина, причины затягивания Украиной сроков обмена телами солдат и военнопленными российской стороне неизвестны. Он добавил, что согласие Киева на проведение гуманитарных операций до сих пор не получено, а представители украинской контактной группы не прибыли на место встречи.

Фомин сообщил, что российская делегация заблаговременно довела до украинской стороны предложения по обмену пленными и передаче тел погибших, а также направила сотрудников на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов. По его словам, Москва была готова начать передачу тел погибших уже на текущей неделе после возвращения делегации из Москвы.

Замглавы Минобороны напомнил, что во время переговоров в Стамбуле в мае и июне стороны обсуждали гуманитарные вопросы, добившись конкретных договоренностей. После первой встречи был проведен масштабный обмен по формуле «тысяча на тысячу», а 2 июня достигнута договоренность о передаче тел погибших, репатриации тяжелораненых и больных, а также об обмене пленными до 25 лет. Россия, как отметил Фомин, настаивала на приоритетном и оперативном решении этих гуманитарных вопросов.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский посоветовал Киеву принять тела своих военных в родительскую субботу.

Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

Эксперты назвали несколько причин Киева не принимать тела погибших.