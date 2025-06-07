Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.2 комментария
Мединский: Киеву было бы правильно принять тела своих военных в родительскую субботу
Помощник президента Владимир Мединский напомнил о значимости Троицкой родительской субботы для поминовения всех умерших, независимо от национальности, и призвал Киев забрать тела украинских военных.
По словам Мединкского, украинской стороне следовало бы принять тела своих погибших военных именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу.
В своем Telegram-канале он отметил, что этот день особенно важен для поминовения усопших, «не деля на своих и чужих».
«Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», – заявил Мединский.
Ранее Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными.
Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.
Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена, начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших и готовит к отправке еще 4 эшелона по 1200 тел украинских военнослужащих.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.
Эксперты назвали несколько причин того, почему Киев не принимает тела погибших.