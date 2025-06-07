Tекст: Вера Басилая

По словам Мединкского, украинской стороне следовало бы принять тела своих погибших военных именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу.

В своем Telegram-канале он отметил, что этот день особенно важен для поминовения усопших, «не деля на своих и чужих».

«Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», – заявил Мединский.

Ранее Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными.

Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена, начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших и готовит к отправке еще 4 эшелона по 1200 тел украинских военнослужащих.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.

Эксперты назвали несколько причин того, почему Киев не принимает тела погибших.