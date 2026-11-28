Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Минтранс приблизился к соглашению о пересечении границы с КНР на авто
Минтранс близок к соглашению о пересечении границы КНР на авто
Минтранс России с учетом замечаний приграничных регионов дорабатывает проект соглашения с Китаем о пересечении границы на легковых автомобилях, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров.
«Сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний профильных ведомств и приграничных регионов – Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Амурской области», – заявил Ядров ТАСС.
Соглашение даст гражданам возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях, вмещающих до восьми посадочных мест. Для этого будет задействован ряд пунктов пропуска, отметил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство направило в Госдуму документ о совместном с Китаем строительстве железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.
Глава Росавиации сообщал об обсуждении с Пекином запуска трансграничных маршрутов для авиабеспилотников с пилотным проектом в Благовещенске. Позднее заместитель министра транспорта КНР Ли Ян предложил российской стороне продолжить развитие беспилотных грузоперевозок.