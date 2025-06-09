Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

Грузовики-рефрижераторы с замороженными телами бойцов ВСУ третий день стоят в Брянской области вблизи границы, однако украинская сторона до сих пор их не приняла. Официальные причины неявки оппонентов не известны, как уточняло Минобороны, в запланированное время они просто не вышли на связь.

Напомним, в рамках второго раунда переговоров с Стамбуле делегации обсудили передачу шести тыс. замороженных тел бойцов ВСУ Киеву. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщал о полной готовности к обмену в период с 7 по 9 июня. Позже украинская сторона не заявляла об отказе принять тела.

В рамках первого этапа планировалось отдать 1 212 тел украинских военных, также началась подготовка еще четырех эшелонов по 1,2 тыс. тел. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий позже представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что на сегодняшний день было услышано множество различных оправданий со стороны Киева, однако их трудно признать правдоподобными. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные объяснения не выдерживают критики и не способствуют разрешению ситуации.

Об отсутствии внятных объяснений переноса даты приема тел говорит и посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он напомнил о каналах коммуникации, через которые украинская сторона могла бы предупредить о готовности к выполнению договоренностей, однако ситуация остается неопределенной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому. В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации родственникам погибших. Схожую версию позже озвучил Владимир Мединский.

Военный аналитик Борис Рожин назвал происходящее «Атакой мертвецов-2025», а военкор Евгений Поддубный добавляет: «Зеленскому действительно не нужны ни живые, ни мертвые украинцы. Бездействие киевского режима в вопросе передачи тел – это уже даже не про деньги, которые он должен выплатить семьям погибших солдат ВСУ».

«Зеленский паталогический лжец и трус. Для того, чтобы признать потери, нужна определенная смелость, которой просто нет. Мы не ставим во главу угла вопрос о том, что Россия нашла возможность забрать тела убитых противников, средства, чтобы сохранить их и идентифицировать. Это гуманные и логичные действия, понять суть которых киевскому режиму не под силу, ввиду отсутствия у него уважения и к жизни, и к смерти», – подчеркивает он.

В свою очередь военкор Александр Коц полагает, что «Киев просто не может открыть калитку»: «Ему срочно надо что-то придумать, чтобы информационно перебить ошеломительные цифры потерь. И очевидно невыгодную для него пропорцию в случае передачи тел наших героев». Он также обратил внимание на отсутствие реакции западных СМИ на происходящее.

«Наверное, для американцев, британцев, немцев, французов и представителей прочих недружественных нам стран рефрижераторы, забитые трупами, – это рутина.

Просто ежедневная реальность, с которой они буднично сталкиваются, как с мусорным баком, например. Ты же не будешь снимать репортаж про мусорный бак. Кто это будет смотреть?», – иронизирует специалист.

«А иначе как объяснить отсутствие интереса у всех этих CNN, ARD, France Press и прочих флагманов демократической пропаганды к скорбному конвою, стоящему на границе? И ведь их всех позвали. Генерал Зорин лично и публично позвал. Не едут. Не достойно освещения. Подумаешь – шесть тыс. трупов», – указывает эксперт и задается вопросом, «чем они тут занимаются вообще, если события такого уровня для них – не повод оторвать задницу от московского дивана и проехать несколько часов».

«В целом есть несколько причин, почему Украина не готова принять погибших. Во-первых, получение шести тыс. тел означает, что эти люди автоматически перестают быть пропавшими без вести. Значит, надо будет платить компенсации, а это обойдется украинской казне в более чем два млрд долларов. Но это не главное», – объясняет политолог Лариса Шеслер.

«Основная проблема заключается в том, что на Украине нет нормального государственного аппарата, способного принять такое количество тел. Долгие годы все разворовывалось, и сейчас Киеву придется искать деньги, чтобы, по меньшей мере, организовать транспорт с холодильными установками для перевозки трупов и их хранения», – продолжает собеседница. Еще одна причина, почему Киев не принимает погибших – это «подтверждение очередного вранья».

«Украинская сторона три года лгала о потерях со своей стороны. Однако и ранее было понятно, что они в разы больше, чем с нашей стороны. Так, в мае в обмен на более чем 900 тел Россия получила менее 40 погибших»,

– напоминает аналитик. «Когда же министр обороны Рустем Умеров заявил, что сейчас будет обмен шесть тыс. на шесть тыс. тел, на Украине натурально схватились за головы: непонятно, где взять столько погибших россиян. Звучали идеи о подмене, мол, вместо нашего бойца можно подсунуть условного бомжа. Но это, что называется, детский лепет на лужайке – любая экспертиза останков покажет, кто это», – продолжила Шеслер.

«Но рано или поздно первую партию тел принять им придется. Я уверена, что сейчас в Киеве идет лихорадочная подготовка транспорта: арендуют какие-то рефрижераторы в торговых компаниях и перекрашивают их, чтобы не было видно, что это ритейл. Кроме того, наверняка они готовят и какой-нибудь показательный областной морг, чтобы разместить там сотню тел и показать их корреспондентам», – допускает политолог.

При этом не исключены и провокации со стороны офиса Зеленского. «Уже звучали заявления о том, что Москва якобы подменила трупы и на самом деле там нет бойцов ВСУ. Однако все это легко проверить: по документам, жетонам, анализам ДНК. Да и в целом звучит смешно: зачем России переодевать каких-то мертвых людей в форму ВСУ? Чтобы что?», – заметила спикер.

При этом украинские власти всеми силами пытаются замалчивать историю с передачей тел погибших.

«Но люди продолжают задаваться вопросами. Более того, украинский Красный крест проговорился, что у них 400 тыс. обращений о пропавших без вести. Правда, пока даже эта шокирующая цифра не вызвала потрясений: все прекрасно понимают, что эти люди скорее всего уже погибли», – поясняет Шеслер.

«Мы видим, как государство, которое призвано защищать своих граждан, уничтожает их: мужчин бусифицируют, отправляют на фронт, где они погибают, а затем их тела отказываются принимать», – говорит политолог. На этом фоне она обратила внимание на сообщения из сумской Юнаковки, где жители, несмотря на боевые действия, отказываются эвакуироваться из-за риска мобилизации.

«Об этой истории говорили на местном телевидении, но в ней нет ничего удивительного: никто не хочет оказаться в рядах ВСУ. Насколько мне известно, по статистика из ста призванных лишь порядка 20 готовы идти в бой. И то, эта «готовность» объясняется колоссальным давлением, которое на них оказывается», – подчеркнула эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. Он также говорит, что одна из основных причин, почему рефрижераторы до сих пор не были приняты Украиной – необходимость в дальнейшем выплачивать компенсации семьям и организационно-технические проблемы.

«Не исключаю, что если погибших и примут, то вскоре после этого будет объявлено, что там какие-то неизвестные люди. И в итоге Киев продолжит делать вид, что все авантюры проходят без потерь, а посему власти никому ничего не должны.

Но тут еще показательна позиция Запада», – замечает он. «В зарубежных СМИ мы наблюдаем полное молчание, будто ничего не происходит, нет этой позорной истории. Где их свобода слова? Ее тоже нет, потому что о таком лучше молчать, ведь там прекрасно понимают, какие потери несут ВСУ. С другой стороны, ЕС и НАТО для того и посылали украинцев на бойню, поэтому для них и проблемы как таковой нет», – считает аналитик.

По его словам, судьба украинских мужчин – «прятаться или быть мобилизованным ТЦК, а затем гнить в полях или лежать в холодильнике на границе»: «И в данной ситуации только Россию беспокоит вопрос передачи тел, чтобы родственники погибших могли похоронить их по-христиански, предав земле и упокоив их души. То есть Россия относится к погибшим солдатам ВСУ гуманнее, нежели власти Украины».