Песков назвал неправдоподобными отговорки Киева по обмену телами

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил на брифинге, что Киев использует неправдоподобные отговорки и самооправдания, срывая обмен пленными и телами погибших, передает ТАСС.

Он отметил, что было услышано множество различных оправданий со стороны Киева, однако, по его мнению, их трудно признать правдоподобными. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные объяснения не выдерживают критики и не способствуют разрешению ситуации.

Песков также сообщил, что вопрос об обращении к международным организациям за помощью в передаче на Украину тел погибших военнослужащих пока не стоит на повестке дня. По его словам, между сторонами существовали двусторонние договоренности, и сначала необходимо разобраться, отказывается ли Киев от их выполнения.

Ранее Песков подтвердил, что Москва придерживается договоренностей, достигнутых в Стамбуле, несмотря на отказ Киева соблюдать свои обязательства.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Киев боится признать потери и выплатить компенсации.

Минобороны заявило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности и готовность России.