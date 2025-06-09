  • Новость часаВоенный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
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    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
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    9 июня 2025, 12:57 • Новости дня

    Песков заявил о соблюдении Россией стамбульских договоренностей

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва придерживается договоренностей, заключенных в Стамбуле, несмотря на отказ Киева выполнять обязательства.

    Москва, в отличие от украинской стороны, соблюдает договоренности, достигнутые в Стамбуле во время второго раунда переговоров, заявил Песков, передает ТАСС. Он прокомментировал срыв Украиной обмена пленными и телами погибших в минувшие выходные.

    «Российская Федерация придерживается тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договоренности, которые были достигнуты, чего не скажешь об украинской стороне», – сказал представитель Кремля.

    Песков отметил, что российская сторона сохраняет готовность реализовывать достигнутые в Стамбуле договоренности.

    Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявлял, что российская сторона 6 июня начала гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену военнопленными, но Украина неожиданно перенесла эти процедуры на неопределенный срок.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации.

    Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    8 июня 2025, 13:33 • Новости дня
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    @ Bodydock/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепропетровская область рассматривается как элемент стратегии защиты российских граждан, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя наступление ВС России на этом направлении.

    О планах и значении продвижения российских войск в Днепропетровской области рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник, передает «Лента.ру». По его словам, дальнейшее расширение так называемой серой зоны будет напрямую зависеть от того, насколько Украина продолжит угрожать России, в частности осуществлять ракетные и беспилотные атаки.

    Колесник отметил, что Вооруженные силы России создают плацдарм, необходимый для обеспечения безопасности российских граждан. Он подчеркнул, что украинская сторона отказалась от территориальных переговоров, а наступление российской армии продолжается по всей линии фронта.

    «Днепропетровская область – это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», – заявил парламентарий. По мнению Колесника, присоединение новых территорий возможно при сохранении нынешних условий на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска развили наступление в Днепропетровской области.

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    9 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Дубно, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

    Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.

    Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».

    Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.

    Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    9 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ

    ВС России уничтожили 26 из 31 танков Abrams у ВСУ

    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину американские танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    «По подсчетам РИА «Новости», с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams. Первый такой танк бойцы группировки «Центр» уничтожили 26 февраля 2024 года на авдеевском направлении», – сказано в материале.

    В 2023 году действовавший тогда президент США Джо Байден заявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. С момента уничтожения первой машины в феврале 2024 года, по подсчетам агентства, российские военные уничтожили 26 американских танков. В арсенале ВСУ их осталось пять.

    Основной боевой танк США Abrams начали производить в феврале 1980 года, он назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

    С 2020 года в армию США поступают модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3, одной из особенностей которых является комплекс активной защиты Trophy, способный перехватывать боеприпасы противника с помощью радиолокационной станции и поражающих элементов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины, сообщило Министерство обороны.

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    9 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    В Совфеде заявили о начале денацификации Днепропетровской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.

    «Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», – сказано в сообщении сенатора.

    Ранее 8 июня Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентируя внимание на том, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

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    9 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Десантники группы «Север» рассказали о жестоких боях в Юнаковке и Яблоновке

    Бойцы ВДВ группы «Север» рассказали об ожесточенных боях в Юнаковке и Яблоновке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские бойцы группировки войск «Север» отражают атаки противника и зачищают приграничные лесные массивы, ведя особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.

    «Подразделения ВДВ продолжают зачистку приграничных лесных массивов и ведут ожесточенные бои в Юнаковке и Яблоновке. В обоих населенных пунктах Северяне выбили противника из нескольких огневых позиций, продвинулись в южном направлении, закрепляются», – сообщил неофициальный канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что южнее Кондратовки противник силами переброшенных резервов 225 ошп попытался выбить российских морпехов с занимаемых позиций, но в итоге стрелковых боев вынужден был бежать, бросив тела уничтоженных сослуживцев.

    «За сутки «Северяне» продвинулись на более чем 50 метров в Волчанске, а также выбили ВСУшников из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора. За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.

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    9 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Мирошник заявил об отсутствии внятных объяснений отказа Украины забирать тела

    Мирошник сообщил об отсутствии внятных объяснений Киева по отказу забирать тела

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти не дали внятных разъяснений по поводу отказа своевременно забрать тела погибших военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, украинские представители не предоставили внятных причин отказа или промедления с приемом тел погибших военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Он отметил, что пока неясно, что именно мешает Киеву выполнить свои обязательства по стамбульским соглашениям.

    Мирошник уточнил, что существуют каналы коммуникации, через которые украинская сторона могла бы предупредить о готовности к выполнению договоренностей, однако до сих пор ситуация остается неопределенной. Мирошник добавил, что затягивание процесса негативно скажется прежде всего на Украине.

    Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявлял, что российская сторона 6 июня начала гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену военнопленными, но Украина неожиданно перенесла эти процедуры на неопределенный срок.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации.

    Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

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    9 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по ВСУ

    Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.

    «Высшее политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало на заявление о наступлении, которое стало бы символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач на поле боя», – сказано в статье.

    Как писала 8 июня газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    В этой связи глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.



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    9 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    ФСБ сообщила о дефиците запчастей для авиации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев сталкивается с острой нехваткой запчастей для авиатехники и военной техники, выведенной из строя в ходе спецоперации на Украине, а ущерб от предотвращенной контрабанды комплектующих оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщили в ФСБ.

    Сотрудник ФСБ сообщил об остром дефиците авиационных комплектующих на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно авиационная отрасль Украины испытывает наиболее серьезную нехватку российской продукции. Такие выводы сделаны на основании материалов по делу гражданки Украины и руководителей киевских оборонных предприятий, которые организовали попытку контрабанды комплектующих и сейчас находятся в международном розыске.

    Также сотрудник ФСБ отметил, что из-за потерь среди военной техники советского, российского и западного производства, уничтоженной или выведенной из строя ВС России, на Украине зафиксирована значительная потребность в запчастях и оборудовании для восстановления техники. Острая нехватка стимулирует создание нелегальных каналов поставок авиационных и других комплектующих в интересах ВСУ.

    ФСБ в 2024 году неоднократно пресекала деятельность международных преступных групп, в состав которых входили граждане Украины и западных стран, занимающихся незаконными поставками авиакомплектующих для Киева. По оценкам ФСБ, предотвращенный ущерб от этих операций превысил один миллиард рублей. Сотрудник спецслужбы подчеркнул, что противник все чаще использует территорию сопредельных государств и экономических партнеров России для организации контрабанды.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что пресечена попытка вывезти на Украину комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 млн рублей.

    Также в ФСБ сообщили, что количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима достигло беспрецедентных масштабов.

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    8 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Командир заявил о деморализации ВСУ из-за успехов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные столкнулись с падением духа после активных действий российских войск, занявших населенный пункт Заря в Донецкой народной республике.

    О деморализации украинских военнослужащих из-за стремительного наступления российских сил в Донецкой народной республике сообщил командир штурмового отряда с позывным «Искандер», передает ТАСС. По его словам, украинские военные сильно деморализованы из-за того, что российские войска демонстрируют быстрое продвижение на ряде направлений.

    «Деморализованы они тем, что у нас сейчас идет быстрое продвижение. Поэтому деморализованы они все», – заявил командир отряда, участвовавший в освобождении населенного пункта Заря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск освободила населенный пункт Заря в ДНР. Офицер заявил о ликвидации наемников и националистов формирования «Азов»* в ходе штурма Зари.


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    9 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ спрогнозировал потерю Киевом Днепропетровской области

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о риске утраты Киевом контроля над Днепропетровской областью

    Tекст: Вера Басилая

    После выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами, включая Днепропетровскую область, заявил подполковник ВС США в отставке, экс-аналитик ЦРУ Дэниэл Дэвис.

    Дэвис считает, что после начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев может потерять контроль не только над этой территорией, но и над соседними регионами, передает РИА «Новости».

    По его словам, одной из главных задач наступления России остается выход к реке Днепр, однако существует риск, что украинская сторона утратит и прилегающие территории.

    Эксперт заявил, что новое наступление России может подтолкнуть Киев к заключению договоренностей или даже к капитуляции. Он также отметил, что на Украине все чаще фиксируют случаи дезертирства среди военных, а количество отказавшихся участвовать в боевых действиях значительно увеличивается.

    По мнению Дэвиса, ослабление украинской армии может значительно облегчить российское наступление.

    Ранее Минобороны России отчиталось, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    The Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по украинским войскам.

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области.

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    9 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Вэнс назвал безумием траты США на Украину при Байдене

    Вэнс раскритиковал администрацию Байдена за неразумную трату денег на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс распритиковал политику бывшего американского лидера Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатических усилий в конфликте на Украине.

    «При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине 300 млрд долларов, но президент США никогда не пытался заставить Киев  дипломатически урегулировать вопрос», – цитирует ТАСС Вэнса в интервью с американским стендап-комиком Тео Воном.

    По словам Вэнса, нынешняя администрация США пытается найти дипломатические  пути урегулирования конфликта на Украине, но даже если этого не получится, стоило бы попробовать, ведь если удастся достичь результата, это спасет многие жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс в мае выступил с признанием утраты Соединенными Штатами безоговорочного лидерства и отметив рост вызовов со стороны Китая и России.

    При этом бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что одобренная экс-президентом США Джо Байденом военная помощь исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

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    9 июня 2025, 04:53 • Новости дня
    Чехия создала спецгруппу по оценке рисков при возвращении воевавших на Украине

    Novinky: Спецслужбы Чехии оценивают риски при возвращении воевавших на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Чешские спецслужбы создали рабочую группу для оценки рисков, связанных с возвращением участников боевых действий на Украине, включая украинских военных, приезжающих к семьям, пишет портал Novinky.

    «Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания войны на Украине», – сказано в материале.

    Специалисты особо выделяют риски, связанные с адаптацией к гражданской жизни у людей с боевым опытом и вероятность психологических расстройств. Кроме того, иностранные агенты могут воспользоваться программой воссоединения семей и проникнуть в страну.

    Портал приводит статистику, 71 человек из отправившихся воевать на Украину с 2023 года по май 2025 года получил согласие на участие в боевых действиях за рубежом от президента республики Петра Павела.

    При этом 147 заявлений было отклонено. Те, кто самовольно отправились на боевые действия, нарушили чешское законодательство, им грозит от 10 лет тюрьмы и более.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Чехия назвала в мае свою главную задачу в украинском конфликте – страна должна предпринимать меры для того, чтобы не допустить успеха России.

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    8 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции

    Пушилин: На краснолиманском и красноармейском направлениях улучшаются позиции

    Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции
    @ Telegram-канал Дениса Пушилина

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения ВС России улучшают позиции на краснолиманском и красноармейском направлениях в зоне СВО, перерезают логистику ВСУ и выдавливают неприятеля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в выложенном в Telegram-канале обзорном видео по итогам недели.

    «Что касается краснолиманского направления: мы видим продвижение наших подразделений, видим улучшение позиций. Мы видим перерезание логистики противника, ровно как это происходит и на красноармейском направлении, где тоже достаточно все горячо, противник продолжается убираться», – сказал он в ролике.

    Пушилин уточнил, что это же касается дзержинского (торецкого) направления, где противник всем силами старается удержаться и продолжает перебрасывать резервы, уточнил он.

    Кроме того, в Часовом Яре идут бои, обстановка там «достаточно горячая».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают освобождать населенные пункты ДНР, успешно продвигаясь на красноармейском и константиновском направлениях, несмотря на массовое применение ВСУ беспилотников.

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    9 июня 2025, 01:51 • Новости дня
    Украинский боксер Усик пригласил Трампа в гости на неделю

    Украинский боксер Усик пригласил Трампа пожить в его доме неделю

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский боксер Александр Усик направил американскому президенту Дональду Трампу приглашение в гости, чтобы глава Белого дома побывал на Украине и глубже понял ситуацию, которую он пытается урегулировать.

    «Я советую американскому президенту Дональду Трампу поехать на Украину и пожить в моем доме одну неделю, только одну неделю», – приводит Independent cлова Усика.

    Боксер Усик уверен, что за неделю американский лидер сможет понять ситуацию, в урегулировании которой он принимает участие. А делает боксер это потому, что ему не все равно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины, подчеркнув, что исключений быть не должно.

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    9 июня 2025, 03:06 • Новости дня
    Власти некоторых регионов стали штрафовать за публикацию последствий ударов БПЛА

    В некоторых регионах России стали штрафовать за публикацию последствий ударов БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти российских регионов начали привлекать жителей к ответственности за размещение в сети кадров последствий атак украинских БПЛА, в том числе штрафуя, пишет «Коммерсантъ».

    Власти некоторых российских регионов начали штрафовать жителей и СМИ за публикацию в интернете последствий ударов украинских беспилотников, пишет «Коммерсантъ».

    В Калужской области, к примеру, к июню управление административно-технического надзора составило 42 протокола о нарушении регионального запрета на распространение информации о последствиях падения БПЛА, сообщило  правительство области.

    Среди нарушителей оказались журналисты, пользователи соцсетей, а также администраторы Telegram-каналов и пабликов «ВКонтакте». Власти напомнили, что штрафы составляют от 3 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от статуса нарушителя и частоты публикаций.

    «Анализируются аккаунты в медиа и соцсетях, выявляются нарушения и готовится информация для управления. Не имеет значения, кто снял и выложил в публичный доступ, потому что последствия ударов – это критически важная информация для организаторов нападения. По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки», – пояснил замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

    По данным издания, среди регионов, где можно получить штраф за публикацию последствий ударов БПЛА, Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Тверская, Курская, Ленинградская, Астраханская, Волгоградская и Ивановская области.

    Житель Тульской области был оштрафован на 25 тыс. рублей за публикацию видео январской атаки на город Алексин, сообщила пресс-служба областного правительства.

    В остальных регионах, где введены аналогичные нормы, пока подобных случаев не зафиксировано. Федеральный уровень также рассматривал введение ответственности за публикацию информации о прилетах после атак на Москву летом 2023 года, однако соответствующие поправки остаются в проработке.

    Напомним, депутаты крымского парламента выступили с инициативой ввести штрафы размером до 300 тыс. рублей за съемку и распространение изображений военных объектов. По мнению экспертов, подобные меры являются актуальными и необходимыми для защиты государственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов пояснил, что публикация результатов ударов беспилотников по тем или иным территориям дает противнику возможность усовершенствовать тактику и технологию своих действий.

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Почему стратегические бомбардировщики сильнее БПЛА

    Удар украинских диверсионных сил по самолетам Дальней авиации ставит перед российскими Вооруженными силами два важных вопроса. Как возмещать боевые потери в этой технике, которые в любой войне неизбежны? И как вообще должна выглядеть боевая пилотируемая авиация большой дальности в эпоху господства БПЛА? Подробности

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    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов

    Одна из самых популярных когда-то в России автомобильных торговых марок – концерн Renault – займется теперь производством беспилотников, да не где-нибудь, а на Украине. И не только для ВСУ – то есть напрямую ради убийства российских граждан, но и для французских вооруженных сил. История закольцевалась: во времена Второй мировой Renault уже помогал гитлеровской Германии в выпуске военной продукции. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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