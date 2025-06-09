Песков заявил о соблюдении Россией стамбульских договоренностей

Tекст: Ольга Иванова

Москва, в отличие от украинской стороны, соблюдает договоренности, достигнутые в Стамбуле во время второго раунда переговоров, заявил Песков, передает ТАСС. Он прокомментировал срыв Украиной обмена пленными и телами погибших в минувшие выходные.

«Российская Федерация придерживается тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договоренности, которые были достигнуты, чего не скажешь об украинской стороне», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что российская сторона сохраняет готовность реализовывать достигнутые в Стамбуле договоренности.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявлял, что российская сторона 6 июня начала гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену военнопленными, но Украина неожиданно перенесла эти процедуры на неопределенный срок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации.

Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.