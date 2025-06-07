Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации

Tекст: Вера Басилая

Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что киевские власти не забирают тела своих погибших солдат по двум причинам. По его словам, Киеву сложно признать, что погибших уже 6 тыс. человек, а также нежелание выплачивать компенсации вдовам военных мешает возвращению тел на родину, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что официальный Киев сознательно избегает шагов по возвращению погибших, чтобы скрыть реальные потери и не нести социальную ответственность перед семьями военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые».

Минобороны подтвердило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших военных не состоялся.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных, вопреки стамбульским договоренностям.

Эксперты назвали несколько причин отказа Киева принимать тела погибших.