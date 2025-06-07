Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся

Минобороны: Украина не вышла на контакт, обмен телами погибших солдат не состоялся

Tекст: Вера Басилая

Россия доставила первую часть тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена, однако Украина так и не вышла на контакт, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По словам представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина, речь идет о 1 212 телах, и российская сторона действовала строго по стамбульским договоренностям от 2 июня и согласованному графику. Он отметил, что с украинской стороны в субботу никто не вышел на связь, из-за чего обмен не состоялся.

Генерал-лейтенант Зорин также сообщил, что Россия ожидает официальных уведомлений от Украины о возможном переносе обмена на следующую неделю.

Представитель Минобороны подчеркнул: в СМИ уже появились подобные заявления, однако подтверждения из официальных источников на данный момент нет.

Зорин добавил, что российская сторона готова приступить к обмену телами погибших прямо сейчас, ведь тела находятся в непосредственной близости от места обмена. Он подчеркнул заинтересованность России в выполнении гуманитарной акции, достигнутой в результате второго раунда переговоров в Стамбуле.

Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.

Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не забирает тела погибших.