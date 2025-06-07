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    Фридрих Мерц проиграл Илону Маску
    Эксперт назвал причину внезапного отказа Киева принимать тела военнослужащих ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
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    Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    35 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    6 комментариев
    7 июня 2025, 19:26 • Новости дня

    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Украина не вышла на контакт, обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

    Россия доставила первую часть тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена, однако Украина так и не вышла на контакт, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По словам представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина, речь идет о 1 212 телах, и российская сторона действовала строго по стамбульским договоренностям от 2 июня и согласованному графику. Он отметил, что с украинской стороны в субботу никто не вышел на связь, из-за чего обмен не состоялся.

    Генерал-лейтенант Зорин также сообщил, что Россия ожидает официальных уведомлений от Украины о возможном переносе обмена на следующую неделю.

    Представитель Минобороны подчеркнул: в СМИ уже появились подобные заявления, однако подтверждения из официальных источников на данный момент нет.

    Зорин добавил, что российская сторона готова приступить к обмену телами погибших прямо сейчас, ведь тела находятся в непосредственной близости от места обмена. Он подчеркнул заинтересованность России в выполнении гуманитарной акции, достигнутой в результате второго раунда переговоров в Стамбуле.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.

    Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не забирает тела погибших.

    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

    Коментарии (26)
    7 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт назвал причину внезапного отказа Киева принимать тела военнослужащих ВСУ

    Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского

    Эксперт назвал причину внезапного отказа Киева принимать тела военнослужащих ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Команду не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ отдал Зеленский, потому что на социальные выплаты семьям пришлось бы выделить огромные деньги, которых у Украины нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. О том, что Киев неожиданно перенес сроки приемки тел и обмена военнопленными, заявил в субботу помощник президента России Владимир Мединский.

    «После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».

    Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.

    В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Коментарии (12)
    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    7 июня 2025, 10:41 • Новости дня
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ночью в Харькове были уничтожены сотни военных ВСУ и нарушены поставки вооружения на фронт, удары также пришлись по складам и производству беспилотников.

    В результате ночных ударов по Харькову были уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары пришлись по ключевым пунктам связи, а также местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Лебедев заявил: «Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт».

    Кроме того, по словам координатора подполья, ударами были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады. Он подчеркнул, что атаки нанесли ощутимый урон противнику и затруднили дальнейшее снабжение и организацию обороны.

    Аналогичные удары были нанесены и по Тернополю, где были поражены объекты энергетической инфраструктуры и военная часть ВСУ в пригороде. Лебедев уточнил, что речь идет о серии атак, нацеленных также на энергетическую систему региона.

    В подполье отметили, что операция была проведена с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет. По информации Лебедева, все намеченные цели были поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей на Украине. В тот же день удары нанесли по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы.

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    7 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины разведывательная группа российских войск с помощью РЭБ обезвредила и захватила новейший украинский FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Витязь».

    «Витязь» сообщил, что удалось заполучить ударный FPV-дрон с «интеллектуальным захватом и сопровождением цели». БПЛА оснащен «малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотников, а также по местам их хранения и запуска.

    Коментарии (12)
    7 июня 2025, 03:58 • Новости дня
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.

    Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    6 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    В Раде заявили о «личном приказе» Зеленского не забирать тела украинских военных

    Депутат Дмитрук заявил о якобы личном приказе Зеленского не забирать погибших

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных вопреки достигнутым в Стамбуле договоренностям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела погибших украинских военных после договоренностей между российской и украинской делегациями в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, приказ последовал, несмотря на предложение о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших.

    Депутат уверен, что подобная политика может привести к вспышке гражданского гнева и даже спровоцировать гражданское противостояние внутри страны против действующей власти.

    Напомним, российская сторона планирует передать Киеву 6 тыс. тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    Владимир Зеленский отказался принять идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел и потребовал полного прекращения огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему решение России передать тысячи тел военных ВСУ оказалось неожиданным для Зеленского.

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    7 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Тела украинских военных, подготовленные к передаче Киеву, сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области, сообщил источник.

    В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Коментарии (10)
    7 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена военнопленными и прием тела погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.

    Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

    Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

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    7 июня 2025, 13:33 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все назначенные объекты были поражены, цель ударов достигнута, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

    Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массированный ночной удар России по военным целям на Украине стал ответом на террористические акты киевского режима.

    За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.

    Коментарии (3)
    6 июня 2025, 21:25 • Новости дня
    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского

    Депутат Герберт Кикль высказался против визита Зеленского в Австрию 16 июня

    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал предстоящий визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.

    Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступил против визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Kosmo.

    Политик заявил: «Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны».

    Кикль подчеркнул, что официальный приезд Зеленского может превратить Австрию в «потенциальную цель» в случае обострения конфликта. Кроме того, парламентарий напомнил, что подобный визит может нарушить нейтралитет страны, закрепленный в Конституции. По его мнению, Австрия должна оставаться посредником и не становиться на чью-либо сторону.

    В то же время издание «Интерфакс-Украина» сообщает, что визит Зеленского может пройти уже 16 июня. Ожидается, что у Зеленского в рамках визита запланированы встречи с австрийским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина обвинила Китай в поддержке России по производству беспилотников. А французский политик Филиппо обвинил Киев в попытках сорвать мирные переговоры.

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    7 июня 2025, 17:45 • Новости дня
    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО

    Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО

    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

    Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

    А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

    Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.

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    6 июня 2025, 22:33 • Новости дня
    Володин призвал немецкие партии освежить память Мерцу

    Володин: Правящая верхушка Германии провоцирует столкновение с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».

    Володин направил официальное обращение президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии. Поводом стали высказывания канцлера, который, посещая США, исказил исторические итоги Второй мировой войны и поддержал действия киевского режима. В частности, Мерц заявил, что ВСУ якобы «атакуют на территории России только военные объекты».

    «Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны», – заявил Володин. По его словам, «политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем».

    Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей, которые, как подчеркнул Володин, «умышленно бьют по мирным городам» России и совершают теракты. Володин заявил: «Тому есть доказательства, и это требует обязательной оценки Бундестага».

    Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений между двумя странами, и задался вопросом, поддерживают ли такие действия жители Германии. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера.

    Мерц заявлял, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США.

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    7 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    Минобороны: Киев перенес обмен на неопределенный срок
    Минобороны: Киев перенес обмен на неопределенный срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу, сообщило Министерство обороны.

    Начальник управления Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена пленными, намеченного на 7 июня, и отложила его на неопределенный срок, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «Обмену подлежат две категории – это «все на все» раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет», – заявил Зорин.

    Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для проведения обмена, однако дата процедуры с украинской стороны пока не определена.

    В министерстве также отметили, что российская сторона уже приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, к отправке готовятся еще 4 эшелона по 1200 тел украинских военнослужащих и готова к обмену военнопленными согласно договоренностям 2 июня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев внезапно перенес обмен военнопленными и прием тел погибших военнослужащих на неопределенный срок.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных.

    Источник рассказал, что подготовленные к передаче Киеву тела украинских военных сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук  отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

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    7 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского

    Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»

    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских войсках главнокомандующего Александра Сырского называют «Сырком», заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».

    По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.

    Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.

    Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.

    Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.

    Коментарии (2)
    7 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным жителям России
    Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным жителям России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В официальном обращении к президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    «Вы должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

    Володин особо отметил, что жертвами подобных терактов становятся и пассажиры поездов. Он сообщил, что российская сторона направила материалы, раскрывающие объективную ситуацию.

    Володин подчеркнул, что Москва знает о планах правительства Германии развернуть производство ракет на Украине. По его словам, этим шагом ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. Володин предупредил: «К чему это может привести, вы сами понимаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.

    Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.

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