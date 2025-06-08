7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
Иностранные журналисты осмотрели в Брянской области рефрижераторы с телами солдат ВСУ
В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.
Иностранные журналисты посетили Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ, предназначенными для передачи Украине, сообщает РИА «Новости».
Осмотр проходил на фоне несостоявшейся процедуры обмена телами, так как украинская сторона не явилась к месту запланированного обмена, несмотря на заранее согласованную дату.
Помощник президента Владимир Мединский ранее комментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что Россия полностью готова выполнить условия передачи в соответствии со стамбульскими договоренностями.
Он также отметил, что представители зарубежных СМИ могут прибыть к месту обмена и лично убедиться в готовности российской стороны к реализации договоренностей. Подготовленные к передаче тела находятся в специальных рефрижераторах, ожидая завершения всех необходимых процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия доставила к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель 6 тыс. военных и выплачивать компенсации вдовам.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.