Мирошник сообщил об отсутствии внятных объяснений Киева по отказу забирать тела

Tекст: Вера Басилая

По словам Мирошника, украинские представители не предоставили внятных причин отказа или промедления с приемом тел погибших военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

Он отметил, что пока неясно, что именно мешает Киеву выполнить свои обязательства по стамбульским соглашениям.

Мирошник уточнил, что существуют каналы коммуникации, через которые украинская сторона могла бы предупредить о готовности к выполнению договоренностей, однако до сих пор ситуация остается неопределенной. Мирошник добавил, что затягивание процесса негативно скажется прежде всего на Украине.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявлял, что российская сторона 6 июня начала гуманитарную акцию по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших и обмену военнопленными, но Украина неожиданно перенесла эти процедуры на неопределенный срок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации.

Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.