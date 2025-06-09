  • Новость часаФСБ выявила рекордное количество попыток добыть в России оружие для Киева
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    13 комментариев
    9 июня 2025, 11:29 • Новости дня

    Мирошник заявил об отсутствии внятных объяснений отказа Украины забирать тела

    Мирошник сообщил об отсутствии внятных объяснений Киева по отказу забирать тела

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти не дали внятных разъяснений по поводу отказа своевременно забрать тела погибших военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, украинские представители не предоставили внятных причин отказа или промедления с приемом тел погибших военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Он отметил, что пока неясно, что именно мешает Киеву выполнить свои обязательства по стамбульским соглашениям.

    Мирошник уточнил, что существуют каналы коммуникации, через которые украинская сторона могла бы предупредить о готовности к выполнению договоренностей, однако до сих пор ситуация остается неопределенной. Мирошник добавил, что затягивание процесса негативно скажется прежде всего на Украине.

    Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявлял, что российская сторона 6 июня начала гуманитарную акцию по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших и обмену военнопленными, но Украина неожиданно перенесла эти процедуры на неопределенный срок.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации.

    Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    8 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Минобороны: Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные продолжают продвигаться вглубь Днепропетровской области, нанося поражения украинским формированиям в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики.

    О наступлении российских войск на территории Днепропетровской области сообщил Telegram-канал Министерства обороны России. По информации канала, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление.

    В ходе операции были нанесены поражения формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем вооруженных сил Украины, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии. Оперативные действия велись в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

    В сообщении отмечается, что российские военные продолжают удерживать инициативу на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в пригороде Днепра и самом городе прогремели взрывы.

    Ранее руководитель военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о решении провести принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов в Днепропетровской области Украины.

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    8 июня 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова допустила влияние НАТО в решении Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в том, кто принял решение не забирать тела погибших украинских военных, отметив роль возможного влияния НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генерал-лейтенанта Александра Зорина, который сообщил, что Россия ожидает официального подтверждения от Украины по передаче тел погибших военных. По его словам, в район обмена уже доставлена первая партия из 1212 тел украинских военных.

    Захарова написала: «Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев, или кто-то из натовцев запретил?» Она выразила сомнения в самостоятельности позиции Киева по этому вопросу, подчеркнув возможность внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    8 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Renault решил производить дроны на Украине

    Franceinfo: Renault будет производить дроны на Украине

    Renault решил производить дроны на Украине
    @ Karl F. Schofmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщает радиостанция Franceinfo.

    Renault планирует организовать производственные линии по выпуску беспилотников на Украине совместно с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Franceinfo. Мощности разместят в нескольких десятках или сотнях километров от зоны боевых действий.

    Franceinfo подчеркнула, что инициатива реализуется в рамках сотрудничества предприятий Франции и Украины. Некоторые из произведенных дронов предназначены для поставки французской армии, поскольку, по информации радиостанции, Париж отстает в этом секторе.

    Украинская армия, как отмечено в сообщении, намерена получить более четырех миллионов единиц беспилотников к 2025 году. В производстве будут применяться передовые технологии и высокодеструктивные решения.

    Луи Рено – основатель компании Renault. Французский предприниматель Луи Рено вместе с братьями Марселем и Фернаном создал автомобильную компанию Renault 25 февраля 1899 года. 

    В период оккупации Франции нацистской Германией Рено предпринял попытку склонить США к вступлению в войну, а также добиться поставок бронетехники для поддержки Союзников. Однако в 1942 году авиация Союзников нанесла удары по его заводам, что нанесло серьезный урон производственным мощностям. Рено, опасаясь репрессий против себя и своих работников, начал сотрудничать с Германией, как и другие французские предприятия (Michelin, Citroen). В результате бомбардировок было разрушено около 80% инфраструктуры Renault. 

    После освобождения страны Рено арестовали по обвинению в коллаборационизме и поместили в тюрьму Френ. Там он подвергался избиениям, получив перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму. В таком состоянии его перевели в больницу Вилль-Эврар, где он скончался 24 октября 1944 года. Никакого официального расследования его смерти проведено не было. 

    Уже в январе 1945 года правительство Франции конфисковало заводы Renault без компенсации семье основателя. Лишь в 1967 году сын промышленника, Жан-Луи Рено, получил символическую выплату. 

    В пятницу стало известно, что французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией Франции наладит выпуск беспилотников на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь идет о «совершенно беспрецедентном партнерстве», детали которого пока сохраняются в тайне: название автоконцерна пока не раскрывается, официальный анонс должен состояться позже.

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    8 июня 2025, 13:33 • Новости дня
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    @ Bodydock/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепропетровская область рассматривается как элемент стратегии защиты российских граждан, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя наступление ВС России на этом направлении.

    О планах и значении продвижения российских войск в Днепропетровской области рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник, передает «Лента.ру». По его словам, дальнейшее расширение так называемой серой зоны будет напрямую зависеть от того, насколько Украина продолжит угрожать России, в частности осуществлять ракетные и беспилотные атаки.

    Колесник отметил, что Вооруженные силы России создают плацдарм, необходимый для обеспечения безопасности российских граждан. Он подчеркнул, что украинская сторона отказалась от территориальных переговоров, а наступление российской армии продолжается по всей линии фронта.

    «Днепропетровская область – это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», – заявил парламентарий. По мнению Колесника, присоединение новых территорий возможно при сохранении нынешних условий на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска развили наступление в Днепропетровской области.

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    8 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Мужчины Сумской области отказались эвакуироваться из-за страха мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    В прифронтовых районах Сумской области пятеро мужчин отказались покидать свои дома, опасаясь призыва в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов).

    Мужчины прифронтовых районов Сумской области отказываются эвакуироваться из-за опасений быть мобилизованными, сообщает «Страна». В Юнаковской общине, где идут бои, пять человек отказались покидать свои дома, несмотря на уговоры властей и полиции.

    Глава Юнаковской общины Елена Сима заявила: «К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна – они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК». По ее словам, жители считают, что в случае эвакуации их могут сразу отправить на фронт.

    Власти продолжают попытки убедить мужчин покинуть опасную зону, однако многие из них предпочитают оставаться, опасаясь мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

    После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.

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    9 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Дубно, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

    Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.

    Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».

    Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.

    Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Убивавший в Самарской области «лесной маньяк» вступил в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Серийный убийца Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», присоединился к Вооруженным силам Украины после возвращения в Луганскую область.

    Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», вступил в ряды ВСУ, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    По данным канала, Ворошилов, совершивший в 90-х годах серию из минимум 13 убийств в Самарской области, отбывал 15 лет заключения и после освобождения вернулся в Луганскую область.

    После возвращения из заключения он несколько лет преподавал в профессиональном училище в Лисичанске, а затем, уже в 2022 году, переехал в Днепропетровскую область, где и вступил в ВСУ. Ворошилову сейчас 58 лет.

    Как отмечается, маньяк терроризировал Самарскую область в 90-х, нападая на влюбленные пары в лесу, он наносил жертвам многочисленные ножевые ранения. Расследование велось специальной группой из 29 оперативников, а ключевым доказательством стало совпадение ДНК с образцами подозреваемого.

    В Telegram-канале Shot сообщается, что причиной преступлений стали психические отклонения Ворошилова, а следователи вышли на его след после жалоб коллег-женщин, подвергшихся издевательствам.

    Ранее сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Чикатило пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.

    СМИ писали, что он сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.

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    9 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    В Совфеде заявили о начале денацификации Днепропетровской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.

    «Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», – сказано в сообщении сенатора.

    Ранее 8 июня Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентируя внимание на том, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

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    8 июня 2025, 15:36 • Новости дня
    На Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.

    Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан с 18 лет, должно быть готово к мобилизации, заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, передает РИА «Новости». В опубликованном в Telegram-канале видео она отметила: «Мы уже на том моменте, где и женщины, и люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации). Вообще все взрослое население. Без исключения». Она также подчеркнула, что не должно быть «касты неприкасаемых» при мобилизации.

    Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что параллельно с планом мобилизации военкоматы также собирают взятки для передачи вышестоящему руководству. Карьера начальников военкоматов, как отмечает медиа, напрямую зависит от выполнения хотя бы одного из этих двух планов – призыва или сбора денег.

    Член комитета Верховной рады по нацбезопасности Федор Вениславский еще в январе заявлял о нехватке личного состава в ВСУ, из-за чего привлекались добровольцы в возрасте 18-25 лет. Главком ВСУ Александр Сырский также признавал, что текущая мобилизация не обеспечивает войска необходимым количеством людей. Заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко ранее указывал, что катастрофический недостаток личного состава и невозможность его восполнения – главная проблема украинских военных.

    Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. По новым правилам, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате и всегда иметь при себе военный билет, предъявляя его по требованию полиции или сотрудников военкомата. Сроки демобилизации в законе не указаны, а повестка теперь считается врученной даже без личного уведомления, если на ней стоит соответствующий штамп.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.

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    9 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Десантники группы «Север» рассказали о жестоких боях в Юнаковке и Яблоновке

    Бойцы ВДВ группы «Север» рассказали об ожесточенных боях в Юнаковке и Яблоновке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские бойцы группировки войск «Север» отражают атаки противника и зачищают приграничные лесные массивы, ведя особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.

    «Подразделения ВДВ продолжают зачистку приграничных лесных массивов и ведут ожесточенные бои в Юнаковке и Яблоновке. В обоих населенных пунктах Северяне выбили противника из нескольких огневых позиций, продвинулись в южном направлении, закрепляются», – сообщил неофициальный канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что южнее Кондратовки противник силами переброшенных резервов 225 ошп попытался выбить российских морпехов с занимаемых позиций, но в итоге стрелковых боев вынужден был бежать, бросив тела уничтоженных сослуживцев.

    «За сутки «Северяне» продвинулись на более чем 50 метров в Волчанске, а также выбили ВСУшников из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора. За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.

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    9 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ

    ВС России уничтожили 26 из 31 танков Abrams у ВСУ

    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину американские танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    «По подсчетам РИА «Новости», с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams. Первый такой танк бойцы группировки «Центр» уничтожили 26 февраля 2024 года на авдеевском направлении», – сказано в материале.

    В 2023 году действовавший тогда президент США Джо Байден заявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. С момента уничтожения первой машины в феврале 2024 года, по подсчетам агентства, российские военные уничтожили 26 американских танков. В арсенале ВСУ их осталось пять.

    Основной боевой танк США Abrams начали производить в феврале 1980 года, он назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

    С 2020 года в армию США поступают модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3, одной из особенностей которых является комплекс активной защиты Trophy, способный перехватывать боеприпасы противника с помощью радиолокационной станции и поражающих элементов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины, сообщило Министерство обороны.

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    9 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    Украинские коллекторы обратились за информацией к России по обмену солдат ВСУ

    Украинские коллекторы спросили у российских силовиков о сроках обмена пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские коллекторы обратились к российским силовикам с запросами о судьбе мобилизованных в ВСУ должников, чтобы определить перспективы возврата долгов, сообщили в силовых структурах.

    Украинские коллекторы запрашивали у российских силовых структур информацию о мобилизованных в ВСУ должниках, чтобы выяснить, как скоро возможен их обмен и стоит ли ожидать возврата долгов,передает ТАСС.

    По словам источника в силовых структурах, в последнее время значительно увеличилось количество обращений российских граждан, которые ищут своих родственников, мобилизованных в ВСУ, либо тех, кто пытается через российские структуры помочь им сдаться в плен. Кроме того, поступают обращения и от дезертиров, а также от лиц, уклоняющихся от мобилизации на Украине.

    В силовых структурах также сообщили, что родственники украинских солдат, находящихся в Сумской области, просят их сдаться в плен российским военным, для чего отправляют им российские патриотические видеоролики и музыкальные записи. По данным силовиков, только в мае было зафиксировано более 3,5 тыс. обращений по вопросам сдачи в плен со стороны родственников военнослужащих ВСУ.

    Ранее пленные украинские военнослужащие призвали Владимира Зеленского ускорить их обмен.

    Украинские военные выразили недовольство отсутствием заинтересованности украинского правительства в их возвращении.

    Министерство обороны России заявило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле и готовность России.

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    8 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР

    Минобороны: Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР

    Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.

    В результате активных действий Южная группировка освободила населенный пункт Заря в Донецкой народной республике, передает Telegram-канал Минобороны.

    Сообщается о поражении живой силы и техники шести механизированных, а также других бригад ВСУ в различных районах ДНР.

    По официальным данным, противник потерял более 170 военнослужащих, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    Одновременно 90-я танковая дивизия группировки «Центр» вышла на западную границу Донецкой народной республики и продвигается в направлении Днепропетровской области. В ходе боев ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, одно боевое бронированное транспортное средство М113 (США), семь других бронированных машин, четыре автомобиля, десять артиллерийских орудий, а также склады с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по силам ВСУ в Сумской области, уничтожив до 150 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Военные Западной группировки заняли новые позиции и нанесли поражение противнику в Харьковской области и ДНР, уничтожив до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», девять пикапов, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» освободили Федоровку в Донецкой народной республике. Всего за неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР.

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    9 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по ВСУ

    Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.

    «Высшее политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало на заявление о наступлении, которое стало бы символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач на поле боя», – сказано в статье.

    Как писала 8 июня газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    В этой связи глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.



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    8 июня 2025, 12:53 • Новости дня
    Офицер сообщил о ликвидации наемников и националистов «Азова» в Заре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники, сообщил командир отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Искандер».

    «Искандер» сообщил об уничтожении националистов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) и иностранных наемников при освобождении населенного пункта Заря, передает РИА «Новости». По его словам, среди трофеев оказались шевроны «Азова», а среди погибших были и иностранцы – их определили по внешности.

    Офицер отметил, что в Заре находились как хорошо подготовленные штурмовые подразделения, так и плохо обученные бойцы территориальной обороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск нанесла поражение одной из бригад формирования «Азов». Житель Мариуполя рассказал о расстреле полицейского бойцами «Азова». Президент Украины Владимир Зеленский перестал обменивать пленных из состава «Азова».

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