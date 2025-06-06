К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?17 комментариев
Мусульмане празднуют Курбан-Байрам в Москве
В московской Соборной мечети на праздничный намаз в честь Курбан-Байрама собрались около 80 тыс. мусульман, а всего в столичных мечетях находилось до 250 тыс. верующих. В связи с главным религиозным праздником мусульман на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы вводились временные ограничения на движение транспорта (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»)
Праздничную молитву в Соборной мечети в Москве прочел глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»)
Курбан-Байрам, Праздник жертвоприношения, отмечается мусульманами по всему миру 6 июня. В этот день верующие совершают особый коллективный намаз, после которого проводят обряды жертвоприношения и помогают нуждающимся (фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»)
Ислам исповедуют люди самых разных национальностей (фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»)
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам и отметил их вклад в единение российского народа (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
У праздника нет конкретной даты. Его празднуют через 70 дней после Ураза-Байрама в десятый день Зуль-хиджа, 12-го месяца исламского лунного календаря (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»)