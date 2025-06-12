Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США

Tекст: Антон Антонов

«Нет, она не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

Он пояснил, что «подготовительная работа» для организации встречи лидеров двух стран «идет, но конкретной договоренности нет».

Посол также подтвердил решение о переносе консультаций России и США в Москву и Вашингтон: «Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий». Он подчеркнул, что эти консультации не относятся «к переговорному треку по Украине».

«Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу», – сказал Дарчиев.

Дарчиев также рассказал, что Россия и США обсуждают восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности. США пока не ответили на предложенную Москвой «дорожную карту» по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время.

«Мы, наконец, перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствия вообще разговора к достаточно прагматичному разговору», – приводит его слова ТАСС.

Дарчиев признал, что «разговоры непростые», однако, по его словам, «дорогу осилит идущий».

Напомним, Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты Трампу, церемония прошла в Белом доме. Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами. Решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.