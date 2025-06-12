  • Новость часаПосол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме
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    Что заставило Зеленского забрать тела отправленных на смерть военных
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки
    Путин заявил о реализации мер по увеличению поставок вооружений для задач СВО
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    США подтвердили участие в «Интервидении»
    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    37 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    14 комментариев
    12 июня 2025, 02:37 • Новости дня

    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США

    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что не обсуждал с главой американского государства Дональдом Трампом тему его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, она не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он пояснил, что «подготовительная работа» для организации встречи лидеров двух стран «идет, но конкретной договоренности нет».

    Посол также подтвердил решение о переносе консультаций России и США в Москву и Вашингтон: «Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий». Он подчеркнул, что эти консультации не относятся «к переговорному треку по Украине».

    «Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу», – сказал Дарчиев.

    Дарчиев также рассказал, что Россия и США обсуждают восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности. США пока не ответили на предложенную Москвой «дорожную карту» по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время.

    «Мы, наконец, перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствия вообще разговора к достаточно прагматичному разговору», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев признал, что «разговоры непростые», однако, по его словам, «дорогу осилит идущий».

    Напомним, Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты Трампу, церемония прошла в Белом доме. Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами. Решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    11 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 были передислоцированы с аэродрома под Энгельсом на авиабазу рядом с Анадырем, пишет издание Military Watch Magazine.

    По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

    Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

    По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

    Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

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    11 июня 2025, 17:43 • Новости дня
    США подтвердили участие в «Интервидении»

    Организаторы объявили о решении США участвовать в «Интервидении»

    США подтвердили участие в «Интервидении»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские исполнители впервые примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в 2025 году.

    Организаторы конкурса сообщили о будущем участии представителей США в «Интервидении-2025», передает ТАСС. Представитель оргкомитета подтвердил информацию, заявив: «Действительно, США подтвердили участие в Интервидении. Имена участников будут известны позже».

    Детали относительно состава американской делегации и участников станут известны ближе к дате проведения конкурса.

    Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню для конкурса «Интервидение» на церемонии премии «Муз-ТВ».

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

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    11 июня 2025, 18:55 • Видео
    Германия ждет нападения России на Эстонию

    Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    11 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Маск выразил сожаление по поводу постов про Трампа

    Маск выразил сожаление по поводу своих постов про Трампа

    Маск выразил сожаление по поводу постов про Трампа
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск выразил сожаление по поводу ряда своих сообщений о президенте США Дональде Трампе.

    Маск отметил, что некоторые из его публикаций, сделанных на прошлой неделе, были слишком резкими, передает ТАСС.

    По его словам, он считает свои сообщения о Дональде Трампе чрезмерными и жалеет, что допустил их появление в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дружба с Илоном Маском закончена.

    Ранее после телефонных переговоров между представителями президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска стороны прекратили резкие заявления в социальных сетях.

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    12 июня 2025, 00:50 • Новости дня
    Посол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме
    Посол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу, церемония прошла в Белом доме.

    Дарчиев заявил, что способствовать улучшению взаимодействия России и США «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот», передает ТАСС.

    «Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне Дня России», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Дарчиев рассказал, что встреча с президентом США была короткой, так как «церемония не предполагает разговора». Однако, по его словам, общение все равно получилось «очень конструктивным».

    «Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (России Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора», – сказал посол. Он заверил Трампа, что получил инструкции «сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений».

    Он считает, что Россия и США, будучи великими державами, «обречены на неконфронтационное мирное сосуществование». Дарчиев выразил готовность предпринять все необходимые усилия для того, чтобы отношения двух стран вернулись «к нормальности и здравому смыслу». Посол полагает, что у России и США «приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи и поиска солидарности на основе взаимного уважения и равноправия».

    Ранее Дарчиев передал копии грамот исполняющей обязанности шефа протокола госдепартамента Эбигейл Джонс, передает

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. США одобрили назначение Дарчиева. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. Он отметил, что отношения России и США балансировали на грани разрыва, но сейчас появилось определенное окно возможностей.

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    11 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений.

    Глава государства напомнил, что подобный уровень оснащенности считается рекордным среди всех стран, обладающих ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».

    «Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира», – сказал президент.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений.

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    11 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Трамп признался, что в детстве играл на флейте
    Трамп признался, что в детстве играл на флейте
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США поделился воспоминаниями о том, как занимался музыкой в детстве и недолгое время учился игре на флейте.

    Дональд Трамп рассказал о детских музыкальных увлечениях в подкасте New York Post, передает ТАСС. По его словам, родители водили его на тесты по оценке способностей, где специалисты заявили отцу Трампа о выдающихся музыкальных данных сына и возможности стать профессиональным музыкантом.

    Трамп вспомнил, что в процессе тестирования ему играли отдельные ноты и спустя время просили их вспомнить, с чем он успешно справлялся.

    «Я играл на протяжении очень короткого времени на флейте. Можете в это поверить? Я брал уроки игры на флейте. Вы первый человек, который спросил меня об этом. Я мог бы стать флейтистом. Но я не очень любил это», – заявил президент США.

    Он добавил, что сомневается в способности сыграть что-либо на флейте в настоящее время, но регулярно слушает музыку и считает музыкантов людьми с редким талантом. Трамп отметил особую любовь к кантри и подчеркнул, что Элтон Джон, по его мнению, «абсолютно потрясающий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не держит обиды на Илона Маска и готов рассмотреть возможность его прощения.

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    11 июня 2025, 08:28 • Новости дня
    Посол Дарчиев сообщил о «прагматичном торге» США и России по устранению раздражителей
    Посол Дарчиев сообщил о «прагматичном торге» США и России по устранению раздражителей
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что Вашингтон ведет с Москвой «прагматичный диалог» по устранению ключевых проблем в двусторонних отношениях.

    Дарчиев подчеркнул, что в отличие от предыдущего периода представители Белого дома и Госдепартамента теперь не избегают обсуждения спорных вопросов и отдают предпочтение деловому обсуждению, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие переговоры не гарантируют быстрых результатов из-за существующих разногласий, однако создают важный вектор для дальнейших контактов, чему способствовали телефонные переговоры президентов России и США, состоявшиеся четыре раза с момента смены администрации в Вашингтоне.

    Дарчиев также сообщил, что российские дипломаты уделяют значительное внимание защите прав российских граждан в США, включая тех, кто находится под арестом, под угрозой депортации или отбывает тюремное заключение.

    Ранее посол заявил, что новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время. Эти переговоры станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

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    11 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений

    Путин поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений

    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию специальных рабочих совещаний, посвященных рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, сообщил Кремль.

    «Сегодня наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин отметил необходимость максимально использовать опыт специальной военной операции и других региональных конфликтов, а также учитывать современные мировые тенденции военных технологий. Он подчеркнул, что рост числа стран, инвестирующих в развитие вооружений, свидетельствует о формировании новых центров научного и индустриального развития в условиях многополярного мира.

    Ранее Путин заявил о необходимости опережать мировые армии.

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    11 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Полиция Нью-Йорка задержала 80 протестующих после массовых беспорядков

    В Нью-Йорке задержали более 80 участников протестов против миграционной политики США

    Полиция Нью-Йорка задержала 80 протестующих после массовых беспорядков
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В центре Нью-Йорка после стычек с полицией во время массового протеста против миграционной политики Трампа задержаны более 80 человек.

    Тысячи демонстрантов собрались возле здания мэрии, выступая против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля. Протесты переросли в стычки с полицией, передает ТАСС.

    «Многим из них предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка», – пишет газета New York Post. Протестующие, многие в масках, выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, бросали в них бутылки с водой и другие предметы, разрушали заграждения. Полицейские применили перцовые баллончики.

    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс осудил беспорядки. Он отметил, что власти города не потерпят подобного. Адамс предупредил горожан, чтобы они не следовали примеру жителей Калифорнии, которые выходят на улицы и вступают в столкновения с полицией.

    Акции в Нью-Йорке проводятся в поддержку митингующих в Лос-Анджелесе. Там 6 июня начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня задержаны не менее 44 человек. В ответ начались демонстрации и беспорядки.

    Эксперт утверждает, что протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа.

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    11 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

    В ходе беседы главы государств положительно оценили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, отметив активное участие российской делегации, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы также обсуждались практические вопросы реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов. Мирзиеев отдельно поздравил Путина и россиян с приближающимся Днем России, подчеркнув важность развития дружественных отношений между странами.

    На прошлой неделе Путин и Мирзиеев по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте. В декабре лидеры обсудили Сирию и Украину.

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    11 июня 2025, 22:34 • Новости дня
    NYT: Маск позвонил Трампу после ссоры и выразил сожаление

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне разногласий по поводу законопроекта о расходах США Илон Маск позвонил в понедельник президенту США Дональду Трампу, а позже публично извинился за свои высказывания, сообщила газета New York Times.

    Издание пишет, что Илон Маск провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в понедельник вечером на фоне их недавнего конфликта, передает РИА «Новости».

    После разговора предприниматель публично выразил сожаление из-за своих высказываний в адрес бывшего президента США.

    Издание уточняет, что звонок Маска к Трампу произошел после его обсуждений с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ранее советники Трампа планировали подобный разговор с Маском на пятницу, однако, по данным СМИ, этот звонок тогда так и не состоялся.

    Маск и Трамп оказались в центре публичной перепалки после того, как предприниматель раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав «убить» документ. Трамп в ответ выразил разочарование Маском, напомнив, что сделал для него многое. После этого Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не держит обиды на предпринимателя Илона Маска и готов рассмотреть возможность его прощения.

    Илон Маск выразил сожаление по поводу некоторых своих сообщений о Дональде Трампе. Сам Трамп подтвердил, что их дружба с Маском завершена.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил сожаление из-за разногласий между Трампом и Маском и надеется на восстановление их отношений.

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    11 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    По словам американского президента, его телефонный разговор с российским лидером 4 июня касался вопроса прекращения боевых действий на Украине, передает ТАСС.

    Трамп отметил: «В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним». Он также выразил мнение, что конфликт никогда бы не начался, если бы итоги президентских выборов 2020 года в США не были, по его мнению, сфальсифицированы.

    Президент США отметил, что диалог с Путиным прошел хорошо, однако пока не дал конкретных результатов. «У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», – сказал он. Трамп добавил, что Путин говорил и о своих ожиданиях от Вашингтона.

    Американский президент также охарактеризовал военные действия на Украине как особо жестокие и заметил, что подобных событий не было со времен Второй мировой войны. Он отметил сложности в поиске решения, поскольку успехи в переговорах нередко сводятся на нет очередными ударами.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие.

    Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока.

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    11 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин поздравил Мацуева с 50-летием
    Путин поздравил Мацуева с 50-летием
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Дениса Мацуева с юбилеем, отметив его вклад в развитие культуры и уникальное исполнительское мастерство, признанное во многих странах.

    Президент России Владимир Путин поздравил известного пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева с 50-летием, говорится на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме глава государства отметил особый вклад Мацуева в развитие отечественной культуры и назвал его выдающимся представителем русской фортепианной школы.

    Путин подчеркнул, что Мацуева знают не только в России, но и за рубежом, а каждое его выступление становится ярким и незабываемым событием для поклонников музыки. Кроме того, президент отдельно отметил общественную, наставническую и благотворительную деятельность музыканта, а также его вклад в культурное развитие страны.

    «Желаю Вам крепкого здоровья и новых творческих достижений», – говорится в поздравлении президента.

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    11 июня 2025, 06:50 • Новости дня
    Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США

    Tекст: Антон Антонов

    Прогресс в отношениях России и США в сфере стратегической стабильности возможен при нормализации двусторонних отношений и признании принципа неделимости безопасности, заявил российский посол в США Александр Дарчиев.

    «Шанс может появиться только при устойчивой нормализации двусторонних отношений и признании США основных постулатов, на которых зиждется стратстабильность: неделимость безопасности, равноправное взаимодействие и готовность учитывать неразрывную взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев также отметил, что разработка США новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» с дестабилизирующим космическим компонентом только отдаляет перспективы возобновления стратегического диалога между Россией и США.

    Посол подчеркнул, что ускоренное создание многослойной ПРО, ориентированной на достартовый перехват целей, осложнит вероятность прогресса в этом направлении.

    Кроме того, он сообщил, что российская сторона передала Вашингтону «дорожную карту» с предложениями по возвращению шести объектов дипломатической недвижимости, ранее фактически конфискованных в США. В рамках консультаций предложены реалистичные сроки и выдвинуто требование о допуске российских представителей на эти объекты для инспекции и оценки ущерба.

    Россия ведет с Соединенными Штатами предметный разговор, касающийся упрощения выдачи виз, сообщил Дарчиев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев заявил, что российские и американские дипломаты готовятся к переговорам в Москве. Эти переговоры станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

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    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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