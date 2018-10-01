Путин предложил смягчить 282-ю статью об экстремизме

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях.

Проектом предложено изменить меру привлечения к ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

«Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», – говорится в документе.

В понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дела по экстремистским статьям.

В России обсуждается возможность декриминализации наказания за репосты в соцсетях, однако пока такая норма была отклонена.

В конце сентября пленум Верховного суда принял новое постановление, которое разъясняет, в каких случаях можно привлекать к уголовной ответственности за размещение экстремистских материалов в Сети.