В комитете Госдумы поддержали идею отмены наказания за репосты

Председатель комитета Госдумы по безопасности и коррупции Василий Пискарев выразил готовность поддержать проект закона о декриминализации наказания за репосты в социальных сетях, если он поступит на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Надо подумать о том, чтобы исключить привлечение к [уголовной] ответственности за эти репосты», – приводит его слова ТАСС.

«Если он будет [внесен на рассмотрение Госдумы], мы сможем его рассмотреть, тут есть о чем поговорить. Я бы поддержал», – добавил он.

Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщал, что в России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей и цифрового права в целом.

До этого владеющая соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» компания Mail.ru Group выступила за декриминализацию подобных случаев и предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты.

Телеведущий Владимир Соловьев, напротив, считает правильным уголовное наказание за репосты экстремистских материалов в соцсетях. «А почему вы считаете, что не должно быть репостов с получением срока? Или вы тупой и не понимаете, что репостите?» – говорил Соловьев.