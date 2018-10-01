Генпрокуратура заявила об отсутствии уголовных дел за «лайки»

В России не возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в соцсетях, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Окрестили так все эти дела – «о лайках и репостах». Вот тут надо разделять: за репосты есть, потому что репосты – это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что большая часть уголовных дел об экстремизме касается размещения информации в интернете. В прошлом году по таким фактам возбуждено три четверти дел по экстремистским статьям, в первом полугодии этого года – 571 из 762.

Напомним, в России обсуждается возможность декриминализации наказания за репосты в соцсетях, однако пока такая норма была отклонена.

20 сентября пленум Верховного суда принял новое постановление, которое разъясняет, в каких случаях можно привлекать к уголовной ответственности за размещение экстремистских материалов в Сети. В документе, в частности, говорится, что сами по себе лайки и репосты не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела, если у этих действий нет мотива. Уголовное дело возможно, только если разместивший экстремистскую информацию осознает свои действия и имеет целью возбудить ненависть или вражду. Учитывается и опасность деяния, и личность человека.