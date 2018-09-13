Комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в социальных сетях. Глава комитета Василий Пискарев пояснил, что «идея юридически прописана неправильно».

«Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», – приводит его слова РИА «Новости».

Пискарев отметил, что проект ранее не поддержали правительство и Верховный суд.

При этом Пискарев выражал готовность поддержать проект закона о декриминализации наказания за репосты в социальных сетях, если он поступит на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщал, что в России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей и цифрового права в целом.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как следует поменять наказание за репосты экстремистских картинок.