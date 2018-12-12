В Госдуму внесли законопроект об оскорблениях государства в интернете

В Госдуму внесли проект закона, предусматривающий административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство.

Авторами проекта выступили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин, передает РИА «Новости».

Клишас отметил, что законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за подобные проступки в общественных местах, надругательство над символами государства и оскорбление представителей власти.

«Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», – заявил сенатор.

Он сказал, что в обществе сформировано понимание того, что интернет запрещено использовать для продажи наркотиков, распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Он предложил дополнить статью «Мелкое хулиганство» указанием ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

Также в Госдуму внесли пакет законопроектов о штрафах до 1 млн рублей за нарушение запрета на распространение в интернете и СМИ недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, передает ТАСС.

Отмечается, что «фейковые» сообщения для попадания под этот закон должны также создавать «угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

За нарушение в КоАП предлагается прописать штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект о дуэльном кодексе, разрешающий поединки между госслужащими и описывающий порядок проведения сатисфакции.