В Госдуму внесли законопроект о дуэльном кодексе

Дуэльный кодекс России, предложенный депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым, разрешает поединок только между государственными служащими, описывает порядок требования сатисфакции и ее проведения, в том числе форму одежды противников.

Иванов внес в среду в нижнюю палату парламента законопроекты о дуэльном кодексе и введении его в действие, передает РИА «Новости». В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения.

Согласно кодексу, дуэль может и должна происходить только между равными; оскорбление может быть нанесено только равным равному; при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком; между гражданами дуэль возможна, «но является аномалией, не отвечая своему назначению».

Предложенный депутатом кодекс состоит из пяти частей и 81 статьи, в первой из которых обозначены субъекты дуэли, роды дуэлей: законные, исключительные и по секретным мотивам, а также перечислены права оскорбленного.



В тексте отмечается, что если государственный и муниципальный служащий все же решит драться, «он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести».

Кодекс также отражает степень тяжести оскорблений, к которым могут быть отнесены оскорбительные жесты, диффамация, бросание предмета в оскорбленное лицо. При этом подчеркивается, что оскорбление, нанесенное женщине, ее лично не касается, а непосредственно падает на ее «естественного защитника», который и становится оскорбленным лицом, причем степень тяжести оскорбления повышается.

Дуэльный кодекс также предусматривает ответственность и для журналистов. Как следует из текста, за напечатанную оскорбительную статью несет ответственность автор. При этом если оскорбительная статья подписана, то подписавший ее считается автором, пока не доказано противное, и он несет за нее ответственность.

Вторая часть кодекса описывает процедуру вызова на дуэль. «Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов». Если противники незнакомы друг с другом, они обмениваются карточками и адресами», – говорится в тексте.

Согласно кодексу, «вызов может последовать не только тотчас после нанесения оскорбления, но может быть послан в течение 24 часов, причем этот срок может быть увеличен, если на то имеются уважительные причины». Вторая часть документа также описывает обязанности секундантов и порядок поведения противников на месте поединка.

В третьей части дуэльного кодекса описывается порядок дуэли на шпагах. Так, при дуэли на шпагах противники дерутся предпочтительно с обнаженным торсом, кроме того, у противников могут быть «обыкновенные замшевые или лайковые перчатки без подкладки».





Третья часть кодекса также описывает продолжительность и порядок дуэлей на шпагах двух видов – непрерывной и периодической. Четвертая и пятая части кодекса посвящены дуэлям на пистолетах и саблях.

Как отмечается, условия дуэли на саблях одинаковы с условиями дуэли на шпагах. «Единственное различие заключается в том, что дуэль данного рода оружия может происходить на прямых или кривых саблях. В первом случае противники могут рубить и колоть, во втором - только рубить», – говорится в тексте кодекса.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил идею о дуэльном кодексе, но отметил, что подобные случаи подпадают под статьи об убийстве или покушении на убийство.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».