В Госдуму внесли законопроект о дуэльном кодексе

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
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Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Что ответит Япония на революционное предложение Путина

У Владимира Путина и Синдзо Абэ сложились доверительные личные отношенияФото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил принять революционное решение по проблеме мирного договора с Японией и заключить его уже до конца 2018 года, отложив спор по Курилам. При этом в документе будут зафиксированы разногласия сторон по территориальному вопросу и намерение решить их мирным путем. Каковы шансы на то, что это действительно удастся осуществить? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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Почему американские астронавты решились на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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          В Госдуму внесли законопроект о дуэльном кодексе

          12 сентября 2018, 20:57

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          Дуэльный кодекс России, предложенный депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым, разрешает поединок только между государственными служащими, описывает порядок требования сатисфакции и ее проведения, в том числе форму одежды противников.

          Иванов внес в среду в нижнюю палату парламента законопроекты о дуэльном кодексе и введении его в действие, передает РИА «Новости». В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения.

          Согласно кодексу, дуэль может и должна происходить только между равными; оскорбление может быть нанесено только равным равному; при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком; между гражданами дуэль возможна, «но является аномалией, не отвечая своему назначению».

          Предложенный депутатом кодекс состоит из пяти частей и 81 статьи, в первой из которых обозначены субъекты дуэли, роды дуэлей: законные, исключительные и по секретным мотивам, а также перечислены права оскорбленного.

          В тексте отмечается, что если государственный и муниципальный служащий все же решит драться, «он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести».

          Кодекс также отражает степень тяжести оскорблений, к которым могут быть отнесены оскорбительные жесты, диффамация, бросание предмета в оскорбленное лицо. При этом подчеркивается, что оскорбление, нанесенное женщине, ее лично не касается, а непосредственно падает на ее «естественного защитника», который и становится оскорбленным лицом, причем степень тяжести оскорбления повышается.

          Дуэльный кодекс также предусматривает ответственность и для журналистов. Как следует из текста, за напечатанную оскорбительную статью несет ответственность автор. При этом если оскорбительная статья подписана, то подписавший ее считается автором, пока не доказано противное, и он несет за нее ответственность.

          Вторая часть кодекса описывает процедуру вызова на дуэль. «Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов». Если противники незнакомы друг с другом, они обмениваются карточками и адресами», – говорится в тексте.

          Согласно кодексу, «вызов может последовать не только тотчас после нанесения оскорбления, но может быть послан в течение 24 часов, причем этот срок может быть увеличен, если на то имеются уважительные причины». Вторая часть документа также описывает обязанности секундантов и порядок поведения противников на месте поединка.

          В третьей части дуэльного кодекса описывается порядок дуэли на шпагах. Так, при дуэли на шпагах противники дерутся предпочтительно с обнаженным торсом, кроме того, у противников могут быть «обыкновенные замшевые или лайковые перчатки без подкладки».



          Третья часть кодекса также описывает продолжительность и порядок дуэлей на шпагах двух видов – непрерывной и периодической. Четвертая и пятая части кодекса посвящены дуэлям на пистолетах и саблях.

          Как отмечается, условия дуэли на саблях одинаковы с условиями дуэли на шпагах. «Единственное различие заключается в том, что дуэль данного рода оружия может происходить на прямых или кривых саблях. В первом случае противники могут рубить и колоть, во втором - только рубить», – говорится в тексте кодекса.

          Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил идею о дуэльном кодексе, но отметил, что подобные случаи подпадают под статьи об убийстве или покушении на убийство.

          Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».


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